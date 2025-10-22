https://sarabic.ae/20251022/بيروت-تحتضن-النهضة-النسائية-العربية-مؤتمر-أنا-لبنانية-عربية-يرسخ-دور-المرأة-القيادي-1106293716.html

بيروت تحتضن النهضة النسائية العربية.. مؤتمر "أنا لبنانية عربية" يرسخ دور المرأة القيادي

بيروت تحتضن النهضة النسائية العربية.. مؤتمر "أنا لبنانية عربية" يرسخ دور المرأة القيادي

في خطوة تعكس عودة بيروت لدورها كحاضنة للمبادرات الإقليمية، استضافت العاصمة اللبنانية النسخة الثالثة من مؤتمر"أنا لبنانية عربية"، تحت شعار "النهضة العربية...

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية وصناعة المستقبل، وتوفير منصة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في المنطقة.ومع انطلاق النقاشات ضمن ورشة "دور المرأة في النهضة العربية"، تم استعراض إسهاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما خصصت جلسات مهمة لمناقشة "سياسات الانفتاح التجاري وفرص تعزيز الاستثمارات بين السيدات"، والتي توجت بمبادرات عملية تهدف إلى تمكين المشاريع النسائية.ولم يغفل المؤتمر أهمية القوة الناعمة، حيث ناقشت جلسة خاصة "دور الإعلام في تشكيل صورة البلاد العربية"، بمشاركة إعلاميين بارزين وشخصيات مؤثرة.وفي كلمتها، جددت السيدة عون إيمانها بقدرة المرأة اللبنانية والعربية على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها. أما الحدث الأبرز فكان توقيع مذكرة تفاهم بين سيدات الأعمال في كل من لبنان وسوريا والأردن، وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون الاقتصادي، وتوحيد الخبرات لدعم السيدات، وتأسيس صندوق استثماري مخصص للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذه الخطوة أساسا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه الدول.أكد المتحدثون، ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، أن لبنان يقف عند مرحلة مفصلية، وأن هذاالمؤتمر يمثل فرصة لتقديم صورة إيجابية عن لبنان كوجهة استثمارية، وعن المرأة العربية كقوة تغيير حقيقية.واختتم مؤتمر "أنا لبنانية عربية" أعماله تاركا بصمة واضحة، ليس فقط من خلال النقاشات الملهمة، بل عبرالمبادرات الملموسة التي أطلقها، فمثّل رسالة أمل بأن التعافي والنهضة في المنطقة العربية يمكن أن يتحققا بقوة عبر تمكين النساء وفتح آفاق التعاون والشراكة بينهن.بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف

