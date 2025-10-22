https://sarabic.ae/20251022/إعلام-أمريكا-رفعت-قيودا-رئيسية-على-استخدام-كييف-لصواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106294484.html
إعلام: أمريكا رفعت قيودا رئيسية على استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
إعلام: أمريكا رفعت قيودا رئيسية على استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T20:00+0000
2025-10-22T20:00+0000
2025-10-22T20:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/06/1041790663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa39214af80e1b1f455d309ba1e54552.jpg
وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.ولم ترد أي تصريحات رسمية من الإدراة الأمريكية بشأن ذلك حينها.وفي وقت لاحق، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانيةالاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
https://sarabic.ae/20251012/الكرملين-حول-توريد-توماهوك-لكييف-تخيلو-القنبلة-القذرة-محملة-على-صاروخ-بعيد-المدى-1105899730.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/06/1041790663_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_11d41f7baf20a11ff6309b246c142c06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: أمريكا رفعت قيودا رئيسية على استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
20:00 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 22.10.2025)
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من دول غربية أخرى، مما سمح لكييف بتكثيف هجماتها على أهداف في روسيا.
وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.
ولم ترد أي تصريحات رسمية من الإدراة الأمريكية بشأن ذلك حينها.
وفي وقت لاحق، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "تقرير "وول ستريت جورنال" حول موافقة الولايات المتحدة على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا كاذب. لا علاقة للولايات المتحدة بتلك الصواريخ، ولا من أين أتت، ولا بما تفعله أوكرانيا بها".
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.