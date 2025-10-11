https://sarabic.ae/20251011/إعلام-إسرائيلي-ويتكوف-يزور-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بغزة-1105876882.html
إعلام إسرائيلي: ويتكوف يزور موقعا للجيش الإسرائيلي بغزة
إعلام إسرائيلي: ويتكوف يزور موقعا للجيش الإسرائيلي بغزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار موقعا للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T13:19+0000
2025-10-11T13:19+0000
2025-10-11T13:19+0000
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_c7cca52c4ac9d2988c9cee0d85428983.jpg
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، رافق ويتكوف في الزيارة خلال تفقده لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل غزة".وأوضحت الهيئة أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، كان بصحبة كوبر ويتكوف ويتكوف، خلال زيارتهما إلى غزة.وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-ترامب-يعتزم-عقد-قمة-زعماء-بشأن-غزة-خلال-زيارته-لمصر-الأسبوع-المقبل-1105852580.html
https://sarabic.ae/20251010/داخلية-غزة-تعلن-نشر-عناصرها-الأمنية-في-مناطق-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-1105835929.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_96:0:1600:1128_1920x0_80_0_0_8e2f80b79586513fdec6be90f15b38cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة
إعلام إسرائيلي: ويتكوف يزور موقعا للجيش الإسرائيلي بغزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار موقعا للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، رافق ويتكوف في الزيارة خلال تفقده لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل غزة".
وأوضحت الهيئة أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، كان بصحبة كوبر ويتكوف ويتكوف
، خلال زيارتهما إلى غزة.
وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ
ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.