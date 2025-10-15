راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251015/راجمات-أوراغان-الروسية-تستهدف-مواقع-للقوات-الأوكرانية-وتحبط-تناوب-وحداتها-1106017095.html
راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو
راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات راجمات صواريخ "أوراغان" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمرت مركبات مدرعة وعرقلت تناوب أفراد... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T06:39+0000
2025-10-15T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_3050e6fa97899b58584f93d54c918971.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "طواقم "أوراغان" من لواء المدفعية 73 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، دمرت مركبات مدرعة وحيّدت عسكريين وعطلت تناوب أفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة" .وبحسب البيان، فإن طاقم طائرة مسيرة روسيًا، اكتشف تمركزًا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة، وقام بإرسال الأحداثيات لطواقم المدفعية، وبعد ذلك قامت المدفعية الروسية باستهدف وتدمير الأهداف المحددة.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة، التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو.وأضاف البيان: "عند تنفيذ المهام القتالية، يستخدم رجال المدفعية ذخيرة شديدة الانفجار، ما يسمح لهم بإلحاق أقصى قدر من الضرر بتحصينات العدو والتحصينات الخرسانية تحت الأرض والمركبات المدرعة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250819/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-استهدفت-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1103910915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_54be00b3c00514f51723a9c359da2722.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

راجمات "أوراغان" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية وتحبط تناوب وحداتها... فيديو

06:39 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 06:40 GMT 15.10.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات راجمات صواريخ "أوراغان" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمرت مركبات مدرعة وعرقلت تناوب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "طواقم "أوراغان" من لواء المدفعية 73 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، دمرت مركبات مدرعة وحيّدت عسكريين وعطلت تناوب أفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة" .
وبحسب البيان، فإن طاقم طائرة مسيرة روسيًا، اكتشف تمركزًا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة، وقام بإرسال الأحداثيات لطواقم المدفعية، وبعد ذلك قامت المدفعية الروسية باستهدف وتدمير الأهداف المحددة.
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة، التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو.
وأضاف البيان: "عند تنفيذ المهام القتالية، يستخدم رجال المدفعية ذخيرة شديدة الانفجار، ما يسمح لهم بإلحاق أقصى قدر من الضرر بتحصينات العدو والتحصينات الخرسانية تحت الأرض والمركبات المدرعة".
طائرات ميغ-29 من فرقة الاستعراض الجوي ستريجي خلال عرض للطيارين في إطار افتتاح المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا، ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
19 أغسطس, 09:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала