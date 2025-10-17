https://sarabic.ae/20251017/بحجم-حبة-دواء-طابعة-حيوية-قد-تعالج-قرحة-المعدة-1106107532.html
بحجم حبة دواء... طابعة حيوية قد تعالج قرحة المعدة
صرح باحثون متخصصون بأن إصابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو النزيف الداخلي، قد يصبح علاجها في المستقبل ممكنًا عبر استخدام طابعات حيوية دقيقة، لا يتجاوز حجم الواحدة منها حجم قرص الدواء، ويمكن توجيهها مباشرة إلى مواضع الجروح لطباعة أنسجة جديدة تساعد على ترميمها.
صرح باحثون متخصصون بأن إصابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو النزيف الداخلي، قد يصبح علاجها في المستقبل ممكنًا عبر استخدام طابعات حيوية دقيقة، لا يتجاوز حجم الواحدة منها حجم قرص الدواء، ويمكن توجيهها مباشرة إلى مواضع الجروح لطباعة أنسجة جديدة تساعد على ترميمها.
وما تزال هذه التقنية في مرحلة التجارب الأولية، إذ صممت الطابعة الحيوية على هيئة قلم حبر جاف، مزود برأس "نابضي" يطلق الحبر الحيوي.
ويحتوي الجهاز على خزان صغير مخصص للحبر الحيوي وآلية مكبس "نابضي" لدفع المادة إلى الخارج.
ويُفعّل إطلاق الحبر من خارج الجسم عبر شعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء، قادر على اختراق الأنسجة بأمان
.
وأوضح الباحثون في دراستهم، أن توجيه الكبسولة يتم بواسطة مغناطيس خارجي مثبت على ذراع آلية، بطريقة تشبه استخدام عصا التحكم في الألعاب الإلكترونية.
وبعد انتهاء عملية الطباعة، يمكن سحب الجهاز عبر الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي نفسه، وقد استخدم الفريق البحثي هذه التقنية حتى الآن لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق.
وقال قائد فريق الدراسة، سانجاي مانوهاران، من مدرسة لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية في سويسرا: "في تجاربنا المعملية، حافظ الحبر الحيوي المحمل بالخلايا على سلامة بنيته لأكثر من 16 يوما".
وأوضح مانوهاران أن فريقه يسعى لاحقا إلى تجربة التقنية على الأوعية الدموية المصابة وأنسجة جدار البطن
، مشيرًا إلى أن "الحبر الحيوي يمكن أن يُدمج مع أدوية أو خلايا حية لتعزيز عملية ترميم الأنسجة وحمايتها من العصارات المعدية".