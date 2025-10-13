https://sarabic.ae/20251013/الرئيس-الفلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-أهمية-قمة-السلام-في-شرم-الشيخ-1105974400.html

الرئيس الفلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهمية قمة السلام في شرم الشيخ

الرئيس الفلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهمية قمة السلام في شرم الشيخ

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قمة السلام في شرم الشيخ شهدت حضورا واسعا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة جدا للقضية الفلسطينية. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وتابع، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" على هامش قمة السلام، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين: "القمة عالجت بالأساس القضايا الأولية وهو وقف إطلاق النار وقضية الأسرى والمساعدات وهذا شيء عظيم جدا".وأردف: "لكن نريد أن تكتمل هذه المسيرة بأمرين هامين، أولهما هو العمل من أجل إعادة إعمار غزة، الذي يحتاج لجهود دولية وعربية".واستطرد: "الأمر الثاني هو بناء السلام بعقد مؤتمر دولي من أجل هذا الأمر".وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وحضور نحو 20 دولة أخرى.وشهدت القمة توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.

