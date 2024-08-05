دراسة تكشف عن فائدة طبية رائعة لعصير التوت البري

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240805/دراسة-تكشف-عن-فائدة-طبية-رائعة-لعصير-التوت-البري-1091427557.html
دراسة تكشف عن فائدة طبية رائعة لعصير التوت البري
دراسة تكشف عن فائدة طبية رائعة لعصير التوت البري
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أجريت في جامعة بوند، في أستراليا، عن الفوائد الكبيرة لعصير التوت البري في تجنب الالتهابات المتكررة، وتقليل الحاجة المستقبلية للمضادات الحيوية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:14+0000
2024-08-05T08:14+0000
مجتمع
الصحة
التوت
التوت البري
فواكه
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يصف الأطباء في كثير من الأحيان المضادات الحيوية الخاطئة، أو الجرعات الخاطئة لالتهابات المسالك البولية. ونتيجة لذلك، أصبحت البكتيريا التي تسبب هذه الالتهابات مقاومة للعديد من أدويتنا.قد يكون التوت البري أداة مفيدة لمنع تكرار هذه الالتهابات. وقد لا يكون من الضروري تناوله في شكل عصير.يستخدم التوت البري كعلاج للعدوى البكتيرية، مثل تلك التي تصيب المثانة. ويوصي الأطباء بعصير التوت البري غير المحلى كعلاج لالتهابات المسالك البولية.كشفت الدراسة أن شرب عصير التوت البري بانتظام من أسابيع إلى أشهر يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. ووجد الباحثون أن شرب عصير التوت البري أدى إلى انخفاض معدل التهابات المسالك البولية بنسبة 27 في المئة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الفوائد لم تُلاحظ إلا لدى الأطفال والنساء الذين يعانون من التهابات المسالك البولية المتكررة. ولم يُلاحظ أي منها لدى كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المثانة.هذا لا يعني أن عصير التوت البري هو بديل للطب الحديث، لكنه يشير إلى أن مشروب الفاكهة يمكن أن يساعد في إبعاد الالتهابات المتكررة وتقليل الحاجة المستقبلية للمضادات الحيوية.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا بحاجة إلى المزيد من التجارب الخاضعة للرقابة. وسيتعين علينا أيضًا النظر في كيفية تأثير عصير التوت البري على الأشخاص من مختلف الأعمار والجنسين.مأكولات قد تبقى في جهازك الهضمي لسنوات... احذر منهاأطعمة تعمل على تحسين أدائك اليومي... تعرف عليها
https://sarabic.ae/20240103/علماء-روس-يستنسخون-توت-القطب-الشمالي-المفيد-لمناعة-البشر-1084673848.html
https://sarabic.ae/20240708/اختصاصية-تكشف-الكمية-الأمثل-لتناول-التوت-وأبرز-فوائده-للإنسان--1090583272.html
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الصحة, التوت, التوت البري, فواكه
الصحة, التوت, التوت البري, فواكه

دراسة تكشف عن فائدة طبية رائعة لعصير التوت البري

08:14 GMT 05.08.2024
© Photo / unsplash/ Jamie Streetالتوت البري
التوت البري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Photo / unsplash/ Jamie Street
تابعنا عبر
كشفت دراسة أجريت في جامعة بوند، في أستراليا، عن الفوائد الكبيرة لعصير التوت البري في تجنب الالتهابات المتكررة، وتقليل الحاجة المستقبلية للمضادات الحيوية.
يصف الأطباء في كثير من الأحيان المضادات الحيوية الخاطئة، أو الجرعات الخاطئة لالتهابات المسالك البولية. ونتيجة لذلك، أصبحت البكتيريا التي تسبب هذه الالتهابات مقاومة للعديد من أدويتنا.
قد يكون التوت البري أداة مفيدة لمنع تكرار هذه الالتهابات. وقد لا يكون من الضروري تناوله في شكل عصير.
يستخدم التوت البري كعلاج للعدوى البكتيرية، مثل تلك التي تصيب المثانة. ويوصي الأطباء بعصير التوت البري غير المحلى كعلاج لالتهابات المسالك البولية.
التوت البري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
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علماء روس يستنسخون توت القطب الشمالي المفيد لمناعة البشر
3 يناير, 13:54 GMT
كشفت الدراسة أن شرب عصير التوت البري بانتظام من أسابيع إلى أشهر يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. ووجد الباحثون أن شرب عصير التوت البري أدى إلى انخفاض معدل التهابات المسالك البولية بنسبة 27 في المئة.

وأكد الباحثون أن أولئك الذين يشربون عصير التوت البري، يستخدمون المضادات الحيوية بمعدل أقل بنسبة 49 في المئة. وكتبوا في تقريرهم: "تدعم الأدلة استخدام عصير التوت البري للوقاية من التهابات المسالك البولية".

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اختصاصية تكشف الكمية الأمثل لتناول التوت وأبرز فوائده للإنسان
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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الفوائد لم تُلاحظ إلا لدى الأطفال والنساء الذين يعانون من التهابات المسالك البولية المتكررة. ولم يُلاحظ أي منها لدى كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المثانة.
هذا لا يعني أن عصير التوت البري هو بديل للطب الحديث، لكنه يشير إلى أن مشروب الفاكهة يمكن أن يساعد في إبعاد الالتهابات المتكررة وتقليل الحاجة المستقبلية للمضادات الحيوية.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا بحاجة إلى المزيد من التجارب الخاضعة للرقابة. وسيتعين علينا أيضًا النظر في كيفية تأثير عصير التوت البري على الأشخاص من مختلف الأعمار والجنسين.
مأكولات قد تبقى في جهازك الهضمي لسنوات... احذر منها
أطعمة تعمل على تحسين أدائك اليومي... تعرف عليها
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