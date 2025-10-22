https://sarabic.ae/20251022/باحث-سياسي-موسكو-مصممة-على-إنجاح-القمة-مع-واشنطن-رغم-محاولات-العرقلة-الأوروبية-1106294155.html

باحث سياسي: موسكو مصممة على إنجاح القمة مع واشنطن رغم محاولات العرقلة الأوروبية

وأوضح أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الدول الأوروبية وبعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الترويج لاحتمال تأجيل القمة أو إلغائها، في محاولة لعرقلتها، غير أن موسكو مصممة على إنجاحها، رغم امتلاكها أوراق القوة وتقدمها الميداني، معتبرًا أن روسيا لا تريد من القمة أن تكون واجهة إعلامية، بل منطلقًا لمعالجة جذور الصراع مع حلف الناتو.وأضاف أن التحضير لهذه القمة معقّد ويجري عبر مفاوضات واتصالات مستمرة بين القيادتين الروسية والأمريكية لتحديد نقاط التفاهم الأساسية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن الجمود القائم في العلاقات يتطلب تدخلًا على أعلى المستويات.ولفت أيوب إلى أن التهديد النووي مرشح للتصعيد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت الجديدة"، إذ تعتبر موسكو أن من حقها الدفاع عن أمنها القومي نوويًا دون تهديد أي دولة، وهي مستعدة للتفاوض لعقد اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة النووية أو لإحياء معاهدتي "ستارت-3" والحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.وأكد أن روسيا تعمل على مسارين متوازيين، عسكري وسياسي، فهي تمتلك القدرة على المواجهة وفي الوقت ذاته منفتحة على التفاوض انطلاقًا من مبدأ احترام أمنها القومي وتحقيق المصالح المشتركة.فيما يخص مستقبل الصراع الأوكراني، أوضح الخبير أن تبادل الأراضي أو تنازل كييف عن بعض المقاطعات قد يشكل منحى إيجابيًا نحو الحل، بينما يبقى تجميد الصراع وفق الرؤية الأوروبية مرفوضًا من موسكو، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مقتنعة بعدم إعادة الأراضي، فيما تعجز أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن استعادتها بالقوة.وختم قائلًا إن أوروبا تشن حربًا إعلامية واسعة ضد روسيا بهدف إخفاء الحقائق وتبرير العمليات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف مدعومًا من الدول الأوروبية، ولتبرير سياساتها وتغطية أزماتها الاقتصادية، لكنها فشلت في إسكات الصوت الروسي بعد أن انتصرت موسكو عسكريًا وإعلاميًا، مؤكدًا أن تحدي ترامب اليوم ليس مع روسيا بل مع الدول الأوروبية نفسها.وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لا ترى أي عقبات كبيرة أمام عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لكن العملية ليست سهلة".وتابع: "نحن نقول إن الاستعدادات للقمة مستمرة. يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة".وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات حتى الآن بشأن لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست".وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًة من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.

