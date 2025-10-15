عربي
من العراق إلى قصر الرئاسة... قصة صعود أحمد الشرع إلى قيادة سوريا
من العراق إلى قصر الرئاسة... قصة صعود أحمد الشرع إلى قيادة سوريا
سبوتنيك عربي
أحمد الشرع، المعروف سابقا بـ"أبو محمد الجولاني"، هو الرئيس السوري منذ يناير/ كانون الثاني 2025، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أواخر عام 2024.
من العراق إلى قصر الرئاسة... قصة صعود أحمد الشرع إلى قيادة سوريا

06:58 GMT 15.10.2025
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أحمد الشرع، المعروف سابقا بـ"أبو محمد الجولاني"، هو الرئيس السوري منذ يناير/ كانون الثاني 2025، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أواخر عام 2024.
ولد الشرع عام 1982 في العاصمة السعودية الرياض، لعائلة سورية من هضبة الجولان، والده حسين الشرع، أكاديمي قومي عربي عمل في السعودية.

نشأ الرئيس الشرع، في بيئة قومية لكنه انخرط في "الفكر الجهادي" مبكرًا، وانضم إلى تنظيم "القاعدة" (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في العراق عام 2003، لمحاربة القوات الأمريكية، وسُجن في معسكر "بوكا" من العام 2006 إلى العام 2011.

وفي العام 2016، انشق عن تنظيم "القاعدة"، وشكل "هيئة تحرير الشام"، ثم أقام "حكومة إنقاذ" في محافظة إدلب شمالي سوريا، تعتمد على الشورى والشريعة الإسلامية.

قاد الشرع هجوما خاطفا لفصائل المعارضة السورية، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، التي بسطت سيطرتها على دمشق.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، عُيّن الشرع رئيسا لسوريا لفترة انتقالية، في اجتماع موسّع لفصائل المعارضة العسكرية. في اليوم ذاته، تم حلّ حزب "البعث العربي الاشتراكي"، الذي حكم سوريا لأكثر من 60 عاما، ومجلس الشعب (البرلمان)، والجيش وجميع الأجهزة الأمنية في البلاد.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
05:51 GMT
وفي 13 مارس/ آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، إعلانًا دستوريًا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات.

وبدأ الشرع في قيادة البلاد وإجراء لقاءات ثنائية في دمشق، وزار دولًا إقليمية عدة منها تركيا والسعودية، ومن ثم زار نيويورك، وكان أول رئيس سوري يلقي خطابا في الأمم المتحدة منذ عام 1967.

وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، في الآونة الأخيرة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها للقبض على الشرع.
وزيارة الشرع إلى موسكو في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، هي الأولى من نوعها، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيُناقش خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي الأمني.
وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".
وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.
هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟
وكالة الأنباء السورية تعلن زيارة الشرع لموسكو ولقاء مرتقب مع بوتين غدا
