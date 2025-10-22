https://sarabic.ae/20251022/خبير-المحكمة-الجنائية-تحولت-إلى-محكمة-انتقائية-بعيدة-عن-العدالة-1106290152.html
خبير: المحكمة الجنائية تحولت إلى محكمة انتقائية بعيدة عن العدالة
خبير: المحكمة الجنائية تحولت إلى محكمة انتقائية بعيدة عن العدالة
سبوتنيك عربي
علق الدكتور نزيه منصور، النائب اللبناني السابق والأستاذ في القانون الدولي، على أسلوب عمل المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه "المحكمة لم تعد تمارس العدالة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T17:19+0000
2025-10-22T17:19+0000
2025-10-22T17:19+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وأوضح منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المحكمة توسع نشاطها من دون العودة الى الأسس والمبادئ التي وضعت من أجلها"، معتبرا أنها "تنحاز إلى التوجهات الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة لم تنضم الى اتفاقية روما"، مشيرا إلى أن "مذكرة التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه لم يشعر أحد أن لها أي آثار سلبية عليهما، فهما يمارسان نشاطهما بشكل طبيعي".وقال إن "القرارات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة للعالم"، مشددا على أن "العدالة تبقى منقوصة لأن المحكمة أنشئت ونقاط الضعف داخلها".وتابع أن "هذه المحكمة غير قادرة على أن تنفذ القرارات التي تتخذها حتى لو كانت عادلة إلا من خلال مجلس الأمن الذي عجز عن اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار في قطاع غزة رغم موافقة 14 دولة".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "القصور الذي يلحق بالمحكمة الجنائية الدولية يعود الى القصور الذي يعيشه النظام العالمي بشكل عام، الذي أثبت على أكثر من صعيد أنه غير قادر على حل الكثير من المسائل وأدواته معطلة تماما، كما يحصل في المحكمة الجنائية التي عطلت بفعل تحيزها لسياسات الغرب بشكل فاضح".محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما "تاريخيا" بشأن غزة"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"
https://sarabic.ae/20251022/محكمة-العدل-الدولية-تصدر-توضيحها-بشأن-التزامات-إسرائيل-بتسهيل-المساعدات-الإنسانية-لغزة---1106283801.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_bf79c4cacfdebce6a9747ffd8bb9eaaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير: المحكمة الجنائية تحولت إلى محكمة انتقائية بعيدة عن العدالة
حصري
علق الدكتور نزيه منصور، النائب اللبناني السابق والأستاذ في القانون الدولي، على أسلوب عمل المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه "المحكمة لم تعد تمارس العدالة وتحولت الى محكمة انتقائية".
وأوضح منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المحكمة توسع نشاطها من دون العودة الى الأسس والمبادئ التي وضعت من أجلها"، معتبرا أنها "تنحاز إلى التوجهات الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة لم تنضم الى اتفاقية روما"، مشيرا إلى أن "مذكرة التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه لم يشعر أحد أن لها أي آثار سلبية عليهما، فهما يمارسان نشاطهما بشكل طبيعي".
ورأى منصور أن "القوانين تطبق على الضعفاء في أي بلد في العالم، ولم تثبت هذه المحكمة الجنائية جدارتها خلال عهدين من الزمن".
وقال إن "القرارات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة للعالم"، مشددا على أن "العدالة تبقى منقوصة لأن المحكمة أنشئت ونقاط الضعف داخلها".
وتابع أن "هذه المحكمة غير قادرة على أن تنفذ القرارات التي تتخذها حتى لو كانت عادلة إلا من خلال مجلس الأمن الذي عجز عن اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار في قطاع غزة رغم موافقة 14 دولة".
وأكد منصور أن "قرارات المحكمة الجنائية تأتي ضمن سياق التوافق وليس سياق الحقوق، وبالتالي إذا لم تتحول إلى قرارات الزامية إجبارية تنفذ بالقوة لن تحقق هذه المحكمة ولا غيرها العدالة".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "القصور الذي يلحق بالمحكمة الجنائية الدولية يعود الى القصور الذي يعيشه النظام العالمي بشكل عام، الذي أثبت على أكثر من صعيد أنه غير قادر على حل الكثير من المسائل وأدواته معطلة تماما، كما يحصل في المحكمة الجنائية التي عطلت بفعل تحيزها لسياسات الغرب بشكل فاضح".