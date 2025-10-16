https://sarabic.ae/20251016/نتنياهو-المعركة-لم-تنته-وملتزمون-بإعادة-جميع-رفات-الرهائن---عاجل--1106067522.html

نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين

نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "حاربت بكل قوة على 7 جبهات"، مؤكدًا ‌‏أنها "ستحقق جميع أهدف الحرب"، على حد قوله. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T09:07+0000

2025-10-16T09:07+0000

2025-10-16T09:25+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إيران

إيران

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg

و‌أكد نتنياهو، في تصريح، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم".وأضاف: "سنواجه التهديدات وسنعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام"، مؤكدًا أن "إسرائيل، بعد 7 أكتوبر (2023) وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء العاصمة الإيرانية طهران".وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء، يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251016/مصر-توجه-دعوة-للمجتمع-الدولي-للإسهام-في-جهود-إحلال-السلام-بالمنطقة-ورفع-المعاناة-عن-الفلسطينيين-1106065654.html

https://sarabic.ae/20251016/غزة-بعد-الاتفاق-ترامب-يبرر-تأخر-حماس-في-تسليم-جثث-المحتجزين-وإسرائيل-تتوعد-1106057024.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إيران, إيران, حركة حماس