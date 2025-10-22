الإمارات تكشف عن طائرة مسيرة "عملاقة" لنقل البضائع ضمن منتدى الشارقة للاستثمار الدولي
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تكشف عن مسيرة عملاقة لنقل البضائع ضمن منتدى الشارقة للاستثمار الدولي
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
تشهد فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار الدولي 2025، الذي يعقد هذا العام بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار العالمي، عرضًا تقنيًا لواحدة من أبرز الابتكارات في مجال الطائرات غير المأهولة، حيث تم الكشف عن مسيّرة عملاقة مخصصة لنقل البضائع ضمن قطاعات العمل المختلفة، في خطوة تعكس تطور الصناعات الإماراتية في مجال الدفع الذكي والتنقل المستدام.
وقال رئيس مجموعة المحركات المتطورة "إم إل جي"، محمد صلاح، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "نحن فخورون اليوم بالمشاركة في منتدى الشرق للاستثمار. خلال السنوات الثلاث الماضية، أثبتنا حضورًا نوعيًا في هذا القطاع، مدعومين برؤية دولة الإمارات التي أرست دعائم الريادة في الصناعات التقنية".
وأضاف صلاح: "اليوم نعرض أحدث مشاريعنا وهي "درون" قادرة على حمل 250 كيلوغراماً، والطيران لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا، باستخدام نظام دفع أرضي متطور دون الحاجة إلى محرك تقليدي"، مؤكدًا أن هذه التقنية "تمثل نقلة نوعية في مستقبل التنقل الذكي، وتفتح آفاقًا جديدة في مجالات النقل اللوجستي والخدمات الميدانية."
🟠الكشف عن طائرة مسيرة عملاقة لنقل البضائع ضمن منتدى الشارقة للاستثمار الدولي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2025
شهدت فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار الدولي 2025، الذي يُعقد هذا العام بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار العالمي، عرضًا تقنيًا لواحدة من أبرز الابتكارات في مجال الطائرات غير المأهولة، حيث… https://t.co/ITQknjnOn7 pic.twitter.com/falG5VUgMz
وأوضح صلاح أن "المشروع يتم بالتعاون مع القيادة وهيئة الشرق للمحركات المتطورة، إلى جانب شراكة بحثية وتشغيلية مع الجامعة الاتحادية في دولة الإمارات، تشمل التنظيم والتصنيع المحلي، بما يعزز من استقلالية الدولة في هذا المجال الحيوي".
وأردف: " نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، ونتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة".
وانطلقت فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الدولي، اليوم الأربعاء، تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام"، بتنظيم من هيئة "استثمر في الشارقة"، وبالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار(WAIPA) ووزارة الاستثمار الإماراتية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع الشراكات الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.