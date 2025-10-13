https://sarabic.ae/20251013/موسكو-ندعو-كابول-وإسلام-آباد-إلى-حل-خلافاتهما-دبلوماسيا-وبشكل-عاجل-1105966415.html

موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا

موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تأمل في استئناف... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والصبر، وحل أي خلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البناء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتهاالسعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي

