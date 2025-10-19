https://sarabic.ae/20251019/شكل-جديد-ونادر-من-مرض-السكري-يصيب-الأطفال-فقط-1106173981.html

شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط

شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط

كشف علماء عن نوع نادر جدا من مرض السكري يصيب الأطفال حديثي الولادة فقط، مرتبطا بتغير في جين واحد محدد. 19.10.2025

وأوضح الباحثون أن الطفرات في هذا الجين يمكن أن تعطل خلايا "بيتا" في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يؤدي في النهاية إلى تدميرها. وقالت أخصائية داء السكري في جامعة بروكسل الحرة، ميريام كنوب: "إن القدرة على إنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية مكّنتنا من دراسة الخلل الوظيفي في خلايا "بيتا" لدى مرضى مصابين بأنواع نادرة من داء السكري، بالإضافة إلى أنواع أخرى منه".درس الباحثون جينات 6 أطفال شخصوا بمرض السكري حديثي الولادة وُلدوا برؤوس صغيرة، حيث كان 5 منهم يعانون أيضا من الصرع.وتعرف هذه المجموعة النادرة من الحالات باسم "إم أي دي إس" (متلازمة صغر الرأس والصرع والسكري)، وسجلت حتى الآن 11 حالة فقط. وأظهرت الدراسة الجديدة أن نفس نمط الوراثة ينطبق على الجين "تي إم أي إم 167 أيه"، الذي يمثل السبب الجيني الثالث لمتلازمة "إم أي دي إس".وأشار الباحثون إلى أن الجين "تي إم أي إم 167 أيه" نشط في كل من البنكرياس والدماغ لدى البشر والفئران، وهو ما قد يفسر سبب تأثر هذين العضوين عند الأطفال المصابين لفهم آلية تأثير هذا الجين، استبدل العلماء الجين الطبيعي في الخلايا الجذعية البشرية بالنسخة المتحوّلة من أحد مرضى"إم أي دي إس"، ثم شجعوا هذه الخلايا على التطور إلى خلايا "بيتا".وأكدت إليزا دي فرانكو، عالمة الوراثة الجزيئية بجامعة إكستر، أن "اكتشاف التغيرات الجينية المسببة للسكري لدى الأطفال يوفر وسيلة فريدة لتحديد الجينات الأساسية في إنتاج وإفراز الأنسولين".وأضافت: "التحليل الوراثي للأطفال 6 المصابين بيّن الدور الحيوي لجين "تي إم أي إم "167 أيه في إفراز الأنسولين، موضحا سبب الإصابة بهذا النوع النادر من مرض السكري".

