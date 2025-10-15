https://sarabic.ae/20251015/من-العراق-إلى-قصر-الرئاسة-قصة-صعود-أحمد-الشرع-إلى-قيادة-سوريا-1106017302.html

من العراق إلى قصر الرئاسة... قصة صعود أحمد الشرع إلى قيادة سوريا

أحمد الشرع، المعروف سابقا بـ"أبو محمد الجولاني"، هو الرئيس السوري منذ يناير/ كانون الثاني 2025، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أواخر عام 2024. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

ولد الشرع عام 1982 في العاصمة السعودية الرياض، لعائلة سورية من هضبة الجولان، والده حسين الشرع، أكاديمي قومي عربي عمل في السعودية.وفي العام 2016، انشق عن تنظيم "القاعدة"، وشكل "هيئة تحرير الشام"، ثم أقام "حكومة إنقاذ" في محافظة إدلب شمالي سوريا، تعتمد على الشورى والشريعة الإسلامية.وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، عُيّن الشرع رئيسا لسوريا لفترة انتقالية، في اجتماع موسّع لفصائل المعارضة العسكرية. في اليوم ذاته، تم حلّ حزب "البعث العربي الاشتراكي"، الذي حكم سوريا لأكثر من 60 عاما، ومجلس الشعب (البرلمان)، والجيش وجميع الأجهزة الأمنية في البلاد.وفي 13 مارس/ آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، إعلانًا دستوريًا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات.وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، في الآونة الأخيرة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها للقبض على الشرع.وزيارة الشرع إلى موسكو في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، هي الأولى من نوعها، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيُناقش خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي الأمني.وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟وكالة الأنباء السورية تعلن زيارة الشرع لموسكو ولقاء مرتقب مع بوتين غدا

