إعلام إسرائيلي: ويتكوف يزور موقعا للجيش الإسرائيلي بغزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار موقعا للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، رافق ويتكوف في الزيارة خلال تفقده لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل غزة".وأوضحت الهيئة أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، كان بصحبة كوبر ويتكوف ويتكوف، خلال زيارتهما إلى غزة.وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

إسرائيل

غزة

