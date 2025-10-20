باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/باحث-في-العلاقات-الدولية-اللبنانيون-معنيون-بالدفاع-عن-مصالحهم-الوطنية-ولا-يجوز-تهديدهم-بالحرب-1106212001.html
باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب
باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب
سبوتنيك عربي
أكد الباحث والمحاضر الجامعي في العلاقات الدولية، الدكتور حسام مطر، أن "دور روسيا في الشرق الأوسط مهم جدا لموازنة القوى، وموسكو مطالبة اليوم بتحقيق أهدافها... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T14:58+0000
2025-10-20T14:58+0000
روسيا
لبنان
دول عربية
أخبار حزب الله
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106211716_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_cc0944de66f68295abad27fdaf24c6e8.jpg
وقال مطر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا والشرق الأوسط" المقام في موسكو: "غياب هذا التوازن يسمح للولايات المتحدة، عبر إسرائيل وأطراف أخرى، بفرض هيمنة تضر بالمصالح الروسية والعربية معًا".أما استمرار التمدد الأمريكي، سيؤدي، بحسب مطر، إلى "واقع أسوأ للمصالح العربية، إذ ستوظف واشنطن أي إنجاز في المنطقة لمحاصرة روسيا والصين، ضمن مشروعها للهيمنة العالمية. وبالتالي، فإن الأمن القومي الروسي مرتبط عضويًا بتوازن القوى في الشرق الأوسط، وأي دور روسي في هذا السياق لا يتناقض مع مصالحها، بل يعززها، خاصة إذا تم بالتعاون مع الصين ودول أخرى، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والثقافية".وأوضح مطر أن "الولايات المتحدة تنظر اليوم إلى الشرق الأوسط من زاوية صراعاتها الكبرى، وتحاول فرض تحول استراتيجي يكرّس هيمنتها ويقضي على فرص التحرر في المنطقة، ويمكّن الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته وجرائمه".وحول تصريحات المبعوث الأمريكي لدى سوريا توماس برّاك الأخيرة المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، أكد مطر أن "الولايات المتحدة اليوم تتصرف من موقع نشوة القوة، وتطرح على لبنان والمنطقة منطقًا واضحًا: "استسلموا، أو واجهوا القوة العسكرية". وأضاف: "هذا الموقف ليس جديدًا، لكنه يأتي اليوم في مرحلة خطيرة ومختلفة. لذلك، اللبنانيون جميعًا معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية، سواء تحت التهديد أو بدونه".ولفت مطر إلى أن "الولايات المتحدة، رغم كونها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تحاول التملص من مسؤولياتها، وتستغل الظرف للضغط على لبنان. لكن طالما أن لبنان متوحد، فهذه هي الأولوية الوطنية".وأردف: "الأمريكيون سيواصلون الضغط، لكن اللبنانيين معتادون على مواجهة الضغوط. لا أحد يريد الحرب، لكن لا يمكن تحت التهديد بالحرب أن يُطلب من لبنان الاستسلام. الرد يجب أن يكون بتوحيد الصفوف وتراكم أوراق القوة لمنع العدوان، والسياسة تستخدم لدعم هذا التوجه، فالأساس هو مصلحة لبنان، لا التهديدات".
https://sarabic.ae/20251020/مؤسس-ومدير-مركز-القدس-للدراسات-السياسية-علاقات-تاريخية-مهمة-تجمع-موسكو-والكثير-من-الدول-العربية-1106208151.html
https://sarabic.ae/20251020/موسكو-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-ومكان-المشاورات-الروسية-الأمريكية-المستقبلية--1106205141.html
https://sarabic.ae/20251020/رئيس-وزراء-لبنان-المفاوضات-غير-المباشرة-في-الناقورة-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1106201011.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106211716_18:0:639:466_1920x0_80_0_0_062282a9622283604dc1586145ad745e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, لبنان, دول عربية, أخبار حزب الله, حصري
روسيا, لبنان, دول عربية, أخبار حزب الله, حصري

باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب

14:58 GMT 20.10.2025
© Sputnikالباحث والمحاضر الجامعي في العلاقات الدولية، الدكتور حسام مطر
الباحث والمحاضر الجامعي في العلاقات الدولية، الدكتور حسام مطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الباحث والمحاضر الجامعي في العلاقات الدولية، الدكتور حسام مطر، أن "دور روسيا في الشرق الأوسط مهم جدا لموازنة القوى، وموسكو مطالبة اليوم بتحقيق أهدافها القومية وأمنها القومي، والذي يتطلب الحفاظ على التوازن في الشرق الأوسط".
وقال مطر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا والشرق الأوسط" المقام في موسكو: "غياب هذا التوازن يسمح للولايات المتحدة، عبر إسرائيل وأطراف أخرى، بفرض هيمنة تضر بالمصالح الروسية والعربية معًا".

