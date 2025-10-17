وسط ارتفاع جنوني في الأسعار... طوابير في سنغافورة وأستراليا لشراء الذهب..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وسط ارتفاع جنوني في الأسعار... طوابير في سنغافورة وأستراليا لشراء الذهب..فيديو
وسط ارتفاع جنوني في الأسعار... طوابير في سنغافورة وأستراليا لشراء الذهب..فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدن عدة في سنغافورة وأستراليا، طوابير طويلة أمام متاجر بيع الذهب، في ظل موجة شراء واسعة تزامنت مع وصول أسعار المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
أستراليا
أخبار سنغافورة
العالم
حول العالم
أمتدت الطوابير في مدينة سيدني الأسترالية، أمام متاجر الصاغة منذ منتصف النهار، حيث انتظر العشرات دورهم لشراء الذهب، بينما شهدت سنغافورة، حالة وصفت بأنها "اندفاع نحو الذهب"، مع إقبال متزايد على شراء السبائك وشهادات الذهب من المتاجر والبنوك.ويعزى هذا الصعود إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تبعه من حالة عدم يقين في الأسواق، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.ويرى خبراء أن هذا الزخم الشرائي يعود إلى تراجع الثقة في الأصول التقليدية، وتنامي المخاوف من التضخم وتقلبات العملات، إلى جانب توقعات خفض الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى 4250 دولارا للأونصة
أستراليا
أخبار سنغافورة
13:31 GMT 17.10.2025
شهدت مدن عدة في سنغافورة وأستراليا، طوابير طويلة أمام متاجر بيع الذهب، في ظل موجة شراء واسعة تزامنت مع وصول أسعار المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة.
أمتدت الطوابير في مدينة سيدني الأسترالية، أمام متاجر الصاغة منذ منتصف النهار، حيث انتظر العشرات دورهم لشراء الذهب، بينما شهدت سنغافورة، حالة وصفت بأنها "اندفاع نحو الذهب"، مع إقبال متزايد على شراء السبائك وشهادات الذهب من المتاجر والبنوك.

ويواصل الذهب مكاسبه منذ أيام عدة، مقتربا من مستوى 4400 دولار للأونصة، في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاما.

ويعزى هذا الصعود إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تبعه من حالة عدم يقين في الأسواق، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4364.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4378.69 دولار.

كما ارتفع المعدن الأصفر 8.7% خلال الأسبوع الجاري، محققا أفضل أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول 2008.

ويرى خبراء أن هذا الزخم الشرائي يعود إلى تراجع الثقة في الأصول التقليدية، وتنامي المخاوف من التضخم وتقلبات العملات، إلى جانب توقعات خفض الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى 4250 دولارا للأونصة
