البرلمان الإيراني: التعرض لناقلات النفط الإیرانیة لن یبقى دون رد
البرلمان الإيراني: التعرض لناقلات النفط الإیرانیة لن یبقى دون رد
قالت لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الإيراني، إن "على الأمریكیین أن یعلموا أنه إذا أرادوا إزعاج ناقلاتنا، فعلیهم أن یدرکوا أن هذا الطریق ذو... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
البرلمان الإيراني: التعرض لناقلات النفط الإیرانیة لن یبقى دون رد
قالت لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الإيراني، إن "على الأمریكیین أن یعلموا أنه إذا أرادوا إزعاج ناقلاتنا، فعلیهم أن یدرکوا أن هذا الطریق ذو اتجاهین، ولن یبقى بلا رد".
وأوضح عضو لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الإيراني، علاء الدین بروجردی، في تصريحات لوكالة
"تسنیم"، أن "قدرة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی البحر معروفة للأمریكیین، وقد اختبروا هذه القوة سابقاً".
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في وقت سابق، إن مضيق هرمز منطقة استراتيجية تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الدولي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أمنه.
وأوضح تنكسيري، في تصريحات له، أن إيران "ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق"، محذرا من أنه "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلا يمكن أن يُتوقع أن تستمر عملية صادرات النفط عبر مضيق هرمز لأن ذلك ليس منطقياً".
وأكد أن "إيران أصبحت قادرة على تصدير الصواريخ إلى دول أخرى"، مضيفا أنه "في حال منعت إيران من تصدير نفطها سيتخذ المستوى السياسي في البلاد قراراً محدداً للتعامل مع الأمر ونحن سننفذه".
واعتبر العميد تنكسيري أن "وجود بعض الدول في المنطقة مزعزع للأمن"، قائلا: "هذه الدول تختلق الأعداء لتبرير استمرار وجودها".
وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها، مشدد على أن الخليج "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه".
وكشف الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية
في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.
كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية
تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.