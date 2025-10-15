خبير: لروسيا دور في الحفاظ على استقرار سوريا والعلاقات الإيجابية مصلحة للبلدين

https://sarabic.ae/20251015/-خبير-لروسيا-دور-في-الحفاظ-على-الاستقرار-في-سوريا-والعلاقات-الإيجابية-مصلحة-للبلدين--1106034101.html
علق الباحث في الجيوبوليتيك والعلاقات الروسية-الأطلسية، من بيروت، الدكتور محمد سيف الدين، على أهمية زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لروسيا دور في الحفاظ على الاستقرار في سوريا والعلاقات الإيجابية مصلحة للبلدين"، مضيفا: "إن هذه الزيارة مهمة وهي جزء من مقاربة روسيا للمنطقة العربية مع كل التطورات في السنوات الأخيرة خاصة التغيير في سوريا، ومن ناحية ثانية الأمر مرتبط بالعلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا"، معتبرا أنه "مع تسلم الشرع السلطة الانتقالية في سوريا أصبح هناك ضرورة للمحافظة على العلاقات بين البلدين". وأوضح سيف الدين أن "تصريحات الشرع عن عدم قيام سوريا بأي خطوات عدائية تجاه إسرائيل يفسر عدم وجود قوة لدى سوريا، ما يفرض تشبيك العلاقات مع روسيا والدول العربية لمحاولة إقامة خط يفرمل الاندفاعة الإسرائيلية". وردا على سؤال، قال سيف الدين إن "البيئة الحالية في المنطقة وسوريا لا تؤيد إعادة تسليح سوريا بمستوى رادع للاعتداءات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "السلاح المرتبط فقط بتثبيت الاستقرار في سوريا، يمكن للشرع طلبه من روسيا والتفاوض عليه".وكشف عن "محاولة لفرض نظام إقليمي جديد في المنطقة لا بد لروسيا أن تشارك فيه وتوجه الأحداث تجاه مصالحها"، مضيفا أن "ما يريده أحمد الشرع من روسيا، أولا: ضمانة روسية في مجلس الأمن، ثانيا تثبيت العلاقات مع روسيا، ثالثا أهمية الدور الروسي لضمان عدم توتر الأوضاع مجددا في سوريا"، مشددا على "لروسيا دور في استقرار المنطقة". وأكد سيف الدين أن "التعاون الاقتصادي بين روسيا وسوريا هو الذي لديه الفرصة الأكبر في تحسين التعاون الثنائي لأن روسيا بصرف النظر عن التوازنات العسكرية في المنطقة هي لاعب كبير في سوق الطاقة وسوريا بحاجة إلى هذا الأمر".بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلةالكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
12:49 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 15.10.2025)
علق الباحث في الجيوبوليتيك والعلاقات الروسية-الأطلسية، من بيروت، الدكتور محمد سيف الدين، على أهمية زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو.
وقال في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لروسيا دور في الحفاظ على الاستقرار في سوريا والعلاقات الإيجابية مصلحة للبلدين"، مضيفا: "إن هذه الزيارة مهمة وهي جزء من مقاربة روسيا للمنطقة العربية مع كل التطورات في السنوات الأخيرة خاصة التغيير في سوريا، ومن ناحية ثانية الأمر مرتبط بالعلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا"، معتبرا أنه "مع تسلم الشرع السلطة الانتقالية في سوريا أصبح هناك ضرورة للمحافظة على العلاقات بين البلدين".
وأوضح سيف الدين أن "الجانب السوري يشعر بمخاطر كثيرة خصوصا على وحدة البلاد، لهذا تسعى دمشق لتشبيك شراكات مختلفة"، مؤكدًا "انفتاح روسيا على العلاقات مع دمشق".
وشدد على أن "ترامب يقيم اعتبارا للوجود الروسي بصرف النظر عن المرحلة السابقة من الصراع"، معتبرا أن "ترك الأمر بيد الأمريكيين سيأخذ سوريا إلى التوسع الإسرائيلي خصوصا مع ضرب قدرات الجيش السوري"، مشيرا إلى أنه "يمكن الحديث عن دور روسي بإعادة صياغة طبيعة دور القاعدتين الروسيتين في دمشق".
وأوضح سيف الدين أن "تصريحات الشرع عن عدم قيام سوريا بأي خطوات عدائية تجاه إسرائيل يفسر عدم وجود قوة لدى سوريا، ما يفرض تشبيك العلاقات مع روسيا والدول العربية لمحاولة إقامة خط يفرمل الاندفاعة الإسرائيلية". وردا على سؤال، قال سيف الدين إن "البيئة الحالية في المنطقة وسوريا لا تؤيد إعادة تسليح سوريا بمستوى رادع للاعتداءات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "السلاح المرتبط فقط بتثبيت الاستقرار في سوريا، يمكن للشرع طلبه من روسيا والتفاوض عليه".
وكشف عن "محاولة لفرض نظام إقليمي جديد في المنطقة لا بد لروسيا أن تشارك فيه وتوجه الأحداث تجاه مصالحها"، مضيفا أن "ما يريده أحمد الشرع من روسيا، أولا: ضمانة روسية في مجلس الأمن، ثانيا تثبيت العلاقات مع روسيا، ثالثا أهمية الدور الروسي لضمان عدم توتر الأوضاع مجددا في سوريا"، مشددا على "لروسيا دور في استقرار المنطقة". وأكد سيف الدين أن "التعاون الاقتصادي بين روسيا وسوريا هو الذي لديه الفرصة الأكبر في تحسين التعاون الثنائي لأن روسيا بصرف النظر عن التوازنات العسكرية في المنطقة هي لاعب كبير في سوق الطاقة وسوريا بحاجة إلى هذا الأمر".