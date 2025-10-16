https://sarabic.ae/20251016/ما-وراء-زيارة-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-إلى-مصر-بعد-ساعات-من-قمة-السلام-في-شرم-الشيخ-1106090948.html

ما وراء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر بعد ساعات من قمة السلام في شرم الشيخ؟

في ظل الحراك الدولي الذي شهدته مصر خلال الساعات الماضية، جاءت زيارة رئيس رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

لماذا حضر البرهان إلى مصر بعد ساعات من قمة شرم الشيخ.. هل هناك مستجدات دولية لوقف الحرب في السودان، وما الذي يمكن أن تؤديه مصر خلال المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة والترتيبات القادمة؟بداية يقول المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: "زيارة البرهان لمصر في هذا التوقيت لا شك أنها تحمل دلالات عديدة، أبرزها ما يتصل بالشأن السوداني-المصري وما يتصل بأمن وسلامة البلدين بحكم الموقع الجغرافي كأرض واحدة ومساحة متصلة وشعب تتشابك جذوره وتتحد أصوله، خاصة وأن السودان يشهد حربا يخشى أن تمتد ألسنتها لتحيق بالبلدين الدمار كما نشاهد من آثار لا تخفى على أحد، مما يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها".خطط السلاموأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على ما يبدو أن الزيارة تأتي مناسبتها بشأن رؤية ما يسمى بالرباعية للأزمة بالسودان، وأن مصر إحدى مكوناتها، كما لا أستبعد أن تكون الحرب في غزة وما صاحبها من تطورات لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام، له علاقة بما تم التباحث حوله وإلحاق ما يتم ترتيبه هناك لإحداث ما يشابهه بالسودان، بحكم أن مصر الدولة مستوعبة لاتجاهات الولايات المتحدة وخططها لسلام بالمنطقة وفقا لما ترى من أجندات، وليس السودان استثناء بل هو مركز للاستهداف".وتابع عبد العاطي، "التطورات الأخيرة التي جرت في مصر من توقيع اتفاق السلام في غزة وحضور الرئيس الأمريكي وقادة العديد من دول العالم والحديث عن وقف الحروب في المنطقة والعالم، قد يكون أحد أهداف زيارة البرهان بهذا التوقيت للتنسيق مع مصر وهي إحدى دول الرباعية، ومن هنا يأتي الربط بين ما يحدث بغزة وما يراد له بالسودان".اتجاهات الرأي العامإلا أن المسؤول السوداني السابق يرى "أن الأمر في السودان لا يسير وفقا لما تشتهي الرباعية، ولا يستطيع البرهان مهما كانت الضغوط عليه أن يسير عكس اتجاهات الرأي العام السوداني الذي يقف بوضوح ضد أي تحرك للرباعية يتجه نحو سلام، هو في الحقيقة إذلال وسلب لإرادة الشعوب".وحتم عبد العاطي بالقول، "وليست هناك تهدئة تتخذ وفقا لما أرادته الرباعية من حلول، لأنها مكان للرفض وعدم القبول، وحسب التقصي لاتجاهات الرأي العام السوداني، فإن أي إنتاج ينحو نحو إعادة الدعم السريع وأعوانه من السياسيين للمشهد سوف يسفر عن تصعيد للحرب بأسوأ مما هي عليه الآن، وتلك روية لتفاقم الحرب وليست لإقرار السلام".علاقات مصيريةمن جانبه يقول رئيس المركز العربي- الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، د.محمد مصطفى، "قيادة الجيش تعمل وفق إستراتيجية سياسية عسكرية متقدمة جدا وقد تكون هذه الإستراتيجية من أقوى الإستراتيجيات في العالم، صحيح قد تكون هناك علاقات إستراتيجية قوية بين أمريكا وبعض دول المنطقة، لكن أغلبها مرتبط بالجانب الإقتصادي فأما علاقتها مع مصر تعتبر علاقات إستراتيجية قوية جدا وتشمل كل الجوانب السياسية والإقتصادية والأمنية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أكد الرئيس ترامب متانة تلك العلاقة في قمة شرم الشيخ، أما علاقات مصر والسودان فتلك علاقات بين شعبي وادي النيل تربطهما علاقات إستراتيجية تأريخية متينة وهي علاقات مصيرية لا تنفصم أبدا، كما أن ضامن هذه العلاقات هو جيشا وادي النيل السودان ومصر، لذلك لم ولن تفرط مصر في وحدة وتماسك الجيش السوداني، فالجيش السوداني خط أحمر بالنسبة لمصر".الأزمة السودانيةوتابع مصطفى: "لا أعتقد أن ترامب يتجاهل نصائح وآراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا أعتقد أن يقدم ترامب على أي خطوة تجاه السودان دون مصر، لذلك تعتبر زيارة الرئيس البرهان في هذا التوقيت مهمة جدا، ولها أثر كبير في مستقبل حل الأزمة السودانية".وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والسودان"، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.وخلال استقباله الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد السيسي على "ثوابت الموقف المصري تجاه السودان"، مشددا على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.الآلية الرباعيةمن جانبه، أعرب البرهان عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود الرئيس المصري في هذا الخصوص، وهو "الأمر الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء تناول أهمية الآلية الرباعية كمظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية، الذي سوف يعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن نتائج ملموسة بغية التوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة".وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تطرق إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

