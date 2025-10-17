https://sarabic.ae/20251017/ينتج-مليار-كيلو-واط-الصين-تختبر-أول-مفاعل-نووي-صغير-أرضي-في-العالم-1106127206.html
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم
أكمل "لينج لونج ون"، أول مفاعل تجاري صغير معياري بري في العالم، بنجاح اختبار الأداء البارد، أمس الخميس، في مقاطعة تشانغجيانغ الصينية، وهي خطوة حاسمة نحو تحميل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106128091_0:0:552:310_1920x0_80_0_0_1030d77e3e9e12ccaf05f94408ab26ae.png
يُرسي إتمام الاختبار أساسا متينا للمراحل اللاحقة. ويُعد أول "فحص مادي" شامل لأداء المفاعل بأكمله، مما يضمن تشغيله الآمن والمستقر، وفقًا للمؤسسة، بحسب وسائل إعلام صينية.بمجرد تشغيله، من المتوقع أن يُولد المشروع نحو مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا، مما يُلبّي احتياجات ما يقدر بـ 526 ألف منزل في هاينان من الطاقة. كما يُتوقع أن يُخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 880 ألف طن متري سنويا، أي ما يعادل زراعة 7.5 مليون شجرة.
الصين
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم
أكمل "لينج لونج ون"، أول مفاعل تجاري صغير معياري بري في العالم، بنجاح اختبار الأداء البارد، أمس الخميس، في مقاطعة تشانغجيانغ الصينية، وهي خطوة حاسمة نحو تحميل المفاعل والتشغيل التجاري في نهاية المطاف، وفقًا لمطوره، شركة الصين الوطنية للطاقة النووية.
يُرسي إتمام الاختبار أساسا متينا للمراحل اللاحقة. ويُعد أول "فحص مادي" شامل لأداء المفاعل بأكمله، مما يضمن تشغيله الآمن والمستقر، وفقًا للمؤسسة، بحسب وسائل إعلام صينية.
يقع مفاعل "لينج لونج ون" في مقاطعة هاينان، ويتمتع بأهمية عالمية باعتباره أول مفاعل نووي صغير تجاري أرضي يجتاز مراجعة السلامة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد هذا الإنجاز، من المقرر أن يخضع مشروع "لينج لونج ون" لمزيد من الاختبارات الوظيفية الساخنة واختبارات الحرجة، حسبما ذكرت الشركة.
بمجرد تشغيله، من المتوقع أن يُولد المشروع نحو مليار كيلوواط
/ساعة من الكهرباء سنويا، مما يُلبّي احتياجات ما يقدر بـ 526 ألف منزل في هاينان من الطاقة. كما يُتوقع أن يُخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 880 ألف طن متري سنويا، أي ما يعادل زراعة 7.5 مليون شجرة.