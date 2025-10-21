https://sarabic.ae/20251021/ناريشكين-الاستخبارات-البريطانية-متورطة-في-استهداف-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1106235759.html

ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"

ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات البريطانية كانت متورطة في استهداف خطي أنابيب نقل الغاز "التيار... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T09:15+0000

2025-10-21T09:15+0000

2025-10-21T09:30+0000

روسيا

العالم

اليوم

موسكو

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg

وأشار ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند إلى أن الاستخبارات البريطانية، بعد تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، تختبر حدود المسموح به ضد بروكسل وتستعد للتخريب في بحري البلطيق والأسود.ووقعت انفجارات استهدفت خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن أعمال تخريب تقف وراء الحادثة.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطين، إلى أن التدمير الذي وقع على خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا ذكر فيه، نقلًا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز الروسي زُرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين "بالتوبس"، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.في وقت لاحق، أخبر البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطي أنابيب الغاز الروسي.سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا

https://sarabic.ae/20251021/ناريشكين-العالم-يعيش-اليوم-أخطر-لحظة-على-الأمن-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1106226021.html

موسكو

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, اليوم, موسكو, بريطانيا