المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استلام 120 جثمانا لفلسطينيين من إسرائيل
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استلام 120 جثمانا لفلسطينيين من إسرائيل

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استلامه 120 جثمانا لفلسطينيين سقطوا خلال الحرب، مشيرا إلى أن عملية استلامهم جرت على مدى 3 أيام.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه تسلم الدفعة الأولى يوم الثلاثاء الماضي وكان عدد الجثامين فيها 45 جثمانا، إضافة إلى 45 آخرين يوم الأربعاء، و30 جثمانا اليوم.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتشير تقديرات إلى أن الحرب تسببت في مقتل نحو 70 ألف فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني تم إطلاق سراحهم، وجرى تبادل جثث القتلى مع إسرائيل لكن لا تزال هناك جثث لم يتم تسلمها حتى الآن بسبب صعوبة الوصول إليها.
