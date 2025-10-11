عربي
اتحاد طنجة المغربي يهدد بتقديم شكوى للـ"فيفا" ضد ناد مصري
اتحاد طنجة المغربي يهدد بتقديم شكوى للـ"فيفا" ضد ناد مصري
يعتزم نادي اتحاد طنجة المغربي تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري، بسبب تأخر الأخير في تسديد القسط الأول من قيمة صفقة...
وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع يوم الاثنين المقبل، بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت".وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية.ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.
أخبار المغرب اليوم
اتحاد طنجة المغربي يهدد بتقديم شكوى للـ"فيفا" ضد ناد مصري

يعتزم نادي اتحاد طنجة المغربي تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري، بسبب تأخر الأخير في تسديد القسط الأول من قيمة صفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي، البالغة 200 ألف دولار، والذي كان من المقرر تحويله بحلول السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على حد قوله.
وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع يوم الاثنين المقبل، بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت".
وأعربت إدارة اتحاد طنجة عن استيائها من "إخلال الزمالك بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق الصفقة، مما دفع النادي لاتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه المالية".

وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية.
ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.
