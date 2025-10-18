https://sarabic.ae/20251018/البحرية-الإيرانية-هدف-العدو-هو-حذفنا-من-الممرات-التجارية-1106157762.html

البحرية الإيرانية: هدف العدو هو حذفنا من الممرات التجارية

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إن كل جهد واستراتيجية العدو اليوم يهدفان إلى تقييد الممرات التجارية بحيث يستفيد... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، جاءت خلال الندوة الخاصة بمناقشة مسودة الوثيقة الوطنية للتنمية البحرية التي تُقام في جامعة أمير كبير.وأضاف الأدميرال شهرام إيراني، قائلا: "لدينا على اليابسة ثلاث مناطق فقط، أما في البحر فنواجه خمسة بيئات يمكن الاستفادة منها. وللاستخدام الأمثل لهذه البيئات، نحتاج إلى عمل علمي دقيق وتجهيزات مهمة يجب الاهتمام بها".وأشار قائد القوة البحرية للجيش إلى أن "من الضروري التركيز أكثر في إعداد الوثيقة على قضية الممرات التجارية وربط البلاد بالبحار. نحن دائما ننظر من الساحل إلى البحر، لكن يجب أن ننظر من البحر إلى الساحل حتى نتمكن من رؤية هذه الإمكانيات الفريدة بشكل أوضح".وتابع قائلا: "حين نتحدث عن الممرات، علينا أن نعلم أن العدو يسعى بكل جهده واستراتيجيته إلى تقييد هذه الممرات ليستفيد منها وحده ويحذفنا منها تماماً".وطالب الأدميرال إيراني بالاهتمام أكثر بالمدن اللوجستية البحرية في هذه الوثيقة، قائلا: "إذا بقيت هذه الوثيقة حبيسة الورق ولم تُفعّل على أرض الواقع، ولم نأخذ بعين الاعتبار مسألة السكان، فلا يمكن أن نتوقع منها نتائج ملموسة". وشدد القائد العسكري الإيراني على أنه "لدينا سواحل وصناعة لبناء السفن، لكننا لم نتمكن من تقديمها إلى الدول المجاورة، في حين أنهم يقدمون طلباتهم إلى دول أخرى بعيدة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

