ترقب لكلمة الملك محمد السادس.. هل تحمل حلا للاحتجاجات في الشارع المغربي؟

يترقب الشارع المغربي كلمة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، غدا الجمعة، بمقر برلمان البلاد، إذ من المرتقب أن يتطرق فيها إلى الاحتجاجات، التي سيتم تعليقها في... 09.10.2025

وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن "الملك محمد السادس، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة".وأعلنت الوزارة أن العاهل المغربي سيُلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين.ووفق خبراء، فإن مطالب الشارع المغربي وخروج الآلاف من الشباب قد تقود إلى تغييرات يعلن عنها الملك في خطابه المرتقب غدا.ويرى الخبراء أن خطاب الملك محمد السادس، قد ينهي الاحتجاجات في الشارع المغربي، لاعتبارات عدة، في مقدمتها ثقة الشارع في المؤسسة الملكية، ووقوف الأخيرة إلى جانب الشارع المغربي، وحديث الملك عن ضرورة أن تشمل التنمية جميع المناطق وأن يشعر بها الجميع دون إقصاء.ويرى الخبراء أن "الشارع المغربي لديه ثقة كبيرة في المؤسسة الملكية، ويمكنه التوقف عن الاحتجاج حال ما طلب الملك ذلك أو أعلن عن إجراءات من شأنها أن تلبي تطلعاتهم ومطالبهم".من ناحيته، قال عضو مجلس الشؤون الخارجية أحمد نور الدين، إن "حركة زد" ليست منظمة أو حزبا أو حتى تيارا أيديولوجيا، وهي مجموعات افتراضية ولدت داخل شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن بياناتها التي تخرج من حين لآخر، لا يمكن أن نعتبرها ناطقة باسم الجماهير التي خرجت للتظاهر في الشارع، بل هي مجرد رأي يعبر عمن كتب البيان أو نشره لا أكثر ولا أقل".تساؤلات حول "حركة زد"؟وتابع: "إذن، نحن أمام وجهات نظر مختلفة، وهذا يؤكد أن الحركة دعت إلى التظاهرات، واستجاب الآلاف من الشباب لدعوتها، ولكن هذا لا يصنع منها تنظيما سياسيا ولا يعطيها تفويضا للتحدث باسم جماهير المتظاهرين، التي خرجت للشارع تطالب بتحسين الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الفساد".واستطرد أن "جلالة الملك في خطاب العرش (الجلوس)، الذي ألقاه في نهاية يوليو(تموز) 2025، كان قد استبق مطالب الشباب قبل خروج المظاهرات بشهرين، ووجّه انتقادا لاذعا للحكومة، قائلا إنه يرفض أن يكون هناك مغرب يسير بسرعتين"، وقال أيضا: هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء".ولفت إلى أن "ما جاء على لسان الملك في يوليو (الماضي)، متطابق إلى حد بعيد مع مطالب الشباب في سبتمبر(أيلول الماضي)، وأن هناك مطالب بمحاربة الفساد والمحسوبية والإقصاء سواء بين الطبقات الاجتماعية أو بين أقاليم وجهات المملكة، التي تعرف التفاوت والفجوة في جودة ونوعية البنيات والتجهيزات".ترقب للخطاب الملكيومضى نور الدين، بقوله: "باستقرائنا لما وقع في مظاهرات ما يسمى بالربيع العربي، يمكن القول إن الخطاب الملكي بإمكانه أن ينهي الاحتجاجات، فالمؤسسة الملكية كانت في كل اللحظات الحرجة تعبر عن تجاوبها مع المطالب المشروعة للشعب، وداعمة لها، وهذا ما يجعل من المؤسسة الملكية محل إجماع لدى المغاربة نظرا للرصيد التاريخي ونظرا لمنسوب الثقة، الذي تتمتع به طيلة أربعة قرون من حكم الأسرة العلوية الشريفة بالمملكة المغربية. وهذه الثقة يجمع عليها أغلب الشعب بمختلف توجهاته الفكرية والسياسية باستثناء تيار أو اثنين محسوبين على المتطرفين أو العدميين".ومضى: "من جهة أخرى ونظرا لقرب الموعد الدوري والعادي للانتخابات التشريعية التي كانت ستجري قبل نهاية هذه السنة، فأظن أن سيناريو الدعوة إلى انتخابات مسبقة غير مستبعد أيضا، مع بعض الإجراءات الاستعجالية لطمأنة الشباب من" جيل زد"، من قبيل إقالة الوزيرين المسؤولين عن الصحة والتعليم".تساؤلات الشارعفيما قال الدكتور سمير بنيس، المحلل السياسي المغربي، إن "السؤال الذي يطرحه ملايين من المغاربة، ما هو السبيل إلى حل يمكننا من وضع حد للمظاهرات ومن ربح وقت ثمين المغرب في أشد الحاجة إليه لتركيز بعض من جهوده على التحديات الأخرى التي تواجهه على الصعيد الإقليمي والدولي".صلاحيات الملكوتابع: "على عكس الكثير من الأقلام التي أكدت بحسن نية أو لغاية في نفس يعقوب، أن الملك لم يعد يتمتع بهذه الصلاحية، فإن المادة 96 من الدستور تنص بشكل صريح وواضح أنه بإمكان الملك أن يقيل رئيس الحكومة بشكل غير مباشر من خلال حل غرفتي البرلمان أو حل غرفة واحدة منهما، وذلك بعد التشاور مع المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وتوجيه خطاب للشعب المغربي".ويرى أن "الإشكال المطروح هنا أن، في حال اتبع الملك هذا النهج، فسيخلق سابقة قد تدفع المغاربة في المستقبل إلى تجاوز القنوات المؤسسية وتوجيه مطالبهم إليه مباشرة، مطالبين بإقالة أي حكومة في كل مرة يشعرون فيها بأن تظلماتهم لم تُعالج بالشكل المطلوب".ولفت إلى أنه "حال إقدام الملك على إقالة الحكومة الحالية قد يُعطي الانطباع بأنه يتدخل في المسار الديمقراطي للبلاد، مهما كان هذا المسار هشا أو غير مكتمل، وكل من يتابع طريقة تعامل الملك محمد السادس مع مؤسسات البلاد يعلم أنه يولي أهمية كبيرة لضرورة أن تلعب كل مؤسسات البلاد الدور المنوط بها".بيانات رسميةوفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، في بيان، أن "القوات العمومية، باشرت بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على التعامل مع هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية".كما اقتحم المحتجون، بحسب الخلفي، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.وقالت السلطات المغربية، في وقت سابق، إن "263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا في احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، شابها العنف في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد"، مضيفة أن "المتظاهرين أضرموا النيران في سيارات ونهبوا متاجر".وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، أن "المحتجين استخدموا السكاكين، وألقوا زجاجات حارقة وحجارة"، مضيفًا أن "الشرطة اعتقلت 409 أشخاص، وأن مبان إدارية، وبنوكًا ومتاجر تعرضت للنهب أو التخريب في مدن آيت اعميرة وإنزكان وأغادير وتيزنيت بجهة سوس، بالإضافة إلى مدينة وجدة الشرقية". وفي منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت الاحتجاجات، أكدت مجموعة "جيل زد – 212" رفضها للعنف، وأنها ستواصل الاحتجاجات السلمية، على حد قولها.

