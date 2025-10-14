"روساتوم": انطلاق أول رحلة تجارية من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
"روساتوم": انطلاق أول رحلة تجارية من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي
"روساتوم": انطلاق أول رحلة تجارية من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أول رحلة عبور من الصين إلى أوروبا عبر طريق بحر الشمال، مؤكدة أن هذا الطريق العابر للقطب الشمالي ساهم في تقليص مدة تسليم البضائع إلى النصف مقارنةً بالطرق التقليدية.
وقالت "روساتوم" في بيان: "في 13 أكتوبر 2025، وصلت أول رحلة نقل حاويات من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي إلى ميناء فيليكستو البريطاني، بعد أن غادرت ميناء نينغبو في 23 سبتمبر".

وأشارت الشركة إلى أن الرحلة التاريخية تمثل خطوة أخرى نحو تطوير إمكانات الطريق البحري الشمالي إلى قناة لوجستية مستدامة بين أوروبا وآسيا، والتي من شأنها أن تكمل الطرق الحالية وتسهم بشكل كبير في نمو التجارة العالمية.

دخلت سفينة تحمل ما يقرب من 25 ألف طن من حاويات الشحن طريق بحر الشمال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وبعد تفريغ حمولتها في ميناء فيليكستو، ستتجه سفينة الحاويات إلى موانئ أوروبية أخرى.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
"روساتوم": روسيا وإثيوبيا ستعدان بشكل عاجل خارطة طريق لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا
25 سبتمبر, 19:14 GMT
وأضافت "روساتوم" أن "الرحلة عبر القطب الشمالي الروسي استغرقت 20 يوما، وهو ما يقرب من نصف المدة التي استغرقتها الرحلة باستخدام الطرق الجنوبية التقليدية".

أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موسكو وبكين وقعتا على خطة عمل مشتركة لتطوير النقل البحري على طول طريق بحر الشمال، أحد أهم الممرات البحرية في القطب الشمالي.

وذكرت "روساتوم" أن الهدف من الخطة هو إنشاء ممر نقل مستدام، يتضمن تطبيق حلول لوجستية وتكنولوجية متقدمة لتعزيز كفاءة النقل وتطوير المشاريع الرأسمالية في المنطقة.

ومن جانبه، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين ستسجلان رقما قياسيا جديدا في شحن الحاويات على طول الطريق البحري الشمالي هذا العام، حيث من المحتمل أن يتجاوز الحجم 400 ألف طن.

وقال ليخاتشوف، عقب الاجتماع الثاني للجنة الفرعية للتعاون في الطريق البحري الشمالي التابعة للجنة الروسية الصينية للتحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات، والذي عقد في مدينة هاربين الصينية: "سيتم بالتأكيد تسجيل رقم قياسي جديد في حجم شحن الحاويات. ففي العام الماضي، كان أقل من مئة وثمانين ألف طن، ولكن من المرجح أن يتجاوز هذا العام 400 ألف طن، أي أكثر من الضعف. ولا يقتصر الأمر على زيادة الكمية فحسب، بل يتزايد حجم الشحنات المنقولة أيضًا".
70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
