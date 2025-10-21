إعلام: انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/إعلام-انفجار-عبوة-ناسفة-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-الجيش-الإسرائيلي-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1106242486.html
إعلام: انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة
إعلام: انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف الخط الأصفر، الذي انسحبت إليه قوات الجيش الإسرائيلي، بموجب اتفاق... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T11:18+0000
2025-10-21T11:18+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105449419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d62081e060167502ff58dd48a04c878.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "في انتهاك آخر لوقف إطلاق النار، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في خان يونس، خلف الخط الأصفر"، مشيرة إلى أن "الجيش يتحقق مما إذا كانت العبوة قد زُرعت في الآونة الأخيرة، ويحقق في ملابسات الحادث".وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاصيل أحداث مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "هناك مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قواته".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة رفح"، مؤكدًا "تدمير عدد من المواقع العملياتية والمنشآت العسكرية رصدت داخلها أنشطة لعناصر إرهابية".وشن سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.وقال الإعلام الإسرائيلي إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار في غزة".ونفت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.وأكدت "حماس" أن أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أن "أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة حماس الفلسطينية ضد سكان غزة".واعتبرت، في بيان لها، أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين، الذين بقيوا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html
https://sarabic.ae/20251021/رئيس-المخابرات-العامة-المصرية-يتوجه-إلى-إسرائيل-1106238249.html
https://sarabic.ae/20251021/موسى-أبو-مرزوق-على-إسرائيل-تحمل-تكاليف-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106212471.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105449419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_107253ff8c282cb06026ab249501df09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة

11:18 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يلاحق العلم الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه
الجيش الإسرائيلي يلاحق العلم الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف الخط الأصفر، الذي انسحبت إليه قوات الجيش الإسرائيلي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "في انتهاك آخر لوقف إطلاق النار، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في خان يونس، خلف الخط الأصفر"، مشيرة إلى أن "الجيش يتحقق مما إذا كانت العبوة قد زُرعت في الآونة الأخيرة، ويحقق في ملابسات الحادث".
وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاصيل أحداث مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "هناك مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قواته".
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
رئيس "حماس" في غزة: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع بشكل كامل
05:44 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة رفح"، مؤكدًا "تدمير عدد من المواقع العملياتية والمنشآت العسكرية رصدت داخلها أنشطة لعناصر إرهابية".
وأوضح البيان أن "ما حدث انتهاك صارخ لوقف النار"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي سيقابل أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار برد قوي".
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.
رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة
10:02 GMT
و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار في غزة".
ونفت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.

وأوضحت، في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".

وأكدت "حماس" أن أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".
ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: على إسرائيل تحمل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة
01:45 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أن "أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة حماس الفلسطينية ضد سكان غزة".
واعتبرت، في بيان لها، أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".
وتابعت: "تطالب الدول الضامنة "حماس" بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار، وفي حال أقدمت "حماس" على هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".
والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين، الذين بقيوا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала