https://sarabic.ae/20251022/إعلام-إدارة-ترامب-قلقة-من-احتمال-تراجع-نتنياهو-عن-اتفاق-غزة-1106281805.html

إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكثف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود تخوفات من احتمال... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T12:54+0000

2025-10-22T12:54+0000

2025-10-22T12:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

إسرائيل

دونالد ترامب

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة أمريكية أمس الثلاثاء، فإن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.ولفتت التقرير إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتلعق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق".وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.وبينما تتعالى أصوات المتشددين داخل حكومة نتنياهو مطالبة بمواصلة الحرب على غزة، تؤكد "حماس" التزامها ببنود الاتفاق وتدعو إسرائيل لـ"عدم خرقه خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات"، وفقا لما جاء في نص الاتفاق.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html

https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس