مباحثات روسية-إيرانية في طهران حول سوريا والتطورات الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/مباحثات-روسية-إيرانية-في-طهران-حول-سوريا-والتطورات-الإقليمية-1106220900.html
مباحثات روسية-إيرانية في طهران حول سوريا والتطورات الإقليمية
مباحثات روسية-إيرانية في طهران حول سوريا والتطورات الإقليمية
سبوتنيك عربي
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، حيث أكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
مباحثات روسية-إيرانية في طهران حول سوريا والتطورات الإقليمية

19:05 GMT 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، حيث أكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن الحفاظ على السيادة السورية ومواجهة الإرهاب، إلى جانب رفضهما للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وجاء في بيان نُشر في قناة الوزير الإيراني على "تلغرام": "اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى محادثات".

وأكد البيان أن اللقاء شهد تأكيدا على الموقف المشترك بين موسكو وطهران بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية لسوريا، ومواجهة أي انتهاكات لسيادتها، ومنع تحولها إلى بؤرة للإرهاب.

وتابع البيان: "خلال اللقاء، شكر عراقجي روسيا على موقفها الحازم والمبدئي في رفض آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي أطلقتها دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في 28 أغسطس/آب، والتي كانت قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (الخطة الشاملة المشتركة)".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
15 أكتوبر, 11:08 GMT
وفي 19 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بعدم إعادة فرض العقوبات على إيران، مما أدى إلى استعادة قيود مجلس الأمن اعتبارا من 28 سبتمبر. وأعلنت كل من روسيا وإيران عدم شرعية هذه الإجراءات، مستشهدتين بانتهاكات الدول الأوروبية المتكررة للاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة منه.
تأتي زيارة لافرنتييف إلى طهران بعد زيارة الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى روسيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ووفقًا لتقارير إعلامية، من المقرر أن يجري لافرنتييف أيضًا مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار موسكو في 17 أكتوبر وحمل رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى بوتين.
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
