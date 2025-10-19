https://sarabic.ae/20251019/فانس-ترامب-لم-يتخذ-قرارا-بعد-بشأن-تسلم-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-1106191113.html
فانس: ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن تسلم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن - سبوتنيك. وكان الرئيس ترامب قد صرح في مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تسليم كل أسلحتها إلى أوكرانيا.وقال ترامب "طلبت مني أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك، وأنا أفكر في الأمر. تحدثتُ مع [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين حول هذا الأمر، ولم يكن راضيا... لكن علينا أن نتذكر أمرا واحدا، وهو أننا نحن أنفسنا بحاجة إليها".وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما يوم الجمعة في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، قال ترامب خلال مأدبة الغداء الثنائية، إنه غير متأكد مما إذا كان احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" قد شجّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات جديدة، لكنه أشار إلى أن بوتين يبدو مركزًا على التوصل إلى اتفاق سلام.وأوضح تقرير "أكسيوس" أن زيلينسكي "ضغط بشدة" للحصول على الصواريخ، إلا أن ترامب رفض الطلب وأبدى "عدم مرونة"، مؤكدًا أنه لا يخطط لتزويد كييف بـ"توماهوك" في الوقت الراهن.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف. وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
