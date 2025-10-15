https://sarabic.ae/20251015/اغتيال-قيادي-عراقي-يزلزل-بغداد-ويعيد-ذكريات-أيام-الاغتيالات-السوداء-1106040786.html

اغتيال قيادي عراقي "يزلزل" بغداد ويعيد ذكريات أيام الاغتيالات السوداء

اغتيال قيادي عراقي "يزلزل" بغداد ويعيد ذكريات أيام الاغتيالات السوداء

سبوتنيك عربي

هزت العاصمة العراقية، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اغتيال القيادي ومرشح الانتخابات النيابية عن تحالف "السيادة"، صفاء المشهداني، إثر انفجار استهدف سيارته في منطقة... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T15:34+0000

2025-10-15T15:34+0000

2025-10-15T15:35+0000

العراق

الانتخابات البرلمانية العراقية

اغتيالات

السلاح

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0114972ca9459b79f7f9cfbd90dca7e3.jpg

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان رسمي: "نجم الانفجار عن عبوة ناسفة لاصقة وضعت أسفل سيارة نوع (تاهو) تعود للمشهداني أثناء عودته إلى منزله"، مشيرة إلى "تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، للكشف عن ملابسات الحادث".في غضون ذلك، يقول رياض العقابي، عضو مجلس محافظة بغداد: "الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، خصوصا في بعض المناطق الساخنة، تستدعي وقفة جادة من الحكومة لتوفير الحماية الكاملة لأعضاء المجالس المحلية والمرشحين"، مشددا على أن "العراق يعيش مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود لضمان الأمن والاستقرار خلال فترة الانتخابات".وأضاف: "بغداد تحديدا تواجه تحديات كبيرة بحكم كونها العاصمة، فهي مركز النشاط التجاري والسكاني، وأي خرق أمني فيها ينعكس على عموم البلاد".وبحسب العقابي، "من غير المنطقي أن يبقى أعضاء مجالس المحافظات من دون حماية كافية، خصوصا أن القانون يمنحهم صلاحيات تشريعية محلية تجعلهم عرضة للاستهداف"، مشيرا إلى أن "عضو مجلس المحافظة يجب أن يتمتع بمستوى حماية لا يقل عن حماية عضو مجلس النواب، لأنه منتخب من الشعب ويمارس دورا رقابيا وتشريعيا مهما".من جانبها، نعت النائبة عائشة المساري المشهداني، معتبرة أن "الجريمة تعيد إلى الأذهان أيام الاغتيالات السوداء التي ظن العراقيون أنهم تجاوزوها، محذرة من عودة مسلسل الاغتيالات التي تهدد أمن بغداد واستقرارها"، ومطالبة الجهات الأمنية بـ تحمل مسؤولياتها كاملة ومحاسبة كل من تورّط أو تساهل في هذا العمل الإجرامي.الوضع يتطلب تحقيقا عاجلا وضبطا أمنيا أكبردعا السياسي والمرشح العراقي عقيل التميمي، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الزراعية شمال العاصمة بغداد، مؤكدا أن "ما يجري هناك يمثل مؤشرا خطيرا يستوجب تدخلا سريعا من الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع وحماية الأهالي".ويشير التميمي إلى أن "التحقيقات الجارية حاليا ستكشف خلفيات ما حدث وتحدد الجهات المقصّرة أو المتورطة"، مضيفا: "الوضع في بعض المناطق يحتاج إلى معالجة ميدانية دقيقة وتعاون فعلي بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية".ويختم التميمي بالقول: "العراق بحاجة اليوم إلى موقف موحد ومسؤولية مشتركة لحماية المدن من الفوضى، وأن الأمن والاستقرار يجب أن يكونا أولوية فوق كل الانتماءات السياسية".

https://sarabic.ae/20251015/رئيس-البرلمان-العراقي-سنشكل-لجنة-تحقيق-باغتيال-المرشح-صفاء-المشهداني-1106017620.html

https://sarabic.ae/20251015/من-بغداد-إلى-شرم-الشيخ-الدبلوماسية-العراقية-تعود-لاعبا-محوريا-في-الشرق-الأوسط-1106024174.html

https://sarabic.ae/20250727/انتخابات-على-فوهة-بندقية-هل-يطبق-العراق-قانون-فصل-السياسة-عن-السلاح؟-1103071120.html

https://sarabic.ae/20250809/العراق-يمنع-استخدام-الرقم-56-في-الانتخابات-ما-القصة-1103556933.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, الانتخابات البرلمانية العراقية, اغتيالات, السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري