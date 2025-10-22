عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
باحث سياسي: موسكو مصممة على إنجاح القمة مع واشنطن رغم محاولات العرقلة الأوروبية
باحث سياسي: موسكو مصممة على إنجاح القمة مع واشنطن رغم محاولات العرقلة الأوروبية
سبوتنيك عربي
تناول الكاتب والباحث السياسي الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور سمير أيوب، التحضيرات الجارية لعقد القمة الروسية الأمريكية المرتقبة،
2025-10-22T19:37+0000
2025-10-22T19:37+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وأوضح أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الدول الأوروبية وبعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الترويج لاحتمال تأجيل القمة أو إلغائها، في محاولة لعرقلتها، غير أن موسكو مصممة على إنجاحها، رغم امتلاكها أوراق القوة وتقدمها الميداني، معتبرًا أن روسيا لا تريد من القمة أن تكون واجهة إعلامية، بل منطلقًا لمعالجة جذور الصراع مع حلف الناتو.وأضاف أن التحضير لهذه القمة معقّد ويجري عبر مفاوضات واتصالات مستمرة بين القيادتين الروسية والأمريكية لتحديد نقاط التفاهم الأساسية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن الجمود القائم في العلاقات يتطلب تدخلًا على أعلى المستويات.ولفت أيوب إلى أن التهديد النووي مرشح للتصعيد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت الجديدة"، إذ تعتبر موسكو أن من حقها الدفاع عن أمنها القومي نوويًا دون تهديد أي دولة، وهي مستعدة للتفاوض لعقد اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة النووية أو لإحياء معاهدتي "ستارت-3" والحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.وأكد أن روسيا تعمل على مسارين متوازيين، عسكري وسياسي، فهي تمتلك القدرة على المواجهة وفي الوقت ذاته منفتحة على التفاوض انطلاقًا من مبدأ احترام أمنها القومي وتحقيق المصالح المشتركة.فيما يخص مستقبل الصراع الأوكراني، أوضح الخبير أن تبادل الأراضي أو تنازل كييف عن بعض المقاطعات قد يشكل منحى إيجابيًا نحو الحل، بينما يبقى تجميد الصراع وفق الرؤية الأوروبية مرفوضًا من موسكو، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مقتنعة بعدم إعادة الأراضي، فيما تعجز أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن استعادتها بالقوة.وختم قائلًا إن أوروبا تشن حربًا إعلامية واسعة ضد روسيا بهدف إخفاء الحقائق وتبرير العمليات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف مدعومًا من الدول الأوروبية، ولتبرير سياساتها وتغطية أزماتها الاقتصادية، لكنها فشلت في إسكات الصوت الروسي بعد أن انتصرت موسكو عسكريًا وإعلاميًا، مؤكدًا أن تحدي ترامب اليوم ليس مع روسيا بل مع الدول الأوروبية نفسها.وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لا ترى أي عقبات كبيرة أمام عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لكن العملية ليست سهلة".وتابع: "نحن نقول إن الاستعدادات للقمة مستمرة. يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة".وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات حتى الآن بشأن لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست".وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًة من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
باحث سياسي: موسكو مصممة على إنجاح القمة مع واشنطن رغم محاولات العرقلة الأوروبية

19:37 GMT 22.10.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
تناول الكاتب والباحث السياسي الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور سمير أيوب، التحضيرات الجارية لعقد القمة الروسية الأمريكية المرتقبة، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على تحييد الخطط الأوروبية الرامية إلى ضرب القمة أو الحد من نتائجها.
وأوضح أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الدول الأوروبية وبعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الترويج لاحتمال تأجيل القمة أو إلغائها، في محاولة لعرقلتها، غير أن موسكو مصممة على إنجاحها، رغم امتلاكها أوراق القوة وتقدمها الميداني، معتبرًا أن روسيا لا تريد من القمة أن تكون واجهة إعلامية، بل منطلقًا لمعالجة جذور الصراع مع حلف الناتو.
وأضاف أن التحضير لهذه القمة معقّد ويجري عبر مفاوضات واتصالات مستمرة بين القيادتين الروسية والأمريكية لتحديد نقاط التفاهم الأساسية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن الجمود القائم في العلاقات يتطلب تدخلًا على أعلى المستويات.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
موسكو: لا توجد عقبات كبيرة أمام لقاء بين بوتين وترامب
09:17 GMT

ورأى الباحث السياسي أن "المناورات العسكرية التي تُجرى بإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأتي في إطار رفع الجهوزية العسكرية، في ظل شعور موسكو بأن أمنها القومي مهدّد أكثر من أي وقت مضى"، مشددًا على أن "من واجب روسيا إظهار قوتها ردًا على التهديدات الأوروبية ومحاولات زعزعة استقرارها الداخلي".

ولفت أيوب إلى أن التهديد النووي مرشح للتصعيد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت الجديدة"، إذ تعتبر موسكو أن من حقها الدفاع عن أمنها القومي نوويًا دون تهديد أي دولة، وهي مستعدة للتفاوض لعقد اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة النووية أو لإحياء معاهدتي "ستارت-3" والحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقت
01:12 GMT
وأكد أن روسيا تعمل على مسارين متوازيين، عسكري وسياسي، فهي تمتلك القدرة على المواجهة وفي الوقت ذاته منفتحة على التفاوض انطلاقًا من مبدأ احترام أمنها القومي وتحقيق المصالح المشتركة.
فيما يخص مستقبل الصراع الأوكراني، أوضح الخبير أن تبادل الأراضي أو تنازل كييف عن بعض المقاطعات قد يشكل منحى إيجابيًا نحو الحل، بينما يبقى تجميد الصراع وفق الرؤية الأوروبية مرفوضًا من موسكو، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مقتنعة بعدم إعادة الأراضي، فيما تعجز أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن استعادتها بالقوة.
وأشار أيوب إلى أن ترامب، في حال تمكن من تحقيق خرق في جدار الصراع بين الطرفين، قد يستطيع لاحقًا تحدي الضغوط الداخلية والخارجية لاستمرار الصراع، مضيفًا أن القمة المرتقبة قد تشكل تتويجًا لجهوده في إنهاء النزاعات الدولية.
وختم قائلًا إن أوروبا تشن حربًا إعلامية واسعة ضد روسيا بهدف إخفاء الحقائق وتبرير العمليات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف مدعومًا من الدول الأوروبية، ولتبرير سياساتها وتغطية أزماتها الاقتصادية، لكنها فشلت في إسكات الصوت الروسي بعد أن انتصرت موسكو عسكريًا وإعلاميًا، مؤكدًا أن تحدي ترامب اليوم ليس مع روسيا بل مع الدول الأوروبية نفسها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ترامب حول اللقاء المحتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقا
أمس, 21:16 GMT
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لا ترى أي عقبات كبيرة أمام عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لكن العملية ليست سهلة".
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا أرى أي عقبات كبيرة. المسألة تكمن في ضمان أن تكون المعايير التي حددها الرئيسان في إنكوريدج، أي تلك الأطر، مُفصّلة بتفاصيل ملموسة. إنها عملية صعبة، لا شك في ذلك. لكن هذا هو سبب وجود دبلوماسيين للقيام بذلك".
وتابع: "نحن نقول إن الاستعدادات للقمة مستمرة. يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة".
وأردف: "نعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على جانب المحتوى والقيام بذلك بالضبط، وهو ما نقوم به في ضوء المهام التي لدينا. والأسئلة بالجداول الزمنية والصيغ وتسلسل الخطوات مشتقة، فهي في معظمها، مشتقة من الجانب الجوهري. لذلك، نواصل استعداداتنا".
وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات حتى الآن بشأن لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست".
وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًة من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
