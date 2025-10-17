https://sarabic.ae/20251017/نائب-الرئيس-الإيراني-مستعدون-للتحاور-مع-أي-دولة-حول-العالم-باستثناء-واحدة-فقط-1106121277.html

نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للتحاور مع أي دولة حول العالم باستثناء واحدة فقط

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للتحاور مع أي دولة باستثناء واحدة فقط. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن عارف، أن "إيران كانت دائما مستعدة للحوار مع جميع الدول باستثناء الكيان الصهيوني.. وقد تفاوضنا حتى مع أمريكا، لكن الأخيرة هاجمت بلادنا في وسط المفاوضات".وتابع عارف: "نحن أهل للحوار، غير أننا لن نرضخ للمطالب المفرطة، وشعبنا أيضا لن يقبل بالاستسلام أمام الضغوط، وأمريكا تدعي أنها تؤمن بحقوق الإنسان وترغب في التفاوض، لكنها في أثناء المباحثات عمدت إلى شن الهجوم على بلادنا بغية إخضاعنا، إلا أن الشعب الإيراني وقف صامدا وأثبت بأنه لن يخضع".وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني إلى أن "القطاعين الصناعي والخدماتي أديا دورا مميزا خلال الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يوما ضد البلاد، وصمود الشعب العنصر الذي برهن على شموخ وكرامة إيران في الساحة الدولية".وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، يوم الثلاثاء الماضي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شكّلت دروسا تعادل 12 عاما بالنسبة لإيران".يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

