إعلام: إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة أمريكية أمس الثلاثاء، فإن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.ولفتت التقرير إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتلعق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق".وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.وبينما تتعالى أصوات المتشددين داخل حكومة نتنياهو مطالبة بمواصلة الحرب على غزة، تؤكد "حماس" التزامها ببنود الاتفاق وتدعو إسرائيل لـ"عدم خرقه خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات"، وفقا لما جاء في نص الاتفاق.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكثف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود تخوفات من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنفيذه.
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة أمريكية أمس الثلاثاء، فإن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر
وتركيا وقطر.
ولفتت التقرير إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتلعق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق".
وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.
وكان ترامب، وجه تحذيرات متكررة إلى حركة حماس الفلسطينية، وتوعد بـ"القضاء" عليها و"السماح لإسرائيل بمواصلة الحرب، إذا لم تلتزم الحركة ببنود الاتفاق".
وبينما تتعالى أصوات المتشددين داخل حكومة نتنياهو مطالبة بمواصلة الحرب على غزة، تؤكد "حماس" التزامها ببنود الاتفاق وتدعو إسرائيل لـ"عدم خرقه خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات"، وفقا لما جاء في نص الاتفاق.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس
في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.