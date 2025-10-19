شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/شكل-جديد-ونادر-من-مرض-السكري-يصيب-الأطفال-فقط-1106173981.html
شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط
شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن نوع نادر جدا من مرض السكري يصيب الأطفال حديثي الولادة فقط، مرتبطا بتغير في جين واحد محدد. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T10:32+0000
2025-10-19T10:32+0000
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095901039_0:0:1702:958_1920x0_80_0_0_6393277052d73f128f9fe49313bc61eb.jpg
وأوضح الباحثون أن الطفرات في هذا الجين يمكن أن تعطل خلايا "بيتا" في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يؤدي في النهاية إلى تدميرها. وقالت أخصائية داء السكري في جامعة بروكسل الحرة، ميريام كنوب: "إن القدرة على إنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية مكّنتنا من دراسة الخلل الوظيفي في خلايا "بيتا" لدى مرضى مصابين بأنواع نادرة من داء السكري، بالإضافة إلى أنواع أخرى منه".درس الباحثون جينات 6 أطفال شخصوا بمرض السكري حديثي الولادة وُلدوا برؤوس صغيرة، حيث كان 5 منهم يعانون أيضا من الصرع.وتعرف هذه المجموعة النادرة من الحالات باسم "إم أي دي إس" (متلازمة صغر الرأس والصرع والسكري)، وسجلت حتى الآن 11 حالة فقط. وأظهرت الدراسة الجديدة أن نفس نمط الوراثة ينطبق على الجين "تي إم أي إم 167 أيه"، الذي يمثل السبب الجيني الثالث لمتلازمة "إم أي دي إس".وأشار الباحثون إلى أن الجين "تي إم أي إم 167 أيه" نشط في كل من البنكرياس والدماغ لدى البشر والفئران، وهو ما قد يفسر سبب تأثر هذين العضوين عند الأطفال المصابين لفهم آلية تأثير هذا الجين، استبدل العلماء الجين الطبيعي في الخلايا الجذعية البشرية بالنسخة المتحوّلة من أحد مرضى"إم أي دي إس"، ثم شجعوا هذه الخلايا على التطور إلى خلايا "بيتا".وأكدت إليزا دي فرانكو، عالمة الوراثة الجزيئية بجامعة إكستر، أن "اكتشاف التغيرات الجينية المسببة للسكري لدى الأطفال يوفر وسيلة فريدة لتحديد الجينات الأساسية في إنتاج وإفراز الأنسولين".وأضافت: "التحليل الوراثي للأطفال 6 المصابين بيّن الدور الحيوي لجين "تي إم أي إم "167 أيه في إفراز الأنسولين، موضحا سبب الإصابة بهذا النوع النادر من مرض السكري".
https://sarabic.ae/20251009/دراسة-اقتناء-الكلاب-يقلل-مخاطر-إصابة-الأطفال-بالربو-1105781940.html
https://sarabic.ae/20251001/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يمنح-فرصة-جديدة-للأطفال-المصابين-بالصرع-1105504587.html
https://sarabic.ae/20251001/دراسة-إدخال-التوت-الأزرق-إلى-وجبات-الأطفال-يعزز-من-صحتهم-مدى-الحياة--1105495764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095901039_152:0:1664:1134_1920x0_80_0_0_6ab9de1f92defd05fa34ba6d14cb4389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دراسات
دراسات

شكل جديد ونادر من مرض السكري يصيب الأطفال فقط

10:32 GMT 19.10.2025
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentelطفل رضيع
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentel
تابعنا عبر
كشف علماء عن نوع نادر جدا من مرض السكري يصيب الأطفال حديثي الولادة فقط، مرتبطا بتغير في جين واحد محدد.
وأوضح الباحثون أن الطفرات في هذا الجين يمكن أن تعطل خلايا "بيتا" في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يؤدي في النهاية إلى تدميرها.
وحدد الفريق العلمي أن خلايا بيتا تعتمد بشكل كامل على الجين "تي إم أي إم 167 أيه"، الذي يلعب دورا مهمًا أيضًا في وظائف الخلايا العصبية.
كلب أليف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
دراسة: اقتناء الكلاب يقلل مخاطر إصابة الأطفال بالربو
9 أكتوبر, 06:27 GMT
وقالت أخصائية داء السكري في جامعة بروكسل الحرة، ميريام كنوب: "إن القدرة على إنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية مكّنتنا من دراسة الخلل الوظيفي في خلايا "بيتا" لدى مرضى مصابين بأنواع نادرة من داء السكري، بالإضافة إلى أنواع أخرى منه".

وأضافت: "يعد هذا نموذجا استثنائيا لدراسة آليات المرض واختبار العلاجات".

درس الباحثون جينات 6 أطفال شخصوا بمرض السكري حديثي الولادة وُلدوا برؤوس صغيرة، حيث كان 5 منهم يعانون أيضا من الصرع.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع
1 أكتوبر, 15:48 GMT
وتعرف هذه المجموعة النادرة من الحالات باسم "إم أي دي إس" (متلازمة صغر الرأس والصرع والسكري)، وسجلت حتى الآن 11 حالة فقط.
قبل هذه الدراسة، كان نوعان من الجينات مرتبطين بالمتلازمة: "أي أرأي بي 1" و"اي أي بي إف "5، حيث يجب أن يرث الطفل نسختين متحوّلتين من الجين الواحد ليصاب بالمرض.
وأظهرت الدراسة الجديدة أن نفس نمط الوراثة ينطبق على الجين "تي إم أي إم 167 أيه"، الذي يمثل السبب الجيني الثالث لمتلازمة "إم أي دي إس".
طفل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: إدخال التوت الأزرق إلى وجبات الأطفال يعزز من صحتهم مدى الحياة
1 أكتوبر, 13:02 GMT
وأشار الباحثون إلى أن الجين "تي إم أي إم 167 أيه" نشط في كل من البنكرياس والدماغ لدى البشر والفئران، وهو ما قد يفسر سبب تأثر هذين العضوين عند الأطفال المصابين لفهم آلية تأثير هذا الجين، استبدل العلماء الجين الطبيعي في الخلايا الجذعية البشرية بالنسخة المتحوّلة من أحد مرضى"إم أي دي إس"، ثم شجعوا هذه الخلايا على التطور إلى خلايا "بيتا".
وتبين أن خلايا بيتا الناتجة لم تؤدِّ وظيفتها بشكل طبيعي، إذ لم تفرز الأنسولين عند تعرضها للجلوكوز، كما لم تتكيف مع اضطرابات الشبكة الإندوبلازمية داخل الخلية، وكانت تميل إلى التدمير الذاتي.
وأكدت إليزا دي فرانكو، عالمة الوراثة الجزيئية بجامعة إكستر، أن "اكتشاف التغيرات الجينية المسببة للسكري لدى الأطفال يوفر وسيلة فريدة لتحديد الجينات الأساسية في إنتاج وإفراز الأنسولين".
وأضافت: "التحليل الوراثي للأطفال 6 المصابين بيّن الدور الحيوي لجين "تي إم أي إم "167 أيه في إفراز الأنسولين، موضحا سبب الإصابة بهذا النوع النادر من مرض السكري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала