بعد زيارة سرية... إسرائيل تساعد تايوان على بناء "قبة حديدية"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تساعد تايوان في تطوير نظام دفاع صاروخي يسمى "Dome-T" مستوحى بالكامل من نموذج القبة الحديدية الإسرائيلية.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تساعد تايوان في تطوير نظام دفاع صاروخي يسمى "Dome-T" مستوحى بالكامل من نموذج القبة الحديدية الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مساعدة إسرائيل لتايوان تأتي في "ظل مخاوف متزايدة في تايوان من تهديد عسكري صيني".
وأوضحت أن نائب وزير الدفاع التايواني، فو هونغ هوي، زار إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2025، بسرية تامة، كان الهدف من الزيارة الترويج لمشروع "قبة - تي"، ومناقشة تفاصيل نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بعيدا عن أعين الإعلام والرأي العام، تجنبا لإثارة غضب الصين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في وقت يشمل التعاون نقل تكنولوجيا الرادار والصواريخ
الإسرائيلية المتطورة، المشابهة لأنظمة "EL/M-2084 Green Pine" و"Arrow-2" الشهيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا دبلوماسيا غير مألوف بين إسرائيل والصين، عندما ردّت السفارة الصينية في تل أبيب بحدة على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الصين وقطر تحاولان فرض "حصار معلوماتي" على إسرائيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة، وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ
القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض، حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.