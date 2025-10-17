https://sarabic.ae/20251017/وسط-ارتفاع-جنوني-في-الأسعار-طوابير-في-سنغافورة-وأستراليا-لشراء-الذهبفيديو-1106124288.html
وسط ارتفاع جنوني في الأسعار... طوابير في سنغافورة وأستراليا لشراء الذهب..فيديو
شهدت مدن عدة في سنغافورة وأستراليا، طوابير طويلة أمام متاجر بيع الذهب، في ظل موجة شراء واسعة تزامنت مع وصول أسعار المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
أمتدت الطوابير في مدينة سيدني الأسترالية، أمام متاجر الصاغة منذ منتصف النهار، حيث انتظر العشرات دورهم لشراء الذهب، بينما شهدت سنغافورة، حالة وصفت بأنها "اندفاع نحو الذهب"، مع إقبال متزايد على شراء السبائك وشهادات الذهب من المتاجر والبنوك.ويعزى هذا الصعود إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تبعه من حالة عدم يقين في الأسواق، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.ويرى خبراء أن هذا الزخم الشرائي يعود إلى تراجع الثقة في الأصول التقليدية، وتنامي المخاوف من التضخم وتقلبات العملات، إلى جانب توقعات خفض الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى 4250 دولارا للأونصة
ويواصل الذهب مكاسبه منذ أيام عدة، مقتربا من مستوى 4400 دولار للأونصة، في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاما.
وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4364.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4378.69 دولار.
كما ارتفع المعدن الأصفر 8.7% خلال الأسبوع الجاري، محققا أفضل أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول 2008.
، وتنامي المخاوف من التضخم وتقلبات العملات، إلى جانب توقعات خفض الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.