https://sarabic.ae/20251022/بيروت-تحتضن-النهضة-النسائية-العربية-مؤتمر-أنا-لبنانية-عربية-يرسخ-دور-المرأة-القيادي-1106293716.html
بيروت تحتضن النهضة النسائية العربية.. مؤتمر "أنا لبنانية عربية" يرسخ دور المرأة القيادي
بيروت تحتضن النهضة النسائية العربية.. مؤتمر "أنا لبنانية عربية" يرسخ دور المرأة القيادي
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس عودة بيروت لدورها كحاضنة للمبادرات الإقليمية، استضافت العاصمة اللبنانية النسخة الثالثة من مؤتمر"أنا لبنانية عربية"، تحت شعار "النهضة العربية... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T19:18+0000
2025-10-22T19:18+0000
2025-10-22T19:18+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106293559_70:0:1430:765_1920x0_80_0_0_3e0da93acfe9ce88bb2ff128b4bcc843.png
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية وصناعة المستقبل، وتوفير منصة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في المنطقة.ومع انطلاق النقاشات ضمن ورشة "دور المرأة في النهضة العربية"، تم استعراض إسهاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما خصصت جلسات مهمة لمناقشة "سياسات الانفتاح التجاري وفرص تعزيز الاستثمارات بين السيدات"، والتي توجت بمبادرات عملية تهدف إلى تمكين المشاريع النسائية.ولم يغفل المؤتمر أهمية القوة الناعمة، حيث ناقشت جلسة خاصة "دور الإعلام في تشكيل صورة البلاد العربية"، بمشاركة إعلاميين بارزين وشخصيات مؤثرة.وفي كلمتها، جددت السيدة عون إيمانها بقدرة المرأة اللبنانية والعربية على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها. أما الحدث الأبرز فكان توقيع مذكرة تفاهم بين سيدات الأعمال في كل من لبنان وسوريا والأردن، وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون الاقتصادي، وتوحيد الخبرات لدعم السيدات، وتأسيس صندوق استثماري مخصص للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذه الخطوة أساسا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه الدول.أكد المتحدثون، ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، أن لبنان يقف عند مرحلة مفصلية، وأن هذاالمؤتمر يمثل فرصة لتقديم صورة إيجابية عن لبنان كوجهة استثمارية، وعن المرأة العربية كقوة تغيير حقيقية.واختتم مؤتمر "أنا لبنانية عربية" أعماله تاركا بصمة واضحة، ليس فقط من خلال النقاشات الملهمة، بل عبرالمبادرات الملموسة التي أطلقها، فمثّل رسالة أمل بأن التعافي والنهضة في المنطقة العربية يمكن أن يتحققا بقوة عبر تمكين النساء وفتح آفاق التعاون والشراكة بينهن.بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف
https://sarabic.ae/20251012/-الكنيسة-الأرثوذكسية-الروسية-في-لبنان-تحتفل-بمناسبة-عيد-تذكار-وضع-الزنار-1105914077.html
https://sarabic.ae/20251005/لقاء-تضامني-في-لبنان-دعما-لمعتقلي-أسطول-الصمود-لكسر-الحصار-عن-غزة-فيديو-1105643667.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106293559_337:0:1357:765_1920x0_80_0_0_1bcfb52813f2cd36eaefec962facf0bd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
بيروت تحتضن النهضة النسائية العربية.. مؤتمر "أنا لبنانية عربية" يرسخ دور المرأة القيادي
حصري
في خطوة تعكس عودة بيروت لدورها كحاضنة للمبادرات الإقليمية، استضافت العاصمة اللبنانية النسخة الثالثة من مؤتمر"أنا لبنانية عربية"، تحت شعار "النهضة العربية القادمة ودور المرأة فيها" نظمت "جمعية السيدات القياديات" هذا الحدث البارز الذي جمع نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية وصناعة المستقبل، وتوفير منصة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في المنطقة.
كما ركز المؤتمر في جلساته وورش عمله المتعددة على عدة محاور استراتيجية، عاكسا فهما عميقا للتحديات والفرص المتاحة.
ومع انطلاق النقاشات ضمن ورشة "دور المرأة في النهضة العربية"، تم استعراض إسهاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما خصصت جلسات مهمة لمناقشة "سياسات الانفتاح التجاري وفرص تعزيز الاستثمارات بين السيدات"، والتي توجت بمبادرات عملية تهدف إلى تمكين المشاريع النسائية.
ولم يغفل المؤتمر أهمية القوة الناعمة، حيث ناقشت جلسة خاصة "دور الإعلام في تشكيل صورة البلاد العربية"، بمشاركة إعلاميين بارزين وشخصيات مؤثرة.
كما تناولت جلسة أخرى أثر "التنوع الثقافي على التنمية الاقتصادية والمجتمعية"، مؤكدة أن الثقافة والإبداع رافعة أساسية للاقتصاد، وشهد المؤتمر لحظات فارقة أبرزت قيمته العملية والاستراتيجية. فقد تم تكريم السيدة الأولى نعمت عون، التي وصفت بأنها "المواطنة الأولى"، تقديراً لجهودها المستمرة في دعم وتمكين المرأة اللبنانية على كافة الأصعدة.
وفي كلمتها، جددت السيدة عون إيمانها بقدرة المرأة اللبنانية والعربية على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها.
أما الحدث الأبرز فكان توقيع مذكرة تفاهم بين سيدات الأعمال في كل من لبنان وسوريا والأردن، وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون الاقتصادي، وتوحيد الخبرات لدعم السيدات، وتأسيس صندوق استثماري مخصص للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذه الخطوة أساسا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه الدول.
أكد المتحدثون، ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، أن لبنان يقف عند مرحلة مفصلية، وأن هذاالمؤتمر يمثل فرصة لتقديم صورة إيجابية عن لبنان كوجهة استثمارية، وعن المرأة العربية كقوة تغيير حقيقية.
وشددت رئيسة "جمعية السيدات القياديات"،مديحة رسلان، أن المرأة لم تعد تطالب بالمشاركة، بل تمارسها بكفاءة وثقة، مؤكدة أن وجودها في مواقع صنع القرار يضمن التوازن والعدالة.
واختتم مؤتمر "أنا لبنانية عربية" أعماله تاركا بصمة واضحة، ليس فقط من خلال النقاشات الملهمة، بل عبرالمبادرات الملموسة التي أطلقها، فمثّل رسالة أمل بأن التعافي والنهضة في المنطقة العربية يمكن أن يتحققا بقوة عبر تمكين النساء وفتح آفاق التعاون والشراكة بينهن.