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انتخابات على فوهة بندقية.. هل يطبق العراق قانون فصل السياسة عن السلاح؟

انتخابات على فوهة بندقية.. هل يطبق العراق قانون فصل السياسة عن السلاح؟

سبوتنيك عربي

يعود العراق مجددا إلى الجدل السياسي المحتدم مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وذلك في ظل تصاعد النقاشات حول قانون الأحزاب، وتحديدا الفقرة (36) التي تنص على... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T09:00+0000

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ورغم وضوح النص القانوني، تستمر بعض الفصائل المسلحة في ممارسة العمل السياسي والمشاركة في العملية الانتخابية، ما يثير مخاوف من التلاعب بإرادة الناخب وغياب تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة.في المقابل، تُتهم مؤسسات الدولة بالتراخي في تطبيق القانون، ما يهدد بتقويض شرعية الانتخابات المقبلة ويعيد إلى الواجهة أزمة السلاح المنفلت وتأثيره المباشر على الديمقراطية الناشئة في البلاد.وأقرّ البرلمان العراقي عام 2015 قانون تنظيم الأحزاب (رقم 36)، كأول إطار قانوني ينظم تشكيل الأحزاب وعملها ومشاركتها في الانتخابات.ورغم احتوائه على بنود تتعلق بالتمويل والبرامج والأنشطة، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب تجاهله مسائل مثل كشف الذمم المالية والأنشطة التجارية والارتباط بالخارج، كما بقي القانون معطلاً في جوانب عدة، أبرزها البند الثامن الذي يمنع مشاركة الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة في العملية السياسية.السلاح المنفلت لا يخدم الشعب والمشاركة "غير مبررة"في كلمة له خلال حضوره الحفل الاستذكاري لثورة العشرين الذي أقيم في محافظة بابل، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة مرتكز أساسي لدولة قوية ومهابة، وليس من حق أي جهة مصادرة هذا القرار، لافتاً إلى أن توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية جزء من البرنامج الحكومي.وتقول براء عبد القادر، الأكاديمية في كلية العلوم السياسية في العراق، إن "انتشار السلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "هذا السلاح لا يمكن أن يكون في خدمة الشعب ما دام لا يخضع لسيطرة المؤسسات الرسمية".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، تشير عبد القادر، إلى أن "هناك دعوات متكررة لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الواقع لا يعكس هذه الدعوات، فالعديد من العشائر لا تزال متمسكة بامتلاك السلاح، وتلجأ لاستخدامه حتى في النزاعات البسيطة مثل الخلافات الاجتماعية أو التربوية".وتضيف أن "المجتمع العشائري في بعض المناطق يرفض بشكل واضح تسليم السلاح، معتبراً امتلاكه جزءاً من أدوات الحماية والردع، ما يؤدي إلى حالة من التضارب بين من يطالب بتطبيق القانون ومن يتمسك بالأعراف العشائرية".وفيما يتعلق بمشاركة الجماعات المسلحة في الانتخابات، تشدد عبد القادر، على أن "هذا الأمر لا يستقيم مع مبادئ الديمقراطية، فكيف يمكن لجماعة تحمل السلاح أن تشارك في العملية السياسية وهي لا تزال تحتفظ بقوة عسكرية موازية للدولة؟"، مضيفة أنه "لا أرى أي جدوى من مشاركتهم في الانتخابات، بل إن هذا القرار مرفوض من الأساس، لأنه يقوض هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية مثل وزارتي الدفاع والداخلية".وختمت حديثها بالقول إن "الدولة لا تزال غير قادرة على فرض سلطتها بطريقة حقيقية، ما يجعل الحديث عن حصر السلاح أو إجراء انتخابات نزيهة في ظل هذا الواقع أمراً صعب التحقيق".ينص قانون الأحزاب السياسية، الصادر رسمياً في 27 آب/أغسطس 2015، على حظر امتلاك أي حزب لجناح عسكري أو ارتباطه بأي تشكيل أو فصيل مسلح.كما تشدد المادة الثامنة من الفصل الثالث، المعني بشروط التأسيس، على ألا يتخذ الحزب طابعا عسكريا أو شبه عسكري، وألا يرتبط بأي قوة مسلحة. وبموجب هذه المادة وغيرها، فإن العديد من الأحزاب المشاركة حاليا في البرلمان والعملية السياسية تُعد مخالفة للقانون، ولا يحق لها خوض الانتخابات المقبلة.لا استقرار من دون حصر السلاح بيد الدولةوعاد ملف الفصائل المسلحة إلى الواجهة بقوة عقب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً، ليتحول إلى محور جدل سياسي وأمني، خاصة بعد أن حمّلت المرجعية الدينية العليا في محافظة النجف، بزعامة علي السيستاني، الحكومة والقوى السياسية مسؤولية حله.يذكر أن عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في كربلاء، حمل المسؤولين إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من المخاطر المتزايدة التي تهدد استقرار المنطقة.في المقابل، ترى شيرين الجاف، الباحثة في الشأن السياسي العراقي، أن استقرار المجتمع العراقي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن استمرار وجود السلاح المنفلت يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم المجتمعي.وتقول الجاف، خلال حديثها لـ "سبوتنيك"، إنه "إذا استمر وجود السلاح خارج إطار الدولة، فلا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي، ومن الضروري أن يكون السلاح بيد الحكومة العراقية حصراً، وهذا ما ندعو إليه بشكل واضح وصريح"."لاحظنا تناقضاً في مواقف بعض الشخصيات السياسية التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة"، وفقا لحديث الجاف، لكنها ترفض تسليمه حين يُطلب منها ذلك، وهذا التناقض يعكس نوعا من الازدواجية القانونية والسياسية التي تُعطّل تنفيذ القانون.وتشير الجاف، إلى أن "المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الرقابة على تنفيذها"، مبينة أن "القانون موجود، ويتم إقراره وتنفيذه أحيانا، لكن لا توجد جهة تراقب فعليا ما إذا كان يُطبق بشكل صحيح، وهذه هي إحدى أبرز الإشكاليات في الواقع العراقي".وفيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية، توضح الجاف، أن "وزارتي الدفاع والداخلية لا تزالان تواجهان تحديات كبيرة في التعامل مع ملف السلاح، قائلة: "عندما تكون هناك إشكاليات في السلاح الموجود ضمن مؤسسات الدولة نفسها، فما الفائدة إذن من وجود سلاح خارج هذه المؤسسات؟".وختمت الجاف بالقول إن "على الحكومة العراقية أن تُثبت قدرتها في فرض القانون على الجميع دون استثناء، وأن يكون السلاح بيدها فقط، لأن ذلك هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح سياسي أو أمني".من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 نائباً، والذين تقع على عاتقهم مهمة انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

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