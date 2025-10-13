https://sarabic.ae/20251013/خبير-في-الشأن-الروسي-التواصل-بين-موسكو-وواشنطن-مهم-للبلدين-ولحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1105971615.html
خبير في الشأن الروسي: التواصل بين موسكو وواشنطن مهم للبلدين ولحل الأزمة في أوكرانيا
خبير في الشأن الروسي: التواصل بين موسكو وواشنطن مهم للبلدين ولحل الأزمة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي من رام الله الدكتور نبيل عبد الرازق، على أهمية التواصل بين موسكو وواشنطن رغم محاولات أوروبا لتعطيل هذا التقارب،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T17:46+0000
2025-10-13T17:46+0000
2025-10-13T17:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
وأشار إلى أن "موسكو دولة عظمى لها اعتبارها وقدراتها وحضورها في العالم الذي لا يمكن تجاوزه والولايات المتحدة لا تزال تشكل قطبًا واحدًا في معسكر الناتو، وبالتالي من المتوقع أن يؤتي هذا التواصل ثماره".ولفت إلى أن "روسيا جاهزة للاتصال كل يوم لأنها لا تخاف من التواصل وتؤمن بالحوار"، متوقعًا أن "يذهب ترامب إلى حوار وتواصل مع بوتين قريبًا"، معتبرًا أن "ترامب يرى أن السياسة الروسية تبدي الكثير من حسن النوايا مع السياسة الأمريكية". وعن تعاون أوكرانيا وتنظيم داعش، قال: إن "هذا ليس بجديد فأوكرانيا يوجد فيها مرتزقة يُدفع لهم المال مقابل القتال"، مؤكدًا أن "موسكو سترد على أي تهديدات تأتي من أوكرانيا أو غيرها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأنه قد يناقش مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.وقال بوتين، خلال اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "أما بالنسبة لصاروخ توماهوك، فهو سلاح قوي. صحيح أنه لم يَعد حديثًا تمامًا، لكنه قوي ويشكل تهديدًا. بالطبع، هذا لن يُغير ميزان القوى في ساحة المعركة، ولن يُغير شيئًا على الإطلاق". وقال بوتين متسائلاً: "هل سيضر هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص آمل؟ بالطبع سيفعل".كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي أمر مستحيل. وسيمثّل هذا مرحلة جديدة ونوعية من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لمواصلة-النقاش-مع-ترامب-بشأن-أوكرانيا--فيديو--1105551714.html
https://sarabic.ae/20250930/موسكو-روسيا-وأمريكا-تؤكدان-على-أهمية-الحل-السلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105469185.html
https://sarabic.ae/20250928/لافروف-يشدد-على-ضمان-أمن-روسيا-كأساس-لمناقشة-ضمانات-أوكرانيا-والسيسي-يرفض-المراهنة-بحياة-المصريين-1105369047.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
خبير في الشأن الروسي: التواصل بين موسكو وواشنطن مهم للبلدين ولحل الأزمة في أوكرانيا
17:46 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 17:47 GMT 13.10.2025)
حصري
علق الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي من رام الله الدكتور نبيل عبد الرازق، على أهمية التواصل بين موسكو وواشنطن رغم محاولات أوروبا لتعطيل هذا التقارب، مؤكدًا "ضرورة استمراره كونه مهم للبلدين".
وأشار إلى أن "موسكو دولة عظمى لها اعتبارها وقدراتها وحضورها في العالم الذي لا يمكن تجاوزه والولايات المتحدة
لا تزال تشكل قطبًا واحدًا في معسكر الناتو، وبالتالي من المتوقع أن يؤتي هذا التواصل ثماره".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، استبعد عبد الرازق أن "تفكر الولايات المتحدة بأي خطة تؤدي إلى حرب أو صدام مباشر بينها وبين روسيا"، وقال "حتى في أوروبا يعرفون قدرات روسيا الهائلة وأن أي حرب ستكون مدمرة، لذا إرسال صواريخ 'توماهوك' يأتي فقط في إطار المناورات للضغط على روسيا"، مؤكدًا أن "هذا الموضوع لا يقلق روسيا كونها تعي أنها مجرد مناورات عسكرية"، متوقعًا أن "تنتهي هذه الأزمة قريبًا باتفاق دولي بين روسيا وأوكرانيا".
ولفت إلى أن "روسيا جاهزة للاتصال كل يوم لأنها لا تخاف من التواصل وتؤمن بالحوار"، متوقعًا أن "يذهب ترامب
إلى حوار وتواصل مع بوتين قريبًا"، معتبرًا أن "ترامب يرى أن السياسة الروسية تبدي الكثير من حسن النوايا مع السياسة الأمريكية".
وتابع عبد الرازق: "أن تخسر أوروبا روسيا فهذه خسارة كبيرة جدًا، لذا نحن مقبلون على نوع من الانفراج في السياسة الدولية"، لافتًا إلى أن "الصراع الاقتصادي يقسم العالم اليوم، ومصالح الدول تفرض على الجميع المزيد من طول النفس والذهاب إلى الحوار".
وعن تعاون أوكرانيا
وتنظيم داعش، قال: إن "هذا ليس بجديد فأوكرانيا يوجد فيها مرتزقة يُدفع لهم المال مقابل القتال"، مؤكدًا أن "موسكو سترد على أي تهديدات تأتي من أوكرانيا أو غيرها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأنه قد يناقش مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين: "قد أتحدث معه. قد أقول له: انظر، إذا لم تُحسم هذه الحرب، فسأرسل إليهم صواريخ توماهوك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك
" لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.
وقال بوتين، خلال اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "أما بالنسبة لصاروخ توماهوك، فهو سلاح قوي. صحيح أنه لم يَعد حديثًا تمامًا، لكنه قوي ويشكل تهديدًا. بالطبع، هذا لن يُغير ميزان القوى في ساحة المعركة، ولن يُغير شيئًا على الإطلاق".
وأضاف الرئيس الروسي أن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بوتين
متسائلاً: "هل سيضر هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص آمل؟ بالطبع سيفعل".
كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي أمر مستحيل. وسيمثّل هذا مرحلة جديدة ونوعية من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".