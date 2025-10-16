https://sarabic.ae/20251016/نتنياهو-المعركة-لم-تنته-وملتزمون-بإعادة-جميع-رفات-الرهائن---عاجل--1106067522.html
نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "حاربت بكل قوة على 7 جبهات"، مؤكدًا أنها "ستحقق جميع أهدف الحرب"، على حد قوله. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T09:07+0000
2025-10-16T09:07+0000
2025-10-16T09:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إيران
إيران
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg
وأكد نتنياهو، في تصريح، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم".وأضاف: "سنواجه التهديدات وسنعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام"، مؤكدًا أن "إسرائيل، بعد 7 أكتوبر (2023) وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء العاصمة الإيرانية طهران".وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء، يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين
09:07 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 16.10.2025)
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "حاربت بكل قوة على 7 جبهات"، مؤكدًا أنها "ستحقق جميع أهدف الحرب"، على حد قوله.
وأكد نتنياهو، في تصريح، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم".
وأضاف: "سنواجه التهديدات وسنعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام"، مؤكدًا أن "إسرائيل، بعد 7 أكتوبر (2023) وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء العاصمة الإيرانية طهران".
وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.
وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
الإسرائيليين من غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".
ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء، يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".
واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.