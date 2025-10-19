أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة
أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة
أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اكتشف موقع صيد مشبوه يتيح لمستخدمه زاوية رؤية مباشرة على المنطقة التي يغادر منها الرئيس دونالد ترامب طائرة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T20:47+0000
2025-10-19T20:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عملاء الخدمة السرية اكتشفوا موقع الصيد المذكور، يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تولى قيادة التحقيق في هذه القضية.وقال مدير المكتب كاش باتيل، إنهم لم يتوصلوا لأي دليل يسمح بربط هذه المنصة بأي شخص، مضيفا: "قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشفت الخدمة السرية هذه المنصة".وتابع: "لم يتم العثور على أي أشخاص في الموقع، بينما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقا لجمع الأدلة من المكان إضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين في تحليل بيانات اتصال الهواتف المحمولة".وأكد أنطوني غولييلمي، رئيس قسم الاتصالات في الخدمة السرية، أن الجهاز "يعمل بشكل وثيق" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش، للكشف عن ملابسات الواقعة.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في جهة إنفاذ القانون، قوله إنه من المحتمل أن تكون هذه المنصة قد تم إعدادها قبل أشهر.وقبل أسابيع، تمت إدانة رايان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب جولف في بالم بيتش من عش قناص.وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال مؤخرا أولهما في يوليو/ تموز 2024، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها، والثانية في فلوريدا، في سبتمبر/ أيلول 2024، حين فتح مسلح النار باتجاه ترامب من خارج ملعب الغولف الخاص به، لكن كلاهما كانت فاشلة.
https://sarabic.ae/20250713/ترامب-راض-عن-تقارير-محاولة-الاغتيال-التي-نجوت-منها-قبل-عام-1102636719.html
https://sarabic.ae/20250228/إعلام-يكشف-تفاصيل-خطيرة-حول-محاولة-اغتيال-ترامب--1098253690.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

أمريكا تحقق في محاولة اغتيال ترامب عبر منصة صيد قريبة من مطار الرئاسة

20:47 GMT 19.10.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اكتشف موقع صيد مشبوه يتيح لمستخدمه زاوية رؤية مباشرة على المنطقة التي يغادر منها الرئيس دونالد ترامب طائرة الرئاسة "إير فورس وان" في مطار بالم بيتش الدولي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عملاء الخدمة السرية اكتشفوا موقع الصيد المذكور، يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تولى قيادة التحقيق في هذه القضية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
ترامب: راض عن تقارير محاولة الاغتيال التي نجوت منها قبل عام
13 يوليو, 02:33 GMT
13 يوليو, 02:33 GMT
وقال مدير المكتب كاش باتيل، إنهم لم يتوصلوا لأي دليل يسمح بربط هذه المنصة بأي شخص، مضيفا: "قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشفت الخدمة السرية هذه المنصة".
وتابع: "لم يتم العثور على أي أشخاص في الموقع، بينما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقا لجمع الأدلة من المكان إضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين في تحليل بيانات اتصال الهواتف المحمولة".
وأكد أنطوني غولييلمي، رئيس قسم الاتصالات في الخدمة السرية، أن الجهاز "يعمل بشكل وثيق" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش، للكشف عن ملابسات الواقعة.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب
28 فبراير, 09:20 GMT
28 فبراير, 09:20 GMT
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في جهة إنفاذ القانون، قوله إنه من المحتمل أن تكون هذه المنصة قد تم إعدادها قبل أشهر.
وقبل أسابيع، تمت إدانة رايان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب جولف في بالم بيتش من عش قناص.
وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال مؤخرا أولهما في يوليو/ تموز 2024، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها، والثانية في فلوريدا، في سبتمبر/ أيلول 2024، حين فتح مسلح النار باتجاه ترامب من خارج ملعب الغولف الخاص به، لكن كلاهما كانت فاشلة.
