ناريشكين: الاستخبارات البريطانية متورطة في استهداف خطي أنابيب "التيار الشمالي"
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات البريطانية كانت متورطة في استهداف خطي أنابيب نقل الغاز "التيار... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند إلى أن الاستخبارات البريطانية، بعد تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، تختبر حدود المسموح به ضد بروكسل وتستعد للتخريب في بحري البلطيق والأسود.ووقعت انفجارات استهدفت خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن أعمال تخريب تقف وراء الحادثة.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطين، إلى أن التدمير الذي وقع على خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا ذكر فيه، نقلًا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز الروسي زُرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين "بالتوبس"، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.في وقت لاحق، أخبر البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطي أنابيب الغاز الروسي.
09:15 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 21.10.2025)
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات البريطانية كانت متورطة في استهداف خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي 1-2".
وأشار ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند إلى أن الاستخبارات البريطانية، بعد تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، تختبر حدود المسموح به ضد بروكسل وتستعد للتخريب في بحري البلطيق والأسود.
وقال ناريشكين: "تواصل أجهزة الاستخبارات البريطانية، التي اقتنعت بإفلاتها من العقاب بعد استهداف خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، اختبار حدود ما هو مسموح به في العلاقة مع شركاء الاتحاد الأوروبي من خلال إعداد عمليات تخريب في بحر البلطيق والبحر الأسود".
ووقعت انفجارات استهدفت خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن أعمال تخريب تقف وراء الحادثة.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطين
، إلى أن التدمير الذي وقع على خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي، النظر في قضية بشأن عمل إرهابي دولي، وشدد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا طلبت، مرارا وتكرارا، بيانات عن الانفجارات التي استهدفت الخطين، لكنها لم تتلق شيئا.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا ذكر فيه، نقلًا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز الروسي زُرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين "بالتوبس"، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
في وقت لاحق، أخبر البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطي أنابيب الغاز الروسي.