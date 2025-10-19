https://sarabic.ae/20251019/أمريكا-تحقق-في-محاولة-اغتيال-ترامب-عبر-منصة-صيد-قريبة-من-مطار-الرئاسة-1106190405.html

أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة

ذكرت تقارير إعلامية أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اكتشف موقع صيد مشبوه يتيح لمستخدمه زاوية رؤية مباشرة على المنطقة التي يغادر منها الرئيس دونالد ترامب طائرة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عملاء الخدمة السرية اكتشفوا موقع الصيد المذكور، يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تولى قيادة التحقيق في هذه القضية.وقال مدير المكتب كاش باتيل، إنهم لم يتوصلوا لأي دليل يسمح بربط هذه المنصة بأي شخص، مضيفا: "قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشفت الخدمة السرية هذه المنصة".وتابع: "لم يتم العثور على أي أشخاص في الموقع، بينما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقا لجمع الأدلة من المكان إضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين في تحليل بيانات اتصال الهواتف المحمولة".وأكد أنطوني غولييلمي، رئيس قسم الاتصالات في الخدمة السرية، أن الجهاز "يعمل بشكل وثيق" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش، للكشف عن ملابسات الواقعة.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في جهة إنفاذ القانون، قوله إنه من المحتمل أن تكون هذه المنصة قد تم إعدادها قبل أشهر.وقبل أسابيع، تمت إدانة رايان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب جولف في بالم بيتش من عش قناص.وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال مؤخرا أولهما في يوليو/ تموز 2024، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها، والثانية في فلوريدا، في سبتمبر/ أيلول 2024، حين فتح مسلح النار باتجاه ترامب من خارج ملعب الغولف الخاص به، لكن كلاهما كانت فاشلة.

