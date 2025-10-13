موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تأمل في استئناف... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:23+0000
2025-10-13T15:44+0000
روسيا
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والصبر، وحل أي خلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البناء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتهاالسعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تأمل في استئناف الحوار بين البلدين في ظل تصاعد التوترات على الحدود الأفغانية الباكستانية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والصبر، وحل أي خلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البناء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم أمس الأحد، بشدة "الاستفزازات الأفغانية"، متوعدا بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين.

وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
الخارجية الإيرانية: أي توتر بين باكستان وأفغانستان قد تتجاوز تداعياته حدودهما
09:14 GMT
يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
11 أكتوبر, 20:10 GMT
ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".

وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.

وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.
بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتها
السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
