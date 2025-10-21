نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وقال مكتب نتياهو: "رئيس الوزراء يتقدم بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية ودوام الصحة والعافية".وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، انتهاء ولايته بعدما أبلغه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بنيّته تعيين شخص جديد في المنصب.وجاء في بيان هنغبي: "أبلغني رئيس الحكومة نتنياهو اليوم بنيته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي. وبناءً عليه، تنتهي اليوم مهامي كمستشار للأمن القومي ورئيس المجلس. سأقف، بالطبع، إلى جانب خلفي إذا استدعت الحاجة".وختم بالتأكيد على "أهمية الحفاظ على الإنجازات العسكرية والسياسية، والالتزام تجاه العائلات الثكلى وجرحى الحرب، وكذلك على الحاجة لإعادة الوحدة الوطنية. إعادة الوحدة في جميع مستويات العمل العام شرط لضمان ديمومة إسرائيل".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وقال مكتب نتياهو: "رئيس الوزراء يتقدم بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية ودوام الصحة والعافية".

وأضاف مكتب نتنياهو بالقول "يعتزم رئيس الحكومة تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، غيل رايخ، في منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي فورا".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، انتهاء ولايته بعدما أبلغه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بنيّته تعيين شخص جديد في المنصب.
وجاء في بيان هنغبي: "أبلغني رئيس الحكومة نتنياهو اليوم بنيته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي. وبناءً عليه، تنتهي اليوم مهامي كمستشار للأمن القومي ورئيس المجلس. سأقف، بالطبع، إلى جانب خلفي إذا استدعت الحاجة".

وأكد هنغبي على ضرورة التحقيق المتعمق في الفشل التنظيمي الذي أدى إلى وقوع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلا: "يجب التحقيق في هذا الفشل الرهيب لضمان استخلاص الدروس اللازمة وللمساعدة في استعادة الثقة التي تضررت".

وختم بالتأكيد على "أهمية الحفاظ على الإنجازات العسكرية والسياسية، والالتزام تجاه العائلات الثكلى وجرحى الحرب، وكذلك على الحاجة لإعادة الوحدة الوطنية. إعادة الوحدة في جميع مستويات العمل العام شرط لضمان ديمومة إسرائيل".
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
