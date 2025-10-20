https://sarabic.ae/20251020/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قرر-حظر-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-المجر-وسلوفاكيا-1106194567.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي قرر حظر إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وسلوفاكيا

إعلام: الاتحاد الأوروبي قرر حظر إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وسلوفاكيا

سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، من المتوقع أن تدعم الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون جديد يقضي بقطع إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وسلوفاكيا بشكل دائم".وفي هذا الصيف، غير الاتحاد الأوروبي موقفه، كاشفا عن تشريع من شأنه حظر الغاز الروسي اعتبارا من العام المقبل للعقود قصيرة الأجل، وينتهي في نهاية عام 2027 بالنسبة للصفقات الطويلة الأجل.وكان قد صرح قادة هذه الدول مرارا وتكرارا أنهم لن يتوقفوا عن شراء موارد الطاقة الروسية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمؤتمر فالداي، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.بوتين في "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملةالبرلمان الأوروبي يؤيد فرض حظر كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيابوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

