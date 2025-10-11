"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251011/حصون-الشرق-اكتشاف-قلعة-عسكرية-جديدة-من-عصر-الدولة-الحديثة-على-طريق-حورس-الحربي-بسيناء-1105879293.html
"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء
"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء
سبوتنيك عربي
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع "تل الخروبة" الأثري بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء شمال شرقي مصر، عن قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة، تُعد واحدة من... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T14:29+0000
2025-10-11T14:29+0000
مجتمع
مصر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105878515_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ff1ef933c3fbc22409286a6fa728f09.jpg
ويعدّ هذا الكشف الأثري إضافة جديدة تؤكد روعة التخطيط العسكري لملوك الدولة الحديثة، الذين شيّدوا سلسلة من القلاع والتحصينات الدفاعية لحماية حدود مصر الشرقية وتأمين أهم الطرق الاستراتيجية، التي ربطت مصر القديمة بفلسطين.وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أن "الكشف عن هذه القلعة الضخمة يعد خطوة مهمة في إعادة بناء الصورة الكاملة لشبكة التحصينات المصرية على الحدود الشرقية خلال الدولة الحديثة"، مضيفًا أن "كل قلعة نكتشفها تضيف لبنة جديدة لفهمنا للتنظيم العسكري والدفاعي لمصر الفرعونية، وتؤكد أن الحضارة المصرية لم تقتصر على المعابد والمقابر فقط، بل كانت دولة مؤسسات قوية قادرة على حماية أرضها وحدودها".ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، أن "البعثة كشفت أيضا عن سور زجزاجي بطول 75 مترا في الجانب الغربي من القلعة، يقسمها من الشمال إلى الجنوب ويحيط بمنطقة سكنية خُصصت للجنود، وهو تصميم معماري مميز في عصر الدولة الحديثة يعكس قدرة المعماري المصري القديم على التكيف مع البيئة القاسية".وتم العثور كذلك على كسرات وأوانٍ فخارية متنوعة، بينها ودائع أساس أسفل أحد الأبراج ترجع إلى النصف الأول من عصر الأسرة الـ18، بالإضافة إلى يد إناء مختومة باسم الملك تحتمس الأول.كما وُجدت كميات من أحجار بركانية يُرجح أنها نُقلت عبر البحر من براكين جزر اليونان، إلى جانب فرن كبير لإعداد الخبز وبجواره كميات من العجين المتحجر، ما يؤكد أن القلعة كانت مركزًا متكاملًا للحياة اليومية للجنود.وأضاف حسين أن "مساحة القلعة الجديدة تبلغ نحو 8000 متر مربع، أي ما يعادل 3 أضعاف مساحة القلعة التي تم اكتشافها بالموقع نفسه في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقع على بعد نحو 700 متر جنوب غرب القلعة الحالية".وتُعد هذه القلعة إضافة جديدة لسلسلة من القلاع العسكرية المكتشفة على طريق "حورس الحربي"، من أبرزها تل حبوة وتل البرج والتل الأبيض، وجميعها تعود إلى عصر الدولة الحديثة.
https://sarabic.ae/20250821/مصر-تكشف-عن-آثار-عمرها-2000-عام-في-مياه-الإسكندرية-1103998574.html
https://sarabic.ae/20250520/مصر-تدرس-إقامة-متحف-تحت-مياه-البحر-للآثار-الغارقة-في-الإسكندرية-1100784005.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105878515_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5b5e045106ae6f1bec4426c5b3a75226.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الأخبار
مصر, الأخبار

"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء

14:29 GMT 11.10.2025
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquitiesاكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquities
تابعنا عبر
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع "تل الخروبة" الأثري بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء شمال شرقي مصر، عن قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة، تُعد واحدة من أكبر وأهم القلاع المكتشفة على طريق "حورس الحربي"، وتقع بالقرب من ساحل البحر المتوسط.
ويعدّ هذا الكشف الأثري إضافة جديدة تؤكد روعة التخطيط العسكري لملوك الدولة الحديثة، الذين شيّدوا سلسلة من القلاع والتحصينات الدفاعية لحماية حدود مصر الشرقية وتأمين أهم الطرق الاستراتيجية، التي ربطت مصر القديمة بفلسطين.
مدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
21 أغسطس, 14:18 GMT
وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، إلى أن "هذا الكشف يُعد تجسيدا ملموسا لعبقرية المصري القديم في بناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية أرض مصر، ويروي فصولًا جديدة من تاريخنا العسكري العريق، ويعزز من مكانة سيناء كأرض تحمل شواهد حضارية فريدة على مر العصور".
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أن "الكشف عن هذه القلعة الضخمة يعد خطوة مهمة في إعادة بناء الصورة الكاملة لشبكة التحصينات المصرية على الحدود الشرقية خلال الدولة الحديثة"، مضيفًا أن "كل قلعة نكتشفها تضيف لبنة جديدة لفهمنا للتنظيم العسكري والدفاعي لمصر الفرعونية، وتؤكد أن الحضارة المصرية لم تقتصر على المعابد والمقابر فقط، بل كانت دولة مؤسسات قوية قادرة على حماية أرضها وحدودها".
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquitiesاكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquities
وأضاف خالد أن "أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن جزء من السور الجنوبي للقلعة بطول نحو 105 أمتار وعرض 2.5 متر، يتوسطه مدخل فرعي بعرض 2.20 متر، بالإضافة إلى 11 برجًا دفاعيًا تم الكشف عنهم حتى الآن. كما تم الكشف عن البرج الشمالي الغربي وجزء من السورين الشمالي والغربي، حيث واجهت البعثة تحديات كبيرة بسبب الكثبان الرملية المتحركة، التي غطّت أجزاء واسعة من الموقع".
ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، أن "البعثة كشفت أيضا عن سور زجزاجي بطول 75 مترا في الجانب الغربي من القلعة، يقسمها من الشمال إلى الجنوب ويحيط بمنطقة سكنية خُصصت للجنود، وهو تصميم معماري مميز في عصر الدولة الحديثة يعكس قدرة المعماري المصري القديم على التكيف مع البيئة القاسية".
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquitiesاكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquities
وتم العثور كذلك على كسرات وأوانٍ فخارية متنوعة، بينها ودائع أساس أسفل أحد الأبراج ترجع إلى النصف الأول من عصر الأسرة الـ18، بالإضافة إلى يد إناء مختومة باسم الملك تحتمس الأول.
شاطئ الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
مصر تدرس إقامة متحف تحت الماء للآثار الغارقة في بحر الإسكندرية
20 مايو, 12:38 GMT
كما وُجدت كميات من أحجار بركانية يُرجح أنها نُقلت عبر البحر من براكين جزر اليونان، إلى جانب فرن كبير لإعداد الخبز وبجواره كميات من العجين المتحجر، ما يؤكد أن القلعة كانت مركزًا متكاملًا للحياة اليومية للجنود.
وأوضح الدكتور هشام حسين، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن "الدراسات الأولية أثبتت أن القلعة شهدت عدة مراحل من الترميم والتعديل عبر العصور، منها تعديل في تصميم المدخل الجنوبي أكثر من مرة، في حين تأمل البعثة استكمال أعمال الحفائر للكشف عن بقية الأسوار والمنشآت المرتبطة بها، ومن المتوقع العثور على الميناء العسكري الذي كان يخدم القلعة في المنطقة القريبة من الساحل".
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquitiesاكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
اكتشاف قلعة عسكرية جديدة بسيناء
© Photo / Egyptian Tourism and Antiquities
وأضاف حسين أن "مساحة القلعة الجديدة تبلغ نحو 8000 متر مربع، أي ما يعادل 3 أضعاف مساحة القلعة التي تم اكتشافها بالموقع نفسه في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقع على بعد نحو 700 متر جنوب غرب القلعة الحالية".
وتُعد هذه القلعة إضافة جديدة لسلسلة من القلاع العسكرية المكتشفة على طريق "حورس الحربي"، من أبرزها تل حبوة وتل البرج والتل الأبيض، وجميعها تعود إلى عصر الدولة الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала