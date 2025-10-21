https://sarabic.ae/20251021/إعلام-انفجار-عبوة-ناسفة-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-الجيش-الإسرائيلي-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1106242486.html

إعلام: انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة

سبوتنيك عربي

انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف الخط الأصفر، الذي انسحبت إليه قوات الجيش الإسرائيلي، بموجب اتفاق... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T11:18+0000

2025-10-21T11:18+0000

2025-10-21T11:18+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105449419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d62081e060167502ff58dd48a04c878.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "في انتهاك آخر لوقف إطلاق النار، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في خان يونس، خلف الخط الأصفر"، مشيرة إلى أن "الجيش يتحقق مما إذا كانت العبوة قد زُرعت في الآونة الأخيرة، ويحقق في ملابسات الحادث".وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاصيل أحداث مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "هناك مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قواته".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة رفح"، مؤكدًا "تدمير عدد من المواقع العملياتية والمنشآت العسكرية رصدت داخلها أنشطة لعناصر إرهابية".وشن سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.وقال الإعلام الإسرائيلي إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار في غزة".ونفت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.وأكدت "حماس" أن أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أن "أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة حماس الفلسطينية ضد سكان غزة".واعتبرت، في بيان لها، أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين، الذين بقيوا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

سبوتنيك عربي

