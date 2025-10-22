بعد زيارة سرية... إسرائيل تساعد تايوان على بناء "قبة حديدية"

عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/بعد-زيارة-سرية-إسرائيل-تساعد-تايوان-على-بناء-قبة-حديدية-1106294609.html
بعد زيارة سرية... إسرائيل تساعد تايوان على بناء "قبة حديدية"
بعد زيارة سرية... إسرائيل تساعد تايوان على بناء "قبة حديدية"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تساعد تايوان في تطوير نظام دفاع صاروخي يسمى "Dome-T" مستوحى بالكامل من نموذج القبة الحديدية الإسرائيلية. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T19:55+0000
2025-10-22T19:55+0000
أخبار تايوان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مساعدة إسرائيل لتايوان تأتي في "ظل مخاوف متزايدة في تايوان من تهديد عسكري صيني".وأوضحت أن نائب وزير الدفاع التايواني، فو هونغ هوي، زار إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2025، بسرية تامة، كان الهدف من الزيارة الترويج لمشروع "قبة - تي"، ومناقشة تفاصيل نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بعيدا عن أعين الإعلام والرأي العام، تجنبا لإثارة غضب الصين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في وقت يشمل التعاون نقل تكنولوجيا الرادار والصواريخ الإسرائيلية المتطورة، المشابهة لأنظمة "EL/M-2084 Green Pine" و"Arrow-2" الشهيرة.ولفتت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا دبلوماسيا غير مألوف بين إسرائيل والصين، عندما ردّت السفارة الصينية في تل أبيب بحدة على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الصين وقطر تحاولان فرض "حصار معلوماتي" على إسرائيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي.وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة، وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض، حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.
https://sarabic.ae/20250909/صندوق-أوكراني-يمول-نظام-دفاع-صاروخي-بريطاني-مشابه-للقبة-الحديدية-1104640504.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_99:0:1580:1111_1920x0_80_0_0_3fbd511e87f854a5c55262d899ec37a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار تايوان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

بعد زيارة سرية... إسرائيل تساعد تايوان على بناء "قبة حديدية"

19:55 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تساعد تايوان في تطوير نظام دفاع صاروخي يسمى "Dome-T" مستوحى بالكامل من نموذج القبة الحديدية الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مساعدة إسرائيل لتايوان تأتي في "ظل مخاوف متزايدة في تايوان من تهديد عسكري صيني".
وأوضحت أن نائب وزير الدفاع التايواني، فو هونغ هوي، زار إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2025، بسرية تامة، كان الهدف من الزيارة الترويج لمشروع "قبة - تي"، ومناقشة تفاصيل نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صندوق أوكراني يمول نظام دفاع صاروخي بريطاني مشابه للقبة الحديدية
9 سبتمبر, 04:19 GMT
وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بعيدا عن أعين الإعلام والرأي العام، تجنبا لإثارة غضب الصين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في وقت يشمل التعاون نقل تكنولوجيا الرادار والصواريخ الإسرائيلية المتطورة، المشابهة لأنظمة "EL/M-2084 Green Pine" و"Arrow-2" الشهيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا دبلوماسيا غير مألوف بين إسرائيل والصين، عندما ردّت السفارة الصينية في تل أبيب بحدة على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الصين وقطر تحاولان فرض "حصار معلوماتي" على إسرائيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة، وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض، حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала