https://sarabic.ae/20251015/خبير-سياسي-لـسبوتنيك-مساعي-فرنسا-لمراقبة-تلغرام-تقييد-كبير-واستهداف-واضح-للحريات-1106043220.html

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مساعي فرنسا لمراقبة "تلغرام" تقييد كبير واستهداف واضح للحريات

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مساعي فرنسا لمراقبة "تلغرام" تقييد كبير واستهداف واضح للحريات

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز "الفارابي" للدراسات السياسية، أن مساعي فرنسا لتمرير مشروع قانون يسمح للسلطات بفحص رسائل المستخدمين على تلغرام يمثل... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T16:34+0000

2025-10-15T16:34+0000

2025-10-15T16:34+0000

أخبار فرنسا

أخبار العالم الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104347/02/1043470295_0:71:2865:1682_1920x0_80_0_0_8302b1c738c60bad0c2c098a09d128b2.jpg

وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن القانون سوف يثير الكثير من الجدل، لا سيما على المستوى الدولي والإقليمي، في ظل التشدق بالحريات وحقوق الإنسان. وحذر من خطورة هذا القانون، مؤكدًا أنه يفرض شكلًا من أشكال القيد الذي سوف يفرض على الحريات، خاصة فيما يرتبط بتبادل الرسائل والمعلومات، لا سيما بين بعض الهيئات والمؤسسات. ويرى غباشي أن القانون لا يستهدف الأفراد والمواطنين الفرنسيين بشكل عام، بل مؤسسات وهيئات أخرى، في محاولة للكشف عن الوسائل التي تستخدمها هذه المؤسسات، والجهات التي تتواصل معها في الداخل والخارج، ومحتوى هذا التواصل. وكان مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، قد صرح، الشهر الماضي، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف عدد من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية. وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا". وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية، وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا". وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو "تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية". وأوضح، قائلا: "رفضنا هذا الطلب".وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية"، مضيفا: "سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".

https://sarabic.ae/20250928/مؤسس-تلغرام-المخابرات-الفرنسية-طلبت-مساعدتي-لتطبيق-رقابة-سياسية-في-مولدوفا-1105367543.html

https://sarabic.ae/20240902/تحديد-مكان-تواجد-مؤسس-تلغرام-داخل-محل-إقامة-وحيد-في-فرنسا--1092317767.html

https://sarabic.ae/20250928/رد-ماسك-على-منشور-دوروف-حول-الرقابة-على-قنوات-تلغرام-1105372714.html

https://sarabic.ae/20250928/الخارجية-الروسية-تعلق-على-طلب-باريس-من-مؤسس-تلغرام-المساعدة-بالرقابة-في-مولدوفا-1105368126.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, حصري