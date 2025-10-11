https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-تنهي-بشكل-عاجل-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105886582.html

عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "إيران أجّلت تنفيذ الاتفاق المبرم...

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "اتفاق القاهرة معلق حاليًا، وقد أوقفنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضايا النووية".وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين".وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

