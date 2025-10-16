https://sarabic.ae/20251016/القوات-الروسية-تدمر-مخبأ-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراماتورسك-دروجكوفسكي--الدفاع-الروسية-1106055082.html
القوات الروسية تدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا في اتجاه كراماتورسك دروجكوفسكي- الدفاع الروسية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخبأ عسكريا محصنا يضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء تنفيذ مهام قتالية في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفسكي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال استطلاع مواقع العدو، رصد مشغلو الطائرات المسيرة نظاما روبوتيًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، يُوصل إمدادات غذائية إلى الوحدات الأمامية. بعد رصد الهدف، نفذت الطائرة المسيرة ضربة دقيقة، ما أدى إلى تدمير النظام".
وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا مخبأً يضم عناصر معادية في الغابات، ونُقلت إحداثيات الهدف إلى طاقم مدفعية مدفع هاوتزر "دي-30".
وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربات دقيقة عدة، تم تدمير المخبأ مع جنود العدو بداخله".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تصرفات أطقم قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ساهمت في قمع نشاط وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.