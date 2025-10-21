https://sarabic.ae/20251021/مصرع-35-شخصا-وإصابة-46-آخرين-إثر-انفجار-شاحنة-لنقل-الوقود-في-نيجيريا-1106261967.html
مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
نيجيريا
وذكر موقع "فانغارد" المحلي نقلا عن هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرون في انفجار مأساوي لشاحنة نقل وقود على مستوى طريق بيدا-لاباي [في العاصمة أبوجا]".وأضاف أن "الضحايا احترقوا أثناء محاولتهم استخراج الوقود من شاحنة نقل الوقود التي تعرضت لحادث وانقلبت يوم أمس [الثلاثاء]".وفي يناير الماضي، خلف حادث انفجار شاحنة لنقل الوقود في مدينة سيلوجا وسط نيجيريا أكثر من 80 قتيلا، بحسب ما أعلنه وقتها رئيس البلاد بولا تينوبو.وفي 15 أكتوبر 2024، لقي ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم، وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة وقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، بحسب ما صرح به وقتها الناطق باسم الشرطة في ولاية جيغاوة، لاوان شيسو آدم لوكالة سبوتنيك.وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في مناطق متفرقة من نيجيريا.
وذكر موقع "فانغارد" المحلي نقلا عن هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرون في انفجار مأساوي لشاحنة نقل وقود على مستوى طريق بيدا-لاباي [في العاصمة أبوجا]".
وأضاف أن "الضحايا احترقوا أثناء محاولتهم استخراج الوقود من شاحنة نقل الوقود التي تعرضت لحادث وانقلبت يوم أمس [الثلاثاء]".
وفي يناير الماضي، خلف حادث انفجار شاحنة لنقل الوقود في مدينة سيلوجا وسط نيجيريا أكثر من 80 قتيلا، بحسب ما أعلنه وقتها رئيس البلاد بولا تينوبو.
وفي 15 أكتوبر 2024، لقي ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم
، وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة وقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، بحسب ما صرح به وقتها الناطق باسم الشرطة في ولاية جيغاوة، لاوان شيسو آدم لوكالة سبوتنيك.
وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في مناطق متفرقة من نيجيريا.