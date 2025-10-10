https://sarabic.ae/20251010/نتنياهو-اتفاق-غزة-كان-مستحيلا-لولا-مساعدة-ترامب-1105819952.html
نتنياهو: اتفاق غزة كان مستحيلا لولا مساعدة ترامب
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس الأمريكي...
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه.
وقال نتنياهو: "هذه لحظة فارقة. لقد أمضينا العامين الماضيين نناضل لتحقيق أهداف حربنا، ومن أهمها إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ونحن على وشك تحقيق ذلك".
وأضاف: "ما كنا لنحقق ذلك لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس ترامب وفريقه - ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر... هذه الجهود، بالإضافة إلى شجاعة جنودنا الذين دخلوا غزة، خلقت ضغطًا عسكريًا ودبلوماسيًا مشتركًا أدى إلى عزل حماس. أعتقد أن هذا ما أوصلنا إلى هذه النقطة".
من جانبه، أشار كوشنر إلى أن إنقاذ الرهائن الإسرائيليين كان منذ فترة طويلة على رأس أولويات الرئيس ترامب في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف كوشنر: "لكنني أريد أن أقول إن كل هذا لم يكن ليكون ممكنا لولا بطولة جنود الجيش الإسرائيلي وما حققوه ليس فقط في غزة بل في ساحات أخرى خلال العامين الماضيين"، وفق وصفه، مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل ضد "حزب الله "اللبناني وإيران كان لها تأثير كبير على الاتفاق الحالي.
وحضر اجتماع الحكومة الذي عقد للموافقة على الاتفاق مع حماس، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.