عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي
الرئاسة المصرية: شرم الشيخ تستضيف الاثنين المقبل قمة برئاسة السيسي وترامب حول إنهاء الحرب في غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-تنهي-بشكل-عاجل-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105886582.html
عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "إيران أجّلت تنفيذ الاتفاق المبرم... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T19:45+0000
2025-10-11T19:45+0000
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "اتفاق القاهرة معلق حاليًا، وقد أوقفنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضايا النووية".وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين".وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-لا-ترى-أي-سبب-لاستئناف-الحوار-مع-الـترويكا-بشأن-برنامجها-النووي-1105885621.html
https://sarabic.ae/20251008/لافروف-إيران-مهتمة-باستئناف-المحادثات-النووية-والغرب-يعرقل-المفاوضات-1105768119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ايران اليوم
أخبار ايران اليوم

عراقجي: إيران تنهي بشكل عاجل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

19:45 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "إيران أجّلت تنفيذ الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر"، على حد قوله.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "اتفاق القاهرة معلق حاليًا، وقد أوقفنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضايا النووية".

وأضاف أن "السلطات الإيرانية لا ترى أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"الترويكا" (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل إعادة فرض العقوبات على طهران، وتبني علاقاتها على أساس المصالح الوطنية والسياسات المستقلة فحسب".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي
19:15 GMT
وأعلنت دول الـ"ترويكا" الأوروبية، يوم أمس الجمعة، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
8 أكتوبر, 17:41 GMT
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين".
وأضاف البيان: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала