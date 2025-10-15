خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مساعي فرنسا لمراقبة "تلغرام" تقييد كبير واستهداف واضح للحريات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مساعي فرنسا لمراقبة "تلغرام" تقييد كبير واستهداف واضح للحريات
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز "الفارابي" للدراسات السياسية، أن مساعي فرنسا لتمرير مشروع قانون يسمح للسلطات بفحص رسائل المستخدمين على تلغرام يمثل...
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن القانون سوف يثير الكثير من الجدل، لا سيما على المستوى الدولي والإقليمي، في ظل التشدق بالحريات وحقوق الإنسان. وحذر من خطورة هذا القانون، مؤكدًا أنه يفرض شكلًا من أشكال القيد الذي سوف يفرض على الحريات، خاصة فيما يرتبط بتبادل الرسائل والمعلومات، لا سيما بين بعض الهيئات والمؤسسات. ويرى غباشي أن القانون لا يستهدف الأفراد والمواطنين الفرنسيين بشكل عام، بل مؤسسات وهيئات أخرى، في محاولة للكشف عن الوسائل التي تستخدمها هذه المؤسسات، والجهات التي تتواصل معها في الداخل والخارج، ومحتوى هذا التواصل. وكان مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، قد صرح، الشهر الماضي، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف عدد من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية. وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا". وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية، وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا". وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو "تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية". وأوضح، قائلا: "رفضنا هذا الطلب".وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية"، مضيفا: "سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".
16:34 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Roman Kulikمؤسس تلغرام بافيل دوروف
مؤسس تلغرام بافيل دوروف
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز "الفارابي" للدراسات السياسية، أن مساعي فرنسا لتمرير مشروع قانون يسمح للسلطات بفحص رسائل المستخدمين على تلغرام يمثل تقييدًا كبيرًا للحريات، في محاولة للرقابة على ما يدور بين الأفراد والمؤسسات.
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن القانون سوف يثير الكثير من الجدل، لا سيما على المستوى الدولي والإقليمي، في ظل التشدق بالحريات وحقوق الإنسان.
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مؤسس "تلغرام": المخابرات الفرنسية طلبت مساعدتي لتطبيق رقابة سياسية في مولدوفا
28 سبتمبر, 12:05 GMT
وحذر من خطورة هذا القانون، مؤكدًا أنه يفرض شكلًا من أشكال القيد الذي سوف يفرض على الحريات، خاصة فيما يرتبط بتبادل الرسائل والمعلومات، لا سيما بين بعض الهيئات والمؤسسات.
وأضاف غباشي أن هذا القانون "يثير الجدل"، مؤكدًا أن "مشكلة وسائل التواصل هي مشكلة خطيرة، والكثير من الدول تسعى لشكل من أشكال السيطرة عليها، وليس فقط في تلغرام، بل على منصات أخرى"، مؤكدًا أن القانون الفرنسي الذي يقيد الحريات سيكون محل طعن في الداخل الفرنسي، ومحط جدل من قبل القانونيين.
ويرى غباشي أن القانون لا يستهدف الأفراد والمواطنين الفرنسيين بشكل عام، بل مؤسسات وهيئات أخرى، في محاولة للكشف عن الوسائل التي تستخدمها هذه المؤسسات، والجهات التي تتواصل معها في الداخل والخارج، ومحتوى هذا التواصل.
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
تحديد مكان تواجد مؤسس "تلغرام" داخل محل إقامة وحيد في فرنسا
2 سبتمبر 2024, 15:04 GMT
واستبعد غباشي أن تكون المراقبة دؤوبةً على كل شخص فرنسي، ولكن التركيز سيكون على مؤسسات سيادية وهيئات استخبارية لمعرفة دورها واتصالها، أو طريقة استخدامها لهذه الوسيلة.
وكان مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، قد صرح، الشهر الماضي، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف عدد من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية.
مؤسس تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
ماسك يعلق على طلب المخابرات الفرنسية من مؤسس "تلغرام" المساعدة فرض الرقابة في مولدوفا
28 سبتمبر, 14:51 GMT
وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".
وأضاف: "بعد التحقق من القنوات التي حددتها السلطات الفرنسية والمولدوفية، حددنا العديد من القنوات التي انتهكت قواعدنا بوضوح وحذفتها. ثم أبلغني الوسيط أنه في مقابل هذا التعاون، ستقدم المخابرات الفرنسية "مراجعات جيدة" عني للقاضي الذي أصدر مذكرة اعتقالي في أغسطس الماضي".
وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية، وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الخارجية الروسية تعلق على طلب باريس من مؤسس "تلغرام" فرض الرقابة في مولدوفا
28 سبتمبر, 12:30 GMT
وأوضح أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تلقى فريق "تلغرام" قائمة ثانية لما يُسمى بالقنوات المولدوفية "المثيرة للمشاكل". على عكس القائمة الأولى، كانت جميع هذه القنوات تقريبًا شرعية وملتزمة تمامًا بقواعدنا.
وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو "تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية".
وأوضح، قائلا: "رفضنا هذا الطلب".
وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية"، مضيفا: "سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".
