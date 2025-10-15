https://sarabic.ae/20251015/راجمات-أوراغان-الروسية-تستهدف-مواقع-للقوات-الأوكرانية-وتحبط-تناوب-وحداتها-1106017095.html
راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو
راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات راجمات صواريخ "أوراغان" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمرت مركبات مدرعة وعرقلت تناوب أفراد... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T06:39+0000
2025-10-15T06:39+0000
2025-10-15T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_3050e6fa97899b58584f93d54c918971.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "طواقم "أوراغان" من لواء المدفعية 73 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، دمرت مركبات مدرعة وحيّدت عسكريين وعطلت تناوب أفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة" .وبحسب البيان، فإن طاقم طائرة مسيرة روسيًا، اكتشف تمركزًا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة، وقام بإرسال الأحداثيات لطواقم المدفعية، وبعد ذلك قامت المدفعية الروسية باستهدف وتدمير الأهداف المحددة.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة، التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو.وأضاف البيان: "عند تنفيذ المهام القتالية، يستخدم رجال المدفعية ذخيرة شديدة الانفجار، ما يسمح لهم بإلحاق أقصى قدر من الضرر بتحصينات العدو والتحصينات الخرسانية تحت الأرض والمركبات المدرعة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250819/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-استهدفت-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1103910915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_54be00b3c00514f51723a9c359da2722.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو
06:39 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 06:40 GMT 15.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات راجمات صواريخ "أوراغان" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمرت مركبات مدرعة وعرقلت تناوب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "طواقم "أوراغان" من لواء المدفعية 73 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، دمرت مركبات مدرعة وحيّدت عسكريين وعطلت تناوب أفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة" .
وبحسب البيان، فإن طاقم طائرة مسيرة روسيًا، اكتشف تمركزًا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة، وقام بإرسال الأحداثيات لطواقم المدفعية، وبعد ذلك قامت المدفعية الروسية باستهدف وتدمير الأهداف المحددة.
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة، التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو.
وأضاف البيان: "عند تنفيذ المهام القتالية، يستخدم رجال المدفعية ذخيرة شديدة الانفجار، ما يسمح لهم بإلحاق أقصى قدر من الضرر بتحصينات العدو والتحصينات الخرسانية تحت الأرض والمركبات المدرعة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.