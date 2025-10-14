https://sarabic.ae/20251014/روساتوم-انطلاق-أول-رحلة-تجارية-من-الصين-إلى-أوروبا-عبر-الطريق-البحري-الشمالي-1105982341.html

"روساتوم": انطلاق أول رحلة تجارية من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي

وقالت "روساتوم" في بيان: "في 13 أكتوبر 2025، وصلت أول رحلة نقل حاويات من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي إلى ميناء فيليكستو البريطاني، بعد أن غادرت ميناء نينغبو في 23 سبتمبر".دخلت سفينة تحمل ما يقرب من 25 ألف طن من حاويات الشحن طريق بحر الشمال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وبعد تفريغ حمولتها في ميناء فيليكستو، ستتجه سفينة الحاويات إلى موانئ أوروبية أخرى.وأضافت "روساتوم" أن "الرحلة عبر القطب الشمالي الروسي استغرقت 20 يوما، وهو ما يقرب من نصف المدة التي استغرقتها الرحلة باستخدام الطرق الجنوبية التقليدية".وذكرت "روساتوم" أن الهدف من الخطة هو إنشاء ممر نقل مستدام، يتضمن تطبيق حلول لوجستية وتكنولوجية متقدمة لتعزيز كفاءة النقل وتطوير المشاريع الرأسمالية في المنطقة.وقال ليخاتشوف، عقب الاجتماع الثاني للجنة الفرعية للتعاون في الطريق البحري الشمالي التابعة للجنة الروسية الصينية للتحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات، والذي عقد في مدينة هاربين الصينية: "سيتم بالتأكيد تسجيل رقم قياسي جديد في حجم شحن الحاويات. ففي العام الماضي، كان أقل من مئة وثمانين ألف طن، ولكن من المرجح أن يتجاوز هذا العام 400 ألف طن، أي أكثر من الضعف. ولا يقتصر الأمر على زيادة الكمية فحسب، بل يتزايد حجم الشحنات المنقولة أيضًا".70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران

