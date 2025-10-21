ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"
ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"
ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"

09:15 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 21.10.2025)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات البريطانية كانت متورطة في استهداف خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي 1-2".
وأشار ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند إلى أن الاستخبارات البريطانية، بعد تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، تختبر حدود المسموح به ضد بروكسل وتستعد للتخريب في بحري البلطيق والأسود.

وقال ناريشكين: "تواصل أجهزة الاستخبارات البريطانية، التي اقتنعت بإفلاتها من العقاب بعد استهداف خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، اختبار حدود ما هو مسموح به في العلاقة مع شركاء الاتحاد الأوروبي من خلال إعداد عمليات تخريب في بحر البلطيق والبحر الأسود".

سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية
02:20 GMT
ووقعت انفجارات استهدفت خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن أعمال تخريب تقف وراء الحادثة.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطين، إلى أن التدمير الذي وقع على خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.

وبدأ مكتب المدعي العام الروسي، النظر في قضية بشأن عمل إرهابي دولي، وشدد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا طلبت، مرارا وتكرارا، بيانات عن الانفجارات التي استهدفت الخطين، لكنها لم تتلق شيئا.

وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا ذكر فيه، نقلًا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز الروسي زُرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين "بالتوبس"، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
في وقت لاحق، أخبر البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطي أنابيب الغاز الروسي.
سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
