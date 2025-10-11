https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-تنهي-بشكل-عاجل-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105886582.html
عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "إيران أجّلت تنفيذ الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر"، على حد قوله.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "اتفاق القاهرة معلق حاليًا، وقد أوقفنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضايا النووية".
وأضاف أن "السلطات الإيرانية لا ترى أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"الترويكا" (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل إعادة فرض العقوبات على طهران، وتبني علاقاتها على أساس المصالح الوطنية والسياسات المستقلة فحسب".
وأعلنت دول الـ"ترويكا" الأوروبية، يوم أمس الجمعة، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني
تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين".
وأضاف البيان: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران
، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.