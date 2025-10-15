عربي
اغتيال قيادي عراقي "يزلزل" بغداد ويعيد ذكريات أيام الاغتيالات السوداء
اغتيال قيادي عراقي "يزلزل" بغداد ويعيد ذكريات أيام الاغتيالات السوداء
حصري
هزت العاصمة العراقية، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اغتيال القيادي ومرشح الانتخابات النيابية عن تحالف "السيادة"، صفاء المشهداني، إثر انفجار استهدف سيارته في منطقة الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان رسمي: "نجم الانفجار عن عبوة ناسفة لاصقة وضعت أسفل سيارة نوع (تاهو) تعود للمشهداني أثناء عودته إلى منزله"، مشيرة إلى "تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، للكشف عن ملابسات الحادث".
ووصفت قيادة تحالف "السيادة" الحادثة بأنها "جريمة جبانة تأتي امتدادا لنهج الإقصاء والاستهداف الذي تنتهجه بعض القوى المسلحة المنفلتة"، مشددة على أن "المشهداني كان رمزا وطنيا ونضاليا في الطارمية، كافح ضد الإرهاب ولصالح أهله ومدينته".
في غضون ذلك، يقول رياض العقابي، عضو مجلس محافظة بغداد: "الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، خصوصا في بعض المناطق الساخنة، تستدعي وقفة جادة من الحكومة لتوفير الحماية الكاملة لأعضاء المجالس المحلية والمرشحين"، مشددا على أن "العراق يعيش مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود لضمان الأمن والاستقرار خلال فترة الانتخابات".
ويضيف العقابي، في حديث لـ "سبوتنيك": "المجالس المحلية كانت مجمّدة إلى ما بعد 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، ومع عودة عملها بدأت القوى المحلية بممارسة مهامها تدريجيا، لكن ما حدث مؤخرا من اعتداءات أو تهديدات يمثل تراجعا خطيرا في الملف الأمني".
وأضاف: "بغداد تحديدا تواجه تحديات كبيرة بحكم كونها العاصمة، فهي مركز النشاط التجاري والسكاني، وأي خرق أمني فيها ينعكس على عموم البلاد".
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
‌‏رئيس البرلمان العراقي: سنشكل لجنة تحقيق باغتيال المرشح صفاء المشهداني
07:03 GMT
وبحسب العقابي، "من غير المنطقي أن يبقى أعضاء مجالس المحافظات من دون حماية كافية، خصوصا أن القانون يمنحهم صلاحيات تشريعية محلية تجعلهم عرضة للاستهداف"، مشيرا إلى أن "عضو مجلس المحافظة يجب أن يتمتع بمستوى حماية لا يقل عن حماية عضو مجلس النواب، لأنه منتخب من الشعب ويمارس دورا رقابيا وتشريعيا مهما".

ويوضح العقابي أن "الحكومة مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر في حماية أعضاء المجالس المنتخبة والمرشحين، لأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على المسار الديمقراطي نفسه"، مؤكدا "إبلاغ رئاسة الوزراء بعدة حالات تهديد، وكان من المفترض أن تُعزز الحماية الأمنية فورا".

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
من بغداد إلى شرم الشيخ.. الدبلوماسية العراقية تعود لاعبا محوريا في الشرق الأوسط
10:21 GMT
من جانبها، نعت النائبة عائشة المساري المشهداني، معتبرة أن "الجريمة تعيد إلى الأذهان أيام الاغتيالات السوداء التي ظن العراقيون أنهم تجاوزوها، محذرة من عودة مسلسل الاغتيالات التي تهدد أمن بغداد واستقرارها"، ومطالبة الجهات الأمنية بـ تحمل مسؤولياتها كاملة ومحاسبة كل من تورّط أو تساهل في هذا العمل الإجرامي.
ويأتي اغتيال المشهداني في ظل تزايد التوترات السياسية والانتخابية، حيث كان قد أعرب قبل أشهر عن مخاوفه من تصاعد النبرة الطائفية وتأثيرها على مناطق مثل الطارمية، في ظل محاولات بعض النواب تكرار سيناريو جرف الصخر، مشيراً إلى أنه رفع في مطلع العام دعوى قضائية ضد النائب مصطفى سند بسبب هذه المخاوف.
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
انتخابات على فوهة بندقية.. هل يطبق العراق قانون فصل السياسة عن السلاح؟
27 يوليو, 09:00 GMT

الوضع يتطلب تحقيقا عاجلا وضبطا أمنيا أكبر

دعا السياسي والمرشح العراقي عقيل التميمي، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الزراعية شمال العاصمة بغداد، مؤكدا أن "ما يجري هناك يمثل مؤشرا خطيرا يستوجب تدخلا سريعا من الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع وحماية الأهالي".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يضيف التميمي: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود تقصير أمني وإداري في بعض المناطق التي شهدت توترا مؤخرا"، مبينا أن "مجلس المحافظة شدد على ضرورة عدم الاستغناء عن الإجراءات الأمنية ومواصلة عمليات التأمين حتى استقرار الموقف بشكل كامل".
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
العراق يمنع استخدام الرقم 56 في الانتخابات.. ما القصة
9 أغسطس, 20:10 GMT
ويشير التميمي إلى أن "التحقيقات الجارية حاليا ستكشف خلفيات ما حدث وتحدد الجهات المقصّرة أو المتورطة"، مضيفا: "الوضع في بعض المناطق يحتاج إلى معالجة ميدانية دقيقة وتعاون فعلي بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية".
كما يلفت إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز روح الوطنية وتجنب أي تنافس سياسي سلبي يمكن أن يؤثر في استقرار العاصمة أو يخلق احتقانا مجتمعيا"، مشددا على أن "العمل الوطني لا يجب أن يتحول إلى صراع سياسي أو إعلامي".
ويختم التميمي بالقول: "العراق بحاجة اليوم إلى موقف موحد ومسؤولية مشتركة لحماية المدن من الفوضى، وأن الأمن والاستقرار يجب أن يكونا أولوية فوق كل الانتماءات السياسية".
