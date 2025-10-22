إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة
إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة
إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكثف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود تخوفات من احتمال... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T12:54+0000
2025-10-22T12:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
دونالد ترامب
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة أمريكية أمس الثلاثاء، فإن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.ولفتت التقرير إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتلعق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق".وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.وبينما تتعالى أصوات المتشددين داخل حكومة نتنياهو مطالبة بمواصلة الحرب على غزة، تؤكد "حماس" التزامها ببنود الاتفاق وتدعو إسرائيل لـ"عدم خرقه خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات"، وفقا لما جاء في نص الاتفاق.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس

إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

12:54 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكثف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود تخوفات من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنفيذه.
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة أمريكية أمس الثلاثاء، فإن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة
أمس, 12:33 GMT
ولفتت التقرير إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتلعق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق".
وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.

وكان ترامب، وجه تحذيرات متكررة إلى حركة حماس الفلسطينية، وتوعد بـ"القضاء" عليها و"السماح لإسرائيل بمواصلة الحرب، إذا لم تلتزم الحركة ببنود الاتفاق".

وبينما تتعالى أصوات المتشددين داخل حكومة نتنياهو مطالبة بمواصلة الحرب على غزة، تؤكد "حماس" التزامها ببنود الاتفاق وتدعو إسرائيل لـ"عدم خرقه خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات"، وفقا لما جاء في نص الاتفاق.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"
أمس, 13:36 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.

وفي الـ13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
