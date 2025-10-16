عربي
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين
نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "حاربت بكل قوة على 7 جبهات"، مؤكدًا ‌‏أنها "ستحقق جميع أهدف الحرب"، على حد قوله. 16.10.2025
و‌أكد نتنياهو، في تصريح، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم".وأضاف: "سنواجه التهديدات وسنعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام"، مؤكدًا أن "إسرائيل، بعد 7 أكتوبر (2023) وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء العاصمة الإيرانية طهران".وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء، يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
نتنياهو: المعركة لم تنته وملتزمون بإعادة جميع رفات المحتجزين

09:07 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 16.10.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده "حاربت بكل قوة على 7 جبهات"، مؤكدًا ‌‏أنها "ستحقق جميع أهدف الحرب"، على حد قوله.
و‌أكد نتنياهو، في تصريح، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم".
وأضاف: "سنواجه التهديدات وسنعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام"، مؤكدًا أن "إسرائيل، بعد 7 أكتوبر (2023) وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء العاصمة الإيرانية طهران".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين
09:02 GMT
وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.
وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".
ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء، يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد
06:54 GMT
واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
