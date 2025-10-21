https://sarabic.ae/20251021/الحكومة-الإيرانية-القرار-2231-انتهى-بالكامل-1106235843.html
الحكومة الإيرانية: القرار 2231 انتهى بالكامل
الحكومة الإيرانية: القرار 2231 انتهى بالكامل
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رغبتها في السلام، مشددة على ضرورة أن "يتوقف الطرف المقابل عن فرض مطالبه وإملاءاته على الآخرين"، وفق تعبيرها.
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إلى مبادرات الدبلوماسيين الإيرانيين بتقديم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، برفقة الصين وروسيا، قائلة إن "القرار 2231 قد انتهى"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأضافت مهاجراني: "تعتقد إيران وروسيا والصين، أنه لا مجال عمليًا لاستمرار هذه القضية، وعلى مستوى مجلس الأمن، لم يُتخذ أي قرار حتى الآن لإعادة العمل بالقرارات الملغاة".وتابعت: "الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تعارض النهج الأحادي، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح لعدد قليل ومحدود من الدول، بعضها لا يملك حتى المؤهلات والصلاحیات اللازمة، بالتدخل في قضايا قد تضر بالسلام العالمي وتشكك في قيمة المنظمات الدولية، واتخاذ إجراءات متحيزة ومسيئة سياسيا".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، الأسبوع الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
