كوريا الديموقراطية تعلن عن تجربة ناجحة لصاروخين أسرع من الصوت - يونهاب

وصرحت إنها اختبرت صاروخين فرط صوتيين، وأنهما نجحا في إصابة هدفهما، بحسب الوكالةويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التجارب التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الأشهر الماضية في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الردعية، وسط تصاعد التوترات مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ويأتي الإطلاق قبل أيام من قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)" المقررة في مدينة كيونغجو بكوريا الجنوبية، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيهزعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب
21:54 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 22:01 GMT 22.10.2025)
أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن نجاح اختبار صاروخين فرط صوتي، أصابا هدفهما، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
وصرحت إنها اختبرت صاروخين فرط صوتيين، وأنهما نجحا في إصابة هدفهما، بحسب الوكالة
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التجارب التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الأشهر الماضية في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الردعية، وسط تصاعد التوترات مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ويأتي الإطلاق قبل أيام من قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)" المقررة في مدينة كيونغجو بكوريا الجنوبية، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.