وأشار إلى أن "المنطقة ذات أهمية طبيعية وسياسية وأمنية لروسيا، وكثير من شعوبها ترى أن الدور الروسي يسهم في استقرارها، ما يتيح المجال أمام تحقيق مصالح عربية حقيقية في ظل هذا التوازن".

مؤسس ومدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مؤسس ومدير مركز "القدس" للدراسات السياسية: علاقات تاريخية مهمة تجمع موسكو والكثير من الدول العربية
13:38 GMT
أما استمرار التمدد الأمريكي، سيؤدي، بحسب مطر، إلى "واقع أسوأ للمصالح العربية، إذ ستوظف واشنطن أي إنجاز في المنطقة لمحاصرة روسيا والصين، ضمن مشروعها للهيمنة العالمية. وبالتالي، فإن الأمن القومي الروسي مرتبط عضويًا بتوازن القوى في الشرق الأوسط، وأي دور روسي في هذا السياق لا يتناقض مع مصالحها، بل يعززها، خاصة إذا تم بالتعاون مع الصين ودول أخرى، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والثقافية".

ورغم أهمية هذا الدور، يرى مطر أن "انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، أتاح للأمريكيين فرصة للعودة بقوة إلى الشرق الأوسط، ما انعكس في محاولات تصفية قوى المقاومة والقضية الفلسطينية، وإسقاط النظام في إيران، كخطوة أولى للتوغل لاحقاً في آسيا الوسطى لمحاصرة روسيا والصين".

وأوضح مطر أن "الولايات المتحدة تنظر اليوم إلى الشرق الأوسط من زاوية صراعاتها الكبرى، وتحاول فرض تحول استراتيجي يكرّس هيمنتها ويقضي على فرص التحرر في المنطقة، ويمكّن الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته وجرائمه".
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
11:40 GMT
وحول تصريحات المبعوث الأمريكي لدى سوريا توماس برّاك الأخيرة المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، أكد مطر أن "الولايات المتحدة اليوم تتصرف من موقع نشوة القوة، وتطرح على لبنان والمنطقة منطقًا واضحًا: "استسلموا، أو واجهوا القوة العسكرية". وأضاف: "هذا الموقف ليس جديدًا، لكنه يأتي اليوم في مرحلة خطيرة ومختلفة. لذلك، اللبنانيون جميعًا معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية، سواء تحت التهديد أو بدونه".
وبحسب مطر، "المطالب اللبنانية واضحة: وقف العدوان، تحرير الأراضي المحتلة، التزام إسرائيل باتفاقات وقف إطلاق النار، وإطلاق الأسرى"، مشيرًا إلى أن "هذه ليست فقط مطالب المقاومة أو حزب الله، بل موقف رسمي للدولة اللبنانية، تؤكده الحكومة وتدعمه كافة البيانات الدولية التي تشير إلى التزام لبنان الكامل بالاتفاق".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
رئيس وزراء لبنان: المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وصلت إلى طريق مسدود
10:59 GMT
ولفت مطر إلى أن "الولايات المتحدة، رغم كونها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تحاول التملص من مسؤولياتها، وتستغل الظرف للضغط على لبنان. لكن طالما أن لبنان متوحد، فهذه هي الأولوية الوطنية".
أما سلاح المقاومة، يؤكد مطر أنه "قضية داخلية يناقشها اللبنانيون فيما بينهم، وفق إدراكهم لواقع المنطقة ومخاطرها، وضمن حوار وطني يهدف إلى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان. هذا شأن لبناني، وليس أمريكي".
وأردف: "الأمريكيون سيواصلون الضغط، لكن اللبنانيين معتادون على مواجهة الضغوط. لا أحد يريد الحرب، لكن لا يمكن تحت التهديد بالحرب أن يُطلب من لبنان الاستسلام. الرد يجب أن يكون بتوحيد الصفوف وتراكم أوراق القوة لمنع العدوان، والسياسة تستخدم لدعم هذا التوجه، فالأساس هو مصلحة لبنان، لا التهديدات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала