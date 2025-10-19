https://sarabic.ae/20251019/رئيس-منظمة-تضامن-الشعوب-الأفريقية-الآسيوية-يمكن-أن-نصبح-إحدى-أدوات-الدبلوماسية-في-دول-كثيرة-1106188510.html

رئيس منظمة "تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية": يمكن أن نصبح إحدى أدوات الدبلوماسية في دول كثيرة

رئيس منظمة "تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية": يمكن أن نصبح إحدى أدوات الدبلوماسية في دول كثيرة

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس منظمة "تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية" أن روسيا لديها مشاركة بارزة في مؤتمر المنظمة وأهدافها...

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المؤتمر، الذي انطلق في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، تحدث فيها عن أهمية الانطلاقة الجديدة للمنظمة لا سيما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة.وقال العرابي: "نحن في عالم مضطرب وأعتقد أننا في حاجة فعلا إلى قدر أكبر من التضامن بين الشعوب في مختلف القارات وليس فقط من الشعوب الأفريقية الآسيوية".وتابع: "نحاول أن نوسع نطاق المنظمة أمريكا اللاتينية، فالشعوب يمكن أن تصنع السلام والتنمية"،مضيفا: "هذه المنظمة يمكن أن تصبح إحدى أدوات الدبلوماسية في دول كثيرة إذا تم استخدامها بالشكل اللائق وبما يفيد البشرية ويفيد السلام في العالم".وأردف: "سيكون هناك تركيز على أمور معينة مثل الشباب وقضايا تغير المناخ والقضايا الاجتماعية وحقوق المرأة، وأعتقد أن كل هذه الموضوعات ستكون ضمن نشاطاتنا في الفترة القادمة، وذلك في حد ذاته أمر يجب أن نفتخر به لأن هذا سيصل إلى الشعوب بصورة سريعة".وعن أهمية مشاركة روسيا في المنظمة، قال العرابي إن "روسيا لها دور دائم في هذا الأمر وبالتالي أرى أن وجودهم اليوم بهذه القوة أمر مهم جدا ومفيد جدا، لأن مشاركة روسية مختلف ولها دور يعرفه الجميع وأتمنى دائما أن تكون مصر وروسيا لهما دور بارز في دعم المنظمة".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.

