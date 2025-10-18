وزير الخارجية المصري: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
وزير الخارجية المصري: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان
وزير الخارجية المصري: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حرص مصر على إنهاء الأوضاع المأساوية في السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة تولي أهمية قصوى لتطورات الأوضاع في البلد... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
وزير الخارجية المصري: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حرص مصر على إنهاء الأوضاع المأساوية في السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة تولي أهمية قصوى لتطورات الأوضاع في البلد الشقيق.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المالديف عبد الله خليل، مساء السبت، أوضح عبد العاطي أن مصر تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف وتحظى بملكية سودانية، وفقًا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق
15 أكتوبر, 12:23 GMT
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة مصر، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل للدولة السودانية ومؤسساتها، خاصة المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن السيسي شدد، خلال لقائه بالبرهان، على ضرورة إنهاء الحرب التي تدمر مقدرات الشعب السوداني.
وأكد عبد العاطي أن الحرب في السودان تهدد كل شيء، مشددًا على ضرورة إنهائها في أقرب وقت، مع الدفع نحو هدنة إنسانية ورفع الحصار عن مدينة الفاشر الذي يمتد لأكثر من عام ونصف.
كما دعا إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، ووقف تدفق الأسلحة من الخارج، وبدء عملية سياسية شاملة.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الحكومة السودانية تصدر بيانا بشأن "استمرار الصمت الدولي" حيال ما حدث في مدينة الفاشر
12 أكتوبر, 12:39 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
