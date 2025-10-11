https://sarabic.ae/20251011/اتحاد-طنجة-المغربي-يهدد-بتقديم-شكوى-لـفيفا-ضد-ناد-مصري--1105885312.html

اتحاد طنجة المغربي يهدد بتقديم شكوى للـ"فيفا" ضد ناد مصري

يعتزم نادي اتحاد طنجة المغربي تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري، بسبب تأخر الأخير في تسديد القسط الأول من قيمة صفقة...

وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع يوم الاثنين المقبل، بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت".وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية.ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.

