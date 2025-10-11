https://sarabic.ae/20251011/حصون-الشرق-اكتشاف-قلعة-عسكرية-جديدة-من-عصر-الدولة-الحديثة-على-طريق-حورس-الحربي-بسيناء-1105879293.html

"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء

"حصون الشرق".. اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء

سبوتنيك عربي

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع "تل الخروبة" الأثري بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء شمال شرقي مصر، عن قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة، تُعد واحدة من... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T14:29+0000

2025-10-11T14:29+0000

2025-10-11T14:29+0000

مجتمع

مصر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105878515_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ff1ef933c3fbc22409286a6fa728f09.jpg

ويعدّ هذا الكشف الأثري إضافة جديدة تؤكد روعة التخطيط العسكري لملوك الدولة الحديثة، الذين شيّدوا سلسلة من القلاع والتحصينات الدفاعية لحماية حدود مصر الشرقية وتأمين أهم الطرق الاستراتيجية، التي ربطت مصر القديمة بفلسطين.وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أن "الكشف عن هذه القلعة الضخمة يعد خطوة مهمة في إعادة بناء الصورة الكاملة لشبكة التحصينات المصرية على الحدود الشرقية خلال الدولة الحديثة"، مضيفًا أن "كل قلعة نكتشفها تضيف لبنة جديدة لفهمنا للتنظيم العسكري والدفاعي لمصر الفرعونية، وتؤكد أن الحضارة المصرية لم تقتصر على المعابد والمقابر فقط، بل كانت دولة مؤسسات قوية قادرة على حماية أرضها وحدودها".ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، أن "البعثة كشفت أيضا عن سور زجزاجي بطول 75 مترا في الجانب الغربي من القلعة، يقسمها من الشمال إلى الجنوب ويحيط بمنطقة سكنية خُصصت للجنود، وهو تصميم معماري مميز في عصر الدولة الحديثة يعكس قدرة المعماري المصري القديم على التكيف مع البيئة القاسية".وتم العثور كذلك على كسرات وأوانٍ فخارية متنوعة، بينها ودائع أساس أسفل أحد الأبراج ترجع إلى النصف الأول من عصر الأسرة الـ18، بالإضافة إلى يد إناء مختومة باسم الملك تحتمس الأول.كما وُجدت كميات من أحجار بركانية يُرجح أنها نُقلت عبر البحر من براكين جزر اليونان، إلى جانب فرن كبير لإعداد الخبز وبجواره كميات من العجين المتحجر، ما يؤكد أن القلعة كانت مركزًا متكاملًا للحياة اليومية للجنود.وأضاف حسين أن "مساحة القلعة الجديدة تبلغ نحو 8000 متر مربع، أي ما يعادل 3 أضعاف مساحة القلعة التي تم اكتشافها بالموقع نفسه في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقع على بعد نحو 700 متر جنوب غرب القلعة الحالية".وتُعد هذه القلعة إضافة جديدة لسلسلة من القلاع العسكرية المكتشفة على طريق "حورس الحربي"، من أبرزها تل حبوة وتل البرج والتل الأبيض، وجميعها تعود إلى عصر الدولة الحديثة.

https://sarabic.ae/20250821/مصر-تكشف-عن-آثار-عمرها-2000-عام-في-مياه-الإسكندرية-1103998574.html

https://sarabic.ae/20250520/مصر-تدرس-إقامة-متحف-تحت-مياه-البحر-للآثار-الغارقة-في-الإسكندرية-1100784005.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, الأخبار