ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم
سبوتنيك عربي
أكمل "لينج لونج ون"، أول مفاعل تجاري صغير معياري بري في العالم، بنجاح اختبار الأداء البارد، أمس الخميس، في مقاطعة تشانغجيانغ الصينية، وهي خطوة حاسمة نحو تحميل...
الصين
تكتولوجيا
مفاعل نووي
أخبار العالم الآن
العالم
يُرسي إتمام الاختبار أساسا متينا للمراحل اللاحقة. ويُعد أول "فحص مادي" شامل لأداء المفاعل بأكمله، مما يضمن تشغيله الآمن والمستقر، وفقًا للمؤسسة، بحسب وسائل إعلام صينية.بمجرد تشغيله، من المتوقع أن يُولد المشروع نحو مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا، مما يُلبّي احتياجات ما يقدر بـ 526 ألف منزل في هاينان من الطاقة. كما يُتوقع أن يُخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 880 ألف طن متري سنويا، أي ما يعادل زراعة 7.5 مليون شجرة.الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبيالصين تبدأ بتطوير حقل نفط ضخم في دولة عربية
https://sarabic.ae/20251016/الصين-تسجل-إنجازا-فضائيا-تاريخيا-بإتمام-الإطلاق-رقم-600-فيديو-1106085110.html
الصين
الصين, تكتولوجيا, مفاعل نووي, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, تكتولوجيا, مفاعل نووي, أخبار العالم الآن, العالم

ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم

15:05 GMT 17.10.2025
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم
ينتج مليار كيلو واط.. الصين تختبر أول مفاعل نووي صغير أرضي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / x/DostiChina
أكمل "لينج لونج ون"، أول مفاعل تجاري صغير معياري بري في العالم، بنجاح اختبار الأداء البارد، أمس الخميس، في مقاطعة تشانغجيانغ الصينية، وهي خطوة حاسمة نحو تحميل المفاعل والتشغيل التجاري في نهاية المطاف، وفقًا لمطوره، شركة الصين الوطنية للطاقة النووية.
يُرسي إتمام الاختبار أساسا متينا للمراحل اللاحقة. ويُعد أول "فحص مادي" شامل لأداء المفاعل بأكمله، مما يضمن تشغيله الآمن والمستقر، وفقًا للمؤسسة، بحسب وسائل إعلام صينية.

يقع مفاعل "لينج لونج ون" في مقاطعة هاينان، ويتمتع بأهمية عالمية باعتباره أول مفاعل نووي صغير تجاري أرضي يجتاز مراجعة السلامة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
وسائط متعددة
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو
أمس, 14:02 GMT
وبعد هذا الإنجاز، من المقرر أن يخضع مشروع "لينج لونج ون" لمزيد من الاختبارات الوظيفية الساخنة واختبارات الحرجة، حسبما ذكرت الشركة.
بمجرد تشغيله، من المتوقع أن يُولد المشروع نحو مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا، مما يُلبّي احتياجات ما يقدر بـ 526 ألف منزل في هاينان من الطاقة. كما يُتوقع أن يُخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 880 ألف طن متري سنويا، أي ما يعادل زراعة 7.5 مليون شجرة.
الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبي
الصين تبدأ بتطوير حقل نفط ضخم في دولة عربية
