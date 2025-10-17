عربي
https://sarabic.ae/20251017/بحجم-حبة-دواء-طابعة-حيوية-قد-تعالج-قرحة-المعدة-1106107532.html
بحجم حبة دواء... طابعة حيوية قد تعالج قرحة المعدة
بحجم حبة دواء... طابعة حيوية قد تعالج قرحة المعدة
سبوتنيك عربي
صرح باحثون متخصصون بأن إصابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو النزيف الداخلي، قد يصبح علاجها في المستقبل ممكنًا عبر استخدام طابعات حيوية دقيقة، لا يتجاوز حجم... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T08:59+0000
2025-10-17T08:59+0000
طابعة
روسيا
جروح
نزيف
طابعة ثلاثية الأبعاد
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/04/1049466890_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_b59c3e74402f63f430b8229291760ee3.jpg
وما تزال هذه التقنية في مرحلة التجارب الأولية، إذ صممت الطابعة الحيوية على هيئة قلم حبر جاف، مزود برأس "نابضي" يطلق الحبر الحيوي.ويُفعّل إطلاق الحبر من خارج الجسم عبر شعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء، قادر على اختراق الأنسجة بأمان.وبعد انتهاء عملية الطباعة، يمكن سحب الجهاز عبر الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي نفسه، وقد استخدم الفريق البحثي هذه التقنية حتى الآن لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق.وأوضح مانوهاران أن فريقه يسعى لاحقا إلى تجربة التقنية على الأوعية الدموية المصابة وأنسجة جدار البطن، مشيرًا إلى أن "الحبر الحيوي يمكن أن يُدمج مع أدوية أو خلايا حية لتعزيز عملية ترميم الأنسجة وحمايتها من العصارات المعدية".
https://sarabic.ae/20241106/علماء-روس-يبتكرون-غراء-يوقف-نزيف-الجروح-خلال-العمليات-1094537560.html
https://sarabic.ae/20230511/علماء-يبتكرون-نظاما-اصطناعيا-لتخثر-الدم-يسرع-شفاء-الجروح-1076907916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/04/1049466890_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_90d5f2ed5de155a284b4c84d3c4d685a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طابعة, روسيا, جروح, نزيف, طابعة ثلاثية الأبعاد, العالم, حول العالم
طابعة, روسيا, جروح, نزيف, طابعة ثلاثية الأبعاد, العالم, حول العالم

بحجم حبة دواء... طابعة حيوية قد تعالج قرحة المعدة

08:59 GMT 17.10.2025
CC0 / pixabay.com / آلام المعدة
آلام المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
صرح باحثون متخصصون بأن إصابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو النزيف الداخلي، قد يصبح علاجها في المستقبل ممكنًا عبر استخدام طابعات حيوية دقيقة، لا يتجاوز حجم الواحدة منها حجم قرص الدواء، ويمكن توجيهها مباشرة إلى مواضع الجروح لطباعة أنسجة جديدة تساعد على ترميمها.
وما تزال هذه التقنية في مرحلة التجارب الأولية، إذ صممت الطابعة الحيوية على هيئة قلم حبر جاف، مزود برأس "نابضي" يطلق الحبر الحيوي.

ويحتوي الجهاز على خزان صغير مخصص للحبر الحيوي وآلية مكبس "نابضي" لدفع المادة إلى الخارج.

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
6 نوفمبر 2024, 10:13 GMT
ويُفعّل إطلاق الحبر من خارج الجسم عبر شعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء، قادر على اختراق الأنسجة بأمان.

وأوضح الباحثون في دراستهم، أن توجيه الكبسولة يتم بواسطة مغناطيس خارجي مثبت على ذراع آلية، بطريقة تشبه استخدام عصا التحكم في الألعاب الإلكترونية.

وبعد انتهاء عملية الطباعة، يمكن سحب الجهاز عبر الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي نفسه، وقد استخدم الفريق البحثي هذه التقنية حتى الآن لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق.
أنسجة بشرية مع نقاط من الدم لمريض يعاني من السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
مجتمع
علماء يبتكرون نظاما اصطناعيا لتخثر الدم يسرع شفاء الجروح
11 مايو 2023, 10:11 GMT

وقال قائد فريق الدراسة، سانجاي مانوهاران، من مدرسة لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية في سويسرا: "في تجاربنا المعملية، حافظ الحبر الحيوي المحمل بالخلايا على سلامة بنيته لأكثر من 16 يوما".

وأوضح مانوهاران أن فريقه يسعى لاحقا إلى تجربة التقنية على الأوعية الدموية المصابة وأنسجة جدار البطن، مشيرًا إلى أن "الحبر الحيوي يمكن أن يُدمج مع أدوية أو خلايا حية لتعزيز عملية ترميم الأنسجة وحمايتها من العصارات المعدية".
