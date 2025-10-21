عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا
مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا.
وذكر موقع "فانغارد" المحلي نقلا عن هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرون في انفجار مأساوي لشاحنة نقل وقود على مستوى طريق بيدا-لاباي [في العاصمة أبوجا]".
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مصرع 48 شخصا إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
8 سبتمبر 2024, 21:39 GMT
وأضاف أن "الضحايا احترقوا أثناء محاولتهم استخراج الوقود من شاحنة نقل الوقود التي تعرضت لحادث وانقلبت يوم أمس [الثلاثاء]".
وفي يناير الماضي، خلف حادث انفجار شاحنة لنقل الوقود في مدينة سيلوجا وسط نيجيريا أكثر من 80 قتيلا، بحسب ما أعلنه وقتها رئيس البلاد بولا تينوبو.
وفي 15 أكتوبر 2024، لقي ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم، وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة وقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، بحسب ما صرح به وقتها الناطق باسم الشرطة في ولاية جيغاوة، لاوان شيسو آدم لوكالة سبوتنيك.
وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في مناطق متفرقة من نيجيريا.
