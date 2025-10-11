https://sarabic.ae/20251011/قائد-عسكري-إيراني-قواتنا-البحرية-ركيزة-لتوسيع-العلاقات-مع-دول-العالم-1105872366.html

قائد عسكري إيراني: قواتنا البحرية ركيزة لتوسيع العلاقات مع دول العالم

قائد عسكري إيراني: قواتنا البحرية ركيزة لتوسيع العلاقات مع دول العالم

سبوتنيك عربي

أكد نائب قائد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، الأدميرال فرامرز بماني، اليوم السبت، أن القوة البحرية لجيش بلاده تعد ركيزة أساسية للدبلوماسية البحرية... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T11:19+0000

2025-10-11T11:19+0000

2025-10-11T11:19+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/82/1022738201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_29ce71858a9274d3575356a89135c2c0.jpg

وأوضحت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم السبت، أن تصريحات الأدميرال فرامرز بماني جاءت على هامش الاجتماع الدولي لفريق العمل المعني بالإجراءات الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية (HADR)، المنعقد في نوشهر.وأشار بماني إلى الأداء والإنجازات التي حققتها القوة البحرية الإيرانية في مجال الدبلوماسية البحرية، قائلا: "خلال السنوات الماضية، تمكّنت القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية من تحقيق الأهداف التي حددها سماحة قائد الثورة الإسلامية لتطوير وتعزيز القوة البحرية، من خلال مشاركتها الفاعلة في المبادرات الدولية والتعاون الإقليمي".وأضاف: "تعمل القوة البحرية كوزارة خارجية متنقلة في العلاقات الدولية، وتؤدي دورا حيويا وحاسما في بناء الجسور الدبلوماسية البحرية وتوطيد العلاقات مع الدول الأخرى".وتابع القائد العسكري الإيراني: "يمكن ملاحظة هذه النجاحات في الردود الإيجابية من مختلف الدول على دعواتنا للمشاركة في المناورات والاجتماعات المشتركة. فتنظيم مناورات بحرية مشتركة، وورش عمل تدريبية، والتفاعل النشط مع دول المنطقة، كلها شواهد على التوسع المتزايد في العلاقات والتعاون البحري".يشار إلى أن الاجتماع الدولي لفريق العمل المعني بالإجراءات الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية (HADR AYONZ 2025)، عُقد تحت شعار "معا من أجل السلامة والأمن البحري"، في جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش في نوشهر، بمشاركة ممثلين من باكستان وسريلانكا والهند والإمارات وإندونيسيا والصين، كما شاركت قطر وميانمار وفرنسا وبنغلادش والسعودية عبر الاتصال المرئي.ويشار إلى انه في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا وحاسما ومناسبا.ونقلت وكالة "إرنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، تأكيده أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وعزة وإيران.وأضاف القائد العسكري الإيراني أنه "في حرب الـ 12 يوما الأخيرة رهنت القوات المسلحة على أن أمن هذا الوطن خط أحمر بالنسبة للشعب، وأن أي معتد سيواجه برد ساحق".

https://sarabic.ae/20250923/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-أمن-البلاد-خط-أحمر-وأي-معتد-سيواجه-ردا-ساحقا-ومناسبا-1105173682.html

https://sarabic.ae/20250322/قائد-القوات-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-وحداتنا-البحرية-بمضيق-هرمز-في-جاهزية-تامة-1098862023.html

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار, السعودية