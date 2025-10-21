https://sarabic.ae/20251021/نتنياهو-يقيل-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-1106257968.html
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T18:34+0000
2025-10-21T18:34+0000
2025-10-21T18:34+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/01/1078643107_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_02f9a9bf1878fc96666851a1792e8b52.jpg
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وقال مكتب نتياهو: "رئيس الوزراء يتقدم بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية ودوام الصحة والعافية".
وأضاف مكتب نتنياهو بالقول "يعتزم رئيس الحكومة تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، غيل رايخ، في منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي فورا".
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، انتهاء ولايته بعدما أبلغه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بنيّته تعيين شخص جديد في المنصب.
وجاء في بيان هنغبي: "أبلغني رئيس الحكومة نتنياهو اليوم بنيته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي. وبناءً عليه، تنتهي اليوم مهامي كمستشار للأمن القومي ورئيس المجلس. سأقف، بالطبع، إلى جانب خلفي إذا استدعت الحاجة".
وأكد هنغبي على ضرورة التحقيق المتعمق في الفشل التنظيمي الذي أدى إلى وقوع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلا: "يجب التحقيق في هذا الفشل الرهيب لضمان استخلاص الدروس اللازمة وللمساعدة في استعادة الثقة التي تضررت".
وختم بالتأكيد على "أهمية الحفاظ على الإنجازات العسكرية والسياسية، والالتزام تجاه العائلات الثكلى وجرحى الحرب، وكذلك على الحاجة لإعادة الوحدة الوطنية. إعادة الوحدة في جميع مستويات العمل العام شرط لضمان ديمومة إسرائيل".
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.