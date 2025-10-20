https://sarabic.ae/20251020/مباحثات-روسية-إيرانية-في-طهران-حول-سوريا-والتطورات-الإقليمية-1106220900.html
مباحثات روسية-إيرانية في طهران حول سوريا والتطورات الإقليمية
وجاء في بيان نُشر في قناة الوزير الإيراني على "تلغرام": "اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى محادثات".وتابع البيان: "خلال اللقاء، شكر عراقجي روسيا على موقفها الحازم والمبدئي في رفض آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي أطلقتها دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في 28 أغسطس/آب، والتي كانت قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (الخطة الشاملة المشتركة)".وفي 19 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بعدم إعادة فرض العقوبات على إيران، مما أدى إلى استعادة قيود مجلس الأمن اعتبارا من 28 سبتمبر. وأعلنت كل من روسيا وإيران عدم شرعية هذه الإجراءات، مستشهدتين بانتهاكات الدول الأوروبية المتكررة للاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة منه.تأتي زيارة لافرنتييف إلى طهران بعد زيارة الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى روسيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ووفقًا لتقارير إعلامية، من المقرر أن يجري لافرنتييف أيضًا مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار موسكو في 17 أكتوبر وحمل رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى بوتين.الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سورياوزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
وجاء في بيان نُشر في قناة الوزير الإيراني على "تلغرام": "اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى محادثات".
وأكد البيان أن اللقاء شهد تأكيدا على الموقف المشترك بين موسكو وطهران بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية لسوريا، ومواجهة أي انتهاكات لسيادتها، ومنع تحولها إلى بؤرة للإرهاب.
وتابع البيان: "خلال اللقاء، شكر عراقجي روسيا على موقفها الحازم والمبدئي في رفض آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي أطلقتها دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في 28 أغسطس/آب، والتي كانت قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (الخطة الشاملة المشتركة)".
وفي 19 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بعدم إعادة فرض العقوبات على إيران، مما أدى إلى استعادة قيود مجلس الأمن اعتبارا من 28 سبتمبر. وأعلنت كل من روسيا وإيران عدم شرعية هذه الإجراءات، مستشهدتين بانتهاكات الدول الأوروبية المتكررة للاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة منه.
تأتي زيارة لافرنتييف إلى طهران بعد زيارة الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى روسيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري
، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ووفقًا لتقارير إعلامية، من المقرر أن يجري لافرنتييف أيضًا مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار موسكو في 17 أكتوبر وحمل رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى بوتين.