تحديد مكان تواجد مؤسس "تلغرام" داخل محل إقامة وحيد في فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240902/تحديد-مكان-تواجد-مؤسس-تلغرام-داخل-محل-إقامة-وحيد-في-فرنسا--1092317767.html
تحديد مكان تواجد مؤسس "تلغرام" داخل محل إقامة وحيد في فرنسا
تحديد مكان تواجد مؤسس "تلغرام" داخل محل إقامة وحيد في فرنسا
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعايير المراقبة القضائية، فإن مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، الذي كان معتقلا سابقا في فرنسا، وأفرج... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T15:04+0000
2024-09-02T15:04+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا
تلغرام
بافل دوروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_fe3ac6b9d472f919dca5bed86c8bc359.jpg
وقال مكتب المدعي العام في باريس، عندما سُئل عما إذا كان لدى دوروف الحق في التنقل في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك أراضيها ما وراء البحار: "مراقبته القضائية تقتضي بقاءه في العنوان، الذي سيبلغ به قضاة التحقيق".وفي الوقت نفسه، أشارت النيابة العامة الفرنسية، إلى أن "التزام دوروف بقواعد المراقبة القضائية، بما في ذلك المثول أمام مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، لن يتم الإعلان عنه إلا في ظروف خاصة".وأكد مكتب المدعي العام في باريس، أن "دوروف، سيدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، على أقساط"، ولم يتم تحديد مقدار الوديعة التي تم دفعها بالفعل. وبحسب المدعي العام، فقد يستمر التحقيق أشهرا عدة.وقال مكتب المدعي العام: "في نهاية التحقيق، عندما يرى قضاة التحقيق أنهم أنهوا التحقيق، الذي قد يستغرق أشهرا عدة، سيتم إغلاق القضية، وستقرر النيابة العامة إما رفض الدعوى أو إحالة القضية إلى محكمة جنائية مع إعادة تصنيف الجرائم إذا رأت ذلك ضروريا، ثم يتخذ قضاة التحقيق بدورهم قرارا بشأن إنهاء القضية أو تنظيم جلسة استماع".وتم اعتقال دوروف، في مطار "باريس لوبورجيه"، في 24 أغسطس/آب الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان.وتقول السلطات الفرنسية أنه يشتبه في أن "دوروف، قد ارتكب 10 جرائم وجنايات في فرنسا، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت، بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات"، في حين لم يتم بعد توجيه التهم الرسمية ضده.و في 28 أغسطس الماضي، تم إطلاق سراح دوروف، بكفالة مالية، والتي يجب عليه دفعها قريبًا (5 ملايين يورو). ويُمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكان تواجده مرتين في الأسبوع.ماكرون: لم يتم إبلاغي مسبقا بوصول مؤسس "تلغرام" إلى فرنسا ولم أخطط لمقابلتهالكرملين يعلق على التهم الموجهة لمؤسس "تلغرام"
https://sarabic.ae/20240831/الكرملين-دوروف-ظل-حرا-ولم-يعتقل-في-روسيا-رغم-التساؤلات-حول-أنشطة-تلغرام-1092258234.html
https://sarabic.ae/20240828/فرنسا-تطلق-سراح-دوروف-بكفالة-5-ملايين-يورو-1092184358.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_f19344f7e73f42583152d60ec2a92a36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , تلغرام, بافل دوروف
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , تلغرام, بافل دوروف

تحديد مكان تواجد مؤسس "تلغرام" داخل محل إقامة وحيد في فرنسا

15:04 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflanaمؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
تابعنا عبر
أفاد مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعايير المراقبة القضائية، فإن مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، الذي كان معتقلا سابقا في فرنسا، وأفرج عنه بكفالة، مطالب بالعيش في ذات العنوان، الذي سيبلغه لقاضي التحقيق.
وقال مكتب المدعي العام في باريس، عندما سُئل عما إذا كان لدى دوروف الحق في التنقل في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك أراضيها ما وراء البحار: "مراقبته القضائية تقتضي بقاءه في العنوان، الذي سيبلغ به قضاة التحقيق".
وفي الوقت نفسه، أشارت النيابة العامة الفرنسية، إلى أن "التزام دوروف بقواعد المراقبة القضائية، بما في ذلك المثول أمام مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، لن يتم الإعلان عنه إلا في ظروف خاصة".

وأشار مكتب المدعي العام في باريس، أن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، سيكون قادرًا على الوصول إلى مواد القضية المرفوعة ضده وتقديم المعلومات اللازمة، وعلّق قائلا: "الآن بعد أن تم توجيه التهم إلى بافل دوروف، فإن التحقيق مستمر، وسيكون بإمكانه الوصول إلى المواد (الخاصة بالقضية) وسيكون قادرًا على تقديم المواد التي يرغب فيها".

مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"
31 أغسطس, 14:05 GMT
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، أن "دوروف، سيدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، على أقساط"، ولم يتم تحديد مقدار الوديعة التي تم دفعها بالفعل. وبحسب المدعي العام، فقد يستمر التحقيق أشهرا عدة.
وقال مكتب المدعي العام: "في نهاية التحقيق، عندما يرى قضاة التحقيق أنهم أنهوا التحقيق، الذي قد يستغرق أشهرا عدة، سيتم إغلاق القضية، وستقرر النيابة العامة إما رفض الدعوى أو إحالة القضية إلى محكمة جنائية مع إعادة تصنيف الجرائم إذا رأت ذلك ضروريا، ثم يتخذ قضاة التحقيق بدورهم قرارا بشأن إنهاء القضية أو تنظيم جلسة استماع".
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
فرنسا تطلق سراح دوروف بكفالة 5 ملايين يورو
28 أغسطس, 20:43 GMT
وتم اعتقال دوروف، في مطار "باريس لوبورجيه"، في 24 أغسطس/آب الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان.
وتقول السلطات الفرنسية أنه يشتبه في أن "دوروف، قد ارتكب 10 جرائم وجنايات في فرنسا، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت، بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات"، في حين لم يتم بعد توجيه التهم الرسمية ضده.
و في 28 أغسطس الماضي، تم إطلاق سراح دوروف، بكفالة مالية، والتي يجب عليه دفعها قريبًا (5 ملايين يورو). ويُمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكان تواجده مرتين في الأسبوع.
ماكرون: لم يتم إبلاغي مسبقا بوصول مؤسس "تلغرام" إلى فرنسا ولم أخطط لمقابلته
الكرملين يعلق على التهم الموجهة لمؤسس "تلغرام"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала