باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب

باحث في العلاقات الدولية: اللبنانيون معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية... ولا يجوز تهديدهم بالحرب

أكد الباحث والمحاضر الجامعي في العلاقات الدولية، الدكتور حسام مطر، أن "دور روسيا في الشرق الأوسط مهم جدا لموازنة القوى، وموسكو مطالبة اليوم بتحقيق أهدافها...

وقال مطر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا والشرق الأوسط" المقام في موسكو: "غياب هذا التوازن يسمح للولايات المتحدة، عبر إسرائيل وأطراف أخرى، بفرض هيمنة تضر بالمصالح الروسية والعربية معًا".أما استمرار التمدد الأمريكي، سيؤدي، بحسب مطر، إلى "واقع أسوأ للمصالح العربية، إذ ستوظف واشنطن أي إنجاز في المنطقة لمحاصرة روسيا والصين، ضمن مشروعها للهيمنة العالمية. وبالتالي، فإن الأمن القومي الروسي مرتبط عضويًا بتوازن القوى في الشرق الأوسط، وأي دور روسي في هذا السياق لا يتناقض مع مصالحها، بل يعززها، خاصة إذا تم بالتعاون مع الصين ودول أخرى، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والثقافية".وأوضح مطر أن "الولايات المتحدة تنظر اليوم إلى الشرق الأوسط من زاوية صراعاتها الكبرى، وتحاول فرض تحول استراتيجي يكرّس هيمنتها ويقضي على فرص التحرر في المنطقة، ويمكّن الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته وجرائمه".وحول تصريحات المبعوث الأمريكي لدى سوريا توماس برّاك الأخيرة المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، أكد مطر أن "الولايات المتحدة اليوم تتصرف من موقع نشوة القوة، وتطرح على لبنان والمنطقة منطقًا واضحًا: "استسلموا، أو واجهوا القوة العسكرية". وأضاف: "هذا الموقف ليس جديدًا، لكنه يأتي اليوم في مرحلة خطيرة ومختلفة. لذلك، اللبنانيون جميعًا معنيون بالدفاع عن مصالحهم الوطنية، سواء تحت التهديد أو بدونه".ولفت مطر إلى أن "الولايات المتحدة، رغم كونها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تحاول التملص من مسؤولياتها، وتستغل الظرف للضغط على لبنان. لكن طالما أن لبنان متوحد، فهذه هي الأولوية الوطنية".وأردف: "الأمريكيون سيواصلون الضغط، لكن اللبنانيين معتادون على مواجهة الضغوط. لا أحد يريد الحرب، لكن لا يمكن تحت التهديد بالحرب أن يُطلب من لبنان الاستسلام. الرد يجب أن يكون بتوحيد الصفوف وتراكم أوراق القوة لمنع العدوان، والسياسة تستخدم لدعم هذا التوجه، فالأساس هو مصلحة لبنان، لا التهديدات".

