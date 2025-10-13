https://sarabic.ae/20251013/خبير-في-الشأن-الروسي-التواصل-بين-موسكو-وواشنطن-مهم-للبلدين-ولحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1105971615.html

خبير في الشأن الروسي: التواصل بين موسكو وواشنطن مهم للبلدين ولحل الأزمة في أوكرانيا

علق الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي من رام الله الدكتور نبيل عبد الرازق، على أهمية التواصل بين موسكو وواشنطن رغم محاولات أوروبا لتعطيل هذا التقارب،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشار إلى أن "موسكو دولة عظمى لها اعتبارها وقدراتها وحضورها في العالم الذي لا يمكن تجاوزه والولايات المتحدة لا تزال تشكل قطبًا واحدًا في معسكر الناتو، وبالتالي من المتوقع أن يؤتي هذا التواصل ثماره".ولفت إلى أن "روسيا جاهزة للاتصال كل يوم لأنها لا تخاف من التواصل وتؤمن بالحوار"، متوقعًا أن "يذهب ترامب إلى حوار وتواصل مع بوتين قريبًا"، معتبرًا أن "ترامب يرى أن السياسة الروسية تبدي الكثير من حسن النوايا مع السياسة الأمريكية". وعن تعاون أوكرانيا وتنظيم داعش، قال: إن "هذا ليس بجديد فأوكرانيا يوجد فيها مرتزقة يُدفع لهم المال مقابل القتال"، مؤكدًا أن "موسكو سترد على أي تهديدات تأتي من أوكرانيا أو غيرها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأنه قد يناقش مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.وقال بوتين، خلال اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "أما بالنسبة لصاروخ توماهوك، فهو سلاح قوي. صحيح أنه لم يَعد حديثًا تمامًا، لكنه قوي ويشكل تهديدًا. بالطبع، هذا لن يُغير ميزان القوى في ساحة المعركة، ولن يُغير شيئًا على الإطلاق". وقال بوتين متسائلاً: "هل سيضر هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص آمل؟ بالطبع سيفعل".كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي أمر مستحيل. وسيمثّل هذا مرحلة جديدة ونوعية من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".

