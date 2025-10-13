https://sarabic.ae/20251013/موسكو-ندعو-كابول-وإسلام-آباد-إلى-حل-خلافاتهما-دبلوماسيا-وبشكل-عاجل-1105966415.html
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تأمل في استئناف... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:23+0000
2025-10-13T15:23+0000
2025-10-13T15:44+0000
روسيا
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والصبر، وحل أي خلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البناء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتهاالسعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
https://sarabic.ae/20251013/الخارجية-الإيرانية-أي-توتر-بين-باكستان-وأفغانستان-قد-تتجاوز-تداعياته-حدودهما-1105931150.html
https://sarabic.ae/20251011/السعودية-تدعو-باكستان-وأفغانستان-إلى-ضبط-النفس-وتجنب-التصعيد-الحدودي-1105887120.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا
15:23 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 15:44 GMT 13.10.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تأمل في استئناف الحوار بين البلدين في ظل تصاعد التوترات على الحدود الأفغانية الباكستانية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والصبر، وحل أي خلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البناء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم أمس الأحد، بشدة "الاستفزازات الأفغانية"، متوعدا بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين.
وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.
يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.
من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية
" ضد باكستان بنجاح.
ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل
... وكانت ناجحة".
وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.
وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